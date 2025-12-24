Mới nhất
Thưởng Tết Bính Ngọ 2026 ở Nghệ An cao nhất là bao nhiêu?

Thứ tư, 08:54 24/12/2025 | Thời sự
Minh Phong
Minh Phong
GĐXH - Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dành cho người lao động tại Nghệ An dự kiến có sự chênh lệch lớn, với mức cao nhất lên tới 87 triệu đồng/người, trong khi thấp nhất chỉ khoảng 200.000 đồng.

Theo kết quả khảo sát của Sở Nội vụ Nghệ An phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam và UBND các phường, xã, việc chi trả thưởng Tết được ghi nhận tại hơn 7.300 doanh nghiệp thuộc nhiều thành phần kinh tế.

Trong đó có 10 doanh nghiệp nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, 15 doanh nghiệp có vốn nhà nước chi phối, 7.324 doanh nghiệp dân doanh và 45 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Thưởng Tết Bính Ngọ 2026 ở Nghệ An cao nhất là bao nhiêu? - Ảnh 1.

Mức thưởng Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 dành cho người lao động tại Nghệ An dự kiến mức cao nhất lên tới 87 triệu đồng/người.

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục phục hồi, tạo điều kiện để một số doanh nghiệp chi thưởng Tết Dương lịch cho người lao động. Mức thưởng bình quân dịp này khoảng 1,85 triệu đồng/người, cao nhất 40 triệu đồng và thấp nhất 100.000 đồng.

Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp tập trung nguồn lực cho thưởng Tết Nguyên đán. Theo dự kiến, mức thưởng bình quân Tết Bính Ngọ 2026 đạt khoảng 4,97 triệu đồng/người. Mức thưởng cao nhất lên tới 87 triệu đồng/người, thấp nhất là 200.000 đồng/người.

Cụ thể, tại các công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, mức thưởng Tết cao nhất là 25 triệu đồng/người, bình quân 4,8 triệu đồng và thấp nhất 1 triệu đồng/người.

Đối với khối doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước, mức thưởng cao nhất đạt 61,4 triệu đồng/người, bình quân 5,7 triệu đồng và thấp nhất 3 triệu đồng/người.

Khối doanh nghiệp dân doanh ghi nhận mức thưởng cao nhất 45 triệu đồng/người, bình quân 3,9 triệu đồng, thấp nhất 200.000 đồng/người.

Đáng chú ý, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục dẫn đầu về mức thưởng cao, với mức cao nhất lên tới 87 triệu đồng/người; mức bình quân khoảng 5,5 triệu đồng/người và thấp nhất 800.000 đồng/người.

Thưởng Tết Bính Ngọ 2026 ở Nghệ An cao nhất là bao nhiêu? - Ảnh 2.Doanh nghiệp TP.HCM 'chốt' thưởng Tết sớm, có người nhận 100 triệu đồng

Một số doanh nghiệp tại TP.HCM đã có kế hoạch thưởng Tết 2026 cho nhân viên với mức thưởng cao nhất từ 30 – 100 triệu đồng/người.

