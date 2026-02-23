Thương (Quỳnh Kool) có hoàn cảnh éo le, được 'nam thần' theo đuổi
GĐXH - Trong tập 1 "Bước chân vào đời", Thương có hoàn cảnh éo le nhưng vẫn được Quân theo đuổi.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 1 phim "Bước chân vào đời" Thương (Quỳnh Kool) hiện lên là một người chị cả "vừa làm cha, vừa làm mẹ" của hai em. Bố mẹ mất, Thương như bà mẹ nhiều lời hay mắng vì hàng tỉ thói xấu của "con cái" mà nói mãi các em cũng chẳng nghe.
Thương ở trọ cùng với em gái, luôn nhắc nhở em tiết kiệm, chớ làm được bao nhiêu tiền là "nướng" hết vào quần áo. Tuy nhiên, những lời nhắc nhở của Thương dường như không được em quan tâm.
Trong khi đó, em trai của Thương ở quê với bà, nhưng Thương luôn cố gắng quán xuyến qua bà. Để Thương yên tâm, bà thường theo sát, thậm chí giám sát em út khiến Tuấn Minh (Sơn Tùng) - chàng trai 17 tuổi cảm thấy khó chịu và bị kiểm soát.
Tập 1 cũng hé lộ có một anh chàng đẹp trai, lịch lãm theo đuổi Thương. Chuyện tình hứa hẹn sẽ có nhiều sóng gió khi hoàn cảnh gia đình của Quân (Huỳnh Anh) và Thương có nhiều điểm khác nhau.
Tập 1 phim "Bước chân vào đời" được phát sóng vào lúc 20h ngày 23/2 trên VTV3.
GĐXH - Phim Tết "Mùi phở" có sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh và dàn diễn viên gạo cội thực sự đang là điểm sáng và khiến khán giả chú ý bởi câu chuyện nhân văn.
GĐXH - Khải Phong chưa từng thua ai bao giờ mà chỉ bị khuất phục trước Lam Anh, đó là lý do khiến anh theo đuổi cô nàng.
GĐXH - 'Bước chân vào đời' lựa chọn cách kể chuyện dung dị, tập trung khai thác sâu về tâm lí nhân vật, qua đó bật lên được ấm áp tình thân, tình người, hi vọng.
GĐXH - Phim Tết vượt trăm tỷ "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành ra mắt MV OST "Hoa gạo" tiếp tục gây chú ý với khán giả.
GĐXH - Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần, Phương Anh Đào cùng dàn diễn viên "Báu vật trời cho" phải tích cực tuyên truyền phim Tết. Dù đang đây là dịp gia đình sum vầy nhưng cả ê-kíp phim vẫn cố gắng hết sức để quảng bá phim.
GĐXH - Ca sĩ Felix Tiến Quang - Á quân Giọng hát Việt nhí 2015 cũng hòa nhịp Xuân Bính Ngọ 2026 về đã tung ra bộ ảnh áo dài đầy nghệ thuật, vừa mang nét đẹp truyền thống vừa mang nét trẻ trung năng động.
GĐXH - Theo thống kê của Box Office Vietnam, phim “Thỏ ơi!!” của Trấn Thành đang thống lĩnh cuộc đua phòng vé Tết 2026.
Sau “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”, thêm một phim Việt dự kiến rời rạp đúng mùng 1 Tết Nguyên đán khi lượng vé bán ra chạm đáy.
GĐXH - Các khung phim Việt giờ vàng trên sóng VTV1 và VTV3 sẽ tạm hoãn phát sóng, thay vào đó là nhiều chương trình Tết đặc sắc của VTV.
GĐXH - Khán giả sẽ được thưởng thức chương trình giải trí đặc sắc trên VTV đêm Giao thừa 2026 với "Gặp nhau cuối năm" và "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi". Những nghệ sĩ nổi tiếng hứa hẹn mang đến những màn trình diễn ấn tượng. Đừng bỏ lỡ!
