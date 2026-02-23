Mới nhất
Thương (Quỳnh Kool) có hoàn cảnh éo le, được 'nam thần' theo đuổi

Thứ hai, 15:30 23/02/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
GĐXH - Trong tập 1 "Bước chân vào đời", Thương có hoàn cảnh éo le nhưng vẫn được Quân theo đuổi.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 1 phim "Bước chân vào đời" Thương (Quỳnh Kool) hiện lên là một người chị cả "vừa làm cha, vừa làm mẹ" của hai em. Bố mẹ mất, Thương như bà mẹ nhiều lời hay mắng vì hàng tỉ thói xấu của "con cái" mà nói mãi các em cũng chẳng nghe.

Thương ở trọ cùng với em gái, luôn nhắc nhở em tiết kiệm, chớ làm được bao nhiêu tiền là "nướng" hết vào quần áo. Tuy nhiên, những lời nhắc nhở của Thương dường như không được em quan tâm.

Thương (Quỳnh Kool) có hoàn cảnh éo le, được 'nam thần' theo đuổi - Ảnh 1.

Thương (Quỳnh Kool) có hoàn cảnh éo le, được 'nam thần' theo đuổi - Ảnh 2.

Thương có hoàn cảnh éo le nên bộc lộ tính cách mạnh mẽ trước các em. Ảnh VTV

Trong khi đó, em trai của Thương ở quê với bà, nhưng Thương luôn cố gắng quán xuyến qua bà. Để Thương yên tâm, bà thường theo sát, thậm chí giám sát em út khiến Tuấn Minh (Sơn Tùng) - chàng trai 17 tuổi cảm thấy khó chịu và bị kiểm soát.

Tập 1 cũng hé lộ có một anh chàng đẹp trai, lịch lãm theo đuổi Thương. Chuyện tình hứa hẹn sẽ có nhiều sóng gió khi hoàn cảnh gia đình của Quân (Huỳnh Anh) và Thương có nhiều điểm khác nhau.

Thương (Quỳnh Kool) có hoàn cảnh éo le, được 'nam thần' theo đuổi - Ảnh 3.

Quân theo đuổi Thương dù biết rằng hai gia đình có sự khác biệt lớn. Ảnh VTV

Tập 1 phim "Bước chân vào đời" được phát sóng vào lúc 20h ngày 23/2 trên VTV3.

