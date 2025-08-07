Thực phẩm phơi khô có công dụng giúp bơm máu lên não, ngăn ngừa đột quỵ, đang bán đầy chợ Việt
GĐXH - Chỉ nên ăn mộc nhĩ sau phơi khô, vì khi phơi khô chất cảm quang tự nhiên mất đi, độc tính cũng biến mất, ăn vào không còn gì nguy hại nữa.
Người bệnh đột quỵ ăn mộc nhĩ có tốt không?
Theo nghiên cứu, mộc nhĩ rất giàu vitamin nhóm B và nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học khác như polysaccharid giúp cải thiện chức năng tim, ngăn ngừa và cải thiện dấu hiệu bệnh đột quỵ.
Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Mycobiology, mộc nhĩ giúp kiểm soát mức cholesterol và giảm 40% chỉ số xơ vữa động mạch. Đây là thước đo được sử dụng để dự đoán nguy cơ mắc bệnh tim và sự tích tụ mảng bám trong động mạch.
Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Thrombosis and Haemostasis, các nhà nghiên cứu đã điều tra hàm lượng adenosine trong mộc nhĩ. Adenosine là sản phẩm phụ hóa học từ quá trình chuyển hóa tế bào trong cơ thể và ảnh hưởng đến quá trình đông máu, huyết áp và sức khỏe của tim.
Các nhà nghiên cứu đã xác nhận rằng một gam mộc nhĩ khô chứa 154 mcg adenosine, ngoài ra mộc nhĩ còn có các hóa chất không xác định khác góp phần vào khả năng ức chế đông máu và ngăn chặn kết tập tiểu cầu.
Ngoài phòng bệnh đột quỵ, mộc nhĩ còn có nhiều công dụng khác
Tốt cho tim mạch
Ăn mộc nhĩ có khả năng giảm cholesterol xấu nhờ lượng lớn chất chống oxy hóa mạnh. Việc giảm cholesterol xấu rất tốt trong việc giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Ngoài ra, mộc nhĩ còn giàu vitamin K và các chất khoáng như canxi, magie. Những chất này rất hữu hiệu trong việc giảm cục đông máu, phòng bệnh tắc động mạch.
Bảo vệ gan
Mộc nhĩ còn có công dụng bảo vệ gan khỏi một số chất độc hại. Trộn bột mộc nhĩ với nước giúp đảo ngược và bảo vệ gan khỏi bị tổn thương do dùng quá liều acetaminophen (một loại hóa chất được sử dụng để điều trị sốt).
Tốt cho đường ruột
Mộc nhĩ rất giàu chất xơ, giúp cải thiện trình trạng táo bón. Đặc biệt, prebiotics là loại chất xơ có trong mộc nhĩ giúp nuôi các vi khuẩn tốt trong đường ruột. Do đó ăn nhiều mộc nhĩ sẽ giúp vi khuẩn đường ruột sản xuất chất dinh dưỡng để tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa.
Giúp làm đẹp
Protein và vitamin E có trong mộc nhĩ giúp da tươi sáng, mịn màng. Vì vậy bổ sung mộc nhĩ vào bữa ăn hằng ngày sẽ góp phần cải thiện tình trạng lão hóa da sớm. Bên cạnh đó mộc nhĩ cũng rất tốt trong việc giảm cân nhờ vào hàm lượng chất xơ cao và tác dụng giảm cholesterol trong máu.
6 món ăn bài thuốc chữa bệnh hữu hiệu từ mộc nhĩ
Chữa bệnh kiết lỵ: Mộc nhĩ 20g, sao và tán thành bột mịn, chia uống 2 lần/ngày, uống từ 3 – 5 ngày.
Chữa bệnh trĩ: Dùng mộc nhĩ nấu ăn ngày từ 1 – 2 lần, ăn đều trong nhiều ngày bệnh sẽ khỏi.
Chữa đau răng: Mộc nhĩ từ 3 – 5 miếng, kinh giới một nắm, sắc lấy nước đặc ngâm và súc miệng hằng ngày.
Chữa suy nhược cơ thể: Mộc nhĩ 30g, chà là đỏ 30g sắc uống ngày 2 – 3 lần, mỗi lần uống 40 – 50ml, uống trong nhiều ngày.
Chữa táo bón: Mộc nhĩ 6g, hồng khô 30g nấu thành chè, ăn hằng ngày.
Chữa cao huyết áp, chảy máu võng mạc: Mộc nhĩ 30g, ngâm trong nước một đêm, rửa sạch cho vào bát ăn cơm, cho một thìa cà phê đường, hấp chín (hấp từ 1 – 2 giờ) ăn trước khi đi ngủ. Hấp ăn từ 3 – 5 ngày.
3 không khi ăn mộc nhĩ
Không ăn mộc nhĩ ngâm lâu
Mộc nhĩ khô ngâm lâu sẽ bị biến chất do chất đạm bị thủy phân cũng giống như thịt để lâu bị thối, khiến cho vi khuẩn dễ tấn công, gây ra nhiễm khuẩn.
Để an toàn cho sức khỏe chỉ nên ăn mộc nhĩ khô được ngâm trong nước lạnh từ 15-20 phút, rửa sạch, cắt chân trước khi chế biến thành món ăn.
Không ngâm mộc nhĩ bằng nước nóng
Nhiều người muốn mộc nhĩ nở nhanh thường ngâm mộc nhĩ vào nước nóng, tuy nhiên cách này tuyệt đối không được làm. Do trong mộc nhĩ khô có thể còn sót lại các morpholine là chất độc có trong nấm nên cần phải ngâm trong nước lạnh để chất độc này có thời gian hòa tan vào nước.
Không ăn mộc nhĩ tươi
Tuyệt đối không nên ăn mộc nhĩ tươi vì có chứa chất morpholine nhạy cảm ánh sáng, nếu ăn mộc nhĩ tươi, bạn có thể bị ngứa, phù nề, trường hợp trầm trọng còn dẫn đến hoại tử da nghiêm trọng.
Với mộc nhĩ sau khi phơi khô, chất cảm quang tự nhiên mất đi, độc tính cũng biến mất, ăn vào không còn gì nguy hại nữa.
