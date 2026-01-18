Thực hư một doanh nghiệp ở Đồng Tháp thưởng Tết bằng vàng cho 1.000 công nhân?
Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam lên tiếng trước thông tin doanh nghiệp này thưởng Tết bằng vàng cho 1.000 công nhân
Hai ngày qua, dư luận bàn tán xôn xao xung quanh thông tin Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam ở Khu Công nghiệp Tân Hương (xã Tân Hương, tỉnh Đồng Tháp) thưởng Tết bằng vàng cho khoảng 1.000 đoàn viên - lao động, công nhân (gọi tắt là công nhân).
Chiều 17-1, thông tin với phóng viên, ông Nguyễn Văn Bé Ba - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam - cho biết tại cuộc họp tổng kết mới đây do tỉnh Đồng Tháp tổ chức, trong phát biểu tham luận của mình, ông có đề cập về việc trong năm 2026, công ty dự kiến sẽ tặng món quà lưu niệm là 1 chỉ vàng 18K cho mỗi công nhân có thâm niên làm việc liên tục đủ 15 năm tại doanh nghiệp. Việc tặng quà sẽ chia ra thành nhiều đợt (mỗi đợt khoảng 200 – 300 người) trong năm, chứ không phải tặng cùng lúc cho 1.000 công nhân trong dịp Tết Nguyên đán 2026.
Theo ông Bé Ba, đây là món quà nhằm tri ân những người lao động gắn bó lâu dài với Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam, được Công đoàn cơ sở của công ty đưa vào nội dung thỏa ước lao động tập thể.
Trước đó, mỗi năm Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam chỉ trao tặng món quà như vậy cho vài người, chủ yếu là người được chuyển từ công ty mẹ ở TPHCM về Đồng Tháp làm việc. Lần gần đây nhất là vào tháng 11-2025, công ty trao quà cho 17 công nhân có đủ thâm niên 15 năm.
"Sau khi có thông tin đăng tải về việc doanh nghiệp thưởng vàng cho 1.000 công nhân trong dịp Tết này, sáng giờ nhiều người lao động đã lên gặp lãnh đạo công ty, thắc mắc vì sao họ đủ thâm niên mà chưa thấy nhận vàng" – ông Bé Ba phản ánh.
Công ty TNHH Dụ Đức Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, có khoảng 9.000 lao động, chuyên sản xuất giày thể thao và nguyên vật liệu cung ứng cho ngành giày.
