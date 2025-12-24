Thưởng Tết Bính Ngọ 2026 ở Nghệ An cao nhất là bao nhiêu?
GĐXH - Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dành cho người lao động tại Nghệ An dự kiến có sự chênh lệch lớn, với mức cao nhất lên tới 87 triệu đồng/người, trong khi thấp nhất chỉ khoảng 200.000 đồng.
Theo kết quả khảo sát của Sở Nội vụ Nghệ An phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và UBND các phường, xã, việc chi trả thưởng Tết được ghi nhận tại hơn 7.300 doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế.
Trong đó có 10 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 15 doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, 7.324 doanh nghiệp dân doanh và 45 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).
Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục phục hồi, tạo điều kiện để một số doanh nghiệp chi thưởng Tết Dương lịch cho người lao động. Mức thưởng bình quân dịp này khoảng 1,85 triệu đồng/người, cao nhất 40 triệu đồng và thấp nhất 100.000 đồng.
Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp tập trung nguồn lực cho thưởng Tết Nguyên đán. Theo dự kiến, mức thưởng bình quân Tết Bính Ngọ 2026 đạt khoảng 4,97 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất lên tới 87 triệu đồng/người, thấp nhất là 200.000 đồng/người.
Cụ thể, tại các công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết cao nhất là 25 triệu đồng/người, bình quân 4,8 triệu đồng và thấp nhất 1 triệu đồng/người.
Đối với khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng cao nhất đạt 61,4 triệu đồng/người, bình quân 5,7 triệu đồng và thấp nhất 3 triệu đồng/người.
Khối doanh nghiệp dân doanh ghi nhận mức thưởng cao nhất 45 triệu đồng/người, bình quân 3,9 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng/người.
Đáng chú ý, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục dẫn đầu về mức thưởng cao, với mức cao nhất lên tới 87 triệu đồng/người; mức bình quân khoảng 5,5 triệu đồng/người và thấp nhất 800.000 đồng/người.
Không khí lạnh rất mạnh sắp ảnh hưởng toàn miền Bắc, thời tiết chuyển mưa to, rét đậm?Thời sự - 4 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm nay miền Bắc đón đợt không khí lạnh tràn về kết thúc chuỗi ngày ấm nóng. Nhiệt độ giảm sâu phổ biến từ 12-15 độ, vùng núi có nơi rét đậm dưới 8 độ.
Tin sáng 24/12: Hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai vào năm 2026, chấm dứt thời kỳ quản lý trên giấy; Từ đêm nay, Bắc Bộ chuyển rét, có nơi dưới 8 độXã hội - 4 giờ trước
GĐXH - Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm hiện thực hóa mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin đất đai hiện đại; Từ đêm 24/12, Bắc Bộ chuyển rét, có nơi dưới 8 độ.
Tài xế xe khách bị xử lý vì đi vào làn cấm trên cao tốc Hà Nội - Hải PhòngThời sự - 13 giờ trước
GĐXH - Cục CSGT, Bộ Công an vừa xử lý tài xế xe khách đi sai làn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.
Nổ lớn làm sập phòng trọ, 2 anh em ruột bị thương nặngXã hội - 16 giờ trước
Đêm 22/12, một vụ cháy nổ lớn xảy ra tại phòng trọ trên địa bàn TP Hải Phòng khiến hai anh em ruột bị bỏng nặng, thương tích ở vùng mặt, tay và chân...
2 ngày nữa trao giải cuộc thi 'Cơ sở y tế không khói thuốc lá' lần thứ IThời sự - 19 giờ trước
Dự kiến 8 giờ 30 phút sáng 25/12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) sẽ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi "Cơ sở y tế không khói thuốc lá" lần thứ I. Ban Tổ chức trân trọng kính mời quý độc giả đến tham dự buổi lễ và thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc.
Hà Nội và miền Bắc đón không khí lạnh rất mạnh dịp Noel và Tết Dương lịch 2026?Thời sự - 19 giờ trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, dịp Noel và Tết Dương lịch 2026, thời tiết trên cả nước có nhiều biến động, trong đó miền Bắc chịu ảnh hưởng rõ rệt của không khí lạnh.
Hà Nội: Chợ Xanh bốc cháy ngùn ngụt lúc rạng sáng, hàng loạt kiot bị thiêu rụiThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Rạng sáng 23/12, vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại chợ Xanh (phường Phương Liệt, TP Hà Nội). Ngọn lửa bùng phát dữ dội khiến công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ dân xung quanh phải sơ tán khẩn cấp.
Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng từ đêm 24/12, đợt không khí lạnh tràn về khiến khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác. Sau ngày 25/12, các khu vực này có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trời chuyển rét.
Hà Nội: Xén hè, di dời 52 cây xanh để 'giải cứu' điểm nóng ùn tắc giao thôngThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông, Sở Xây dựng Hà Nội đang gấp rút triển khai phương án xén vỉa hè, mở rộng lòng đường tại nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân (TP Hà Nội). Trong quá trình thi công, hàng chục cây xanh đã được chặt hạ hoặc đánh chuyển.
Nghệ An siết chặt quản lý đội tàu, quyết liệt ngăn chặn vi phạm IUUThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Tỉnh Nghệ An đang đẩy mạnh giám sát hành trình tàu cá 24/24 giờ, kiểm soát nghiêm truy xuất nguồn gốc và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm IUU, quyết tâm cùng cả nước gỡ 'thẻ vàng' thủy sản.
Clip nhóm người dùng mái chèo đánh nhau tại giải đua ghe ở HuếThời sự
GĐXH - Trong quá trình thi đấu giải đua ghe tại Huế, một số vận động viên sử dụng mái chèo để đánh nhau. Ban tổ chức kịp thời can thiệp, áp dụng hình thức xử lý nhằm bảo đảm trật tự, an toàn cho giải đấu.