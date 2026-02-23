Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh cài cắm câu chuyện gia đình Việt nhân văn ra sao?

Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh bị truyền thông 'bẩn', NSX nói gì? GĐXH - Trước những thông tin sai lệch về phim Tết 'Mùi phở', đạo diễn - NSX phim Minh Beta đã phải lên tiếng làm rõ.

Phim "Mùi phở" với chất liệu gia đình - mang đến một trải nghiệm điện ảnh đủ "tầng" hương vị. Khán giả được khóc, được cười với thông điệp tình thân, tự hào trước chất liệu văn hóa Việt và mãn nhãn trước phần hình chỉn chu, được đầu tư đầy tâm huyết của đạo diễn Minh Beta.

Cấu trúc, nhịp độ "chắc tay"

"Mùi phở" đi sâu vào gia đình đa thế hệ của ông Mùi (nghệ sĩ Xuân Hinh thủ vai), với một mối lo chính: Truyền nghề hàng phở Mùi trứ danh. Khi lựa chọn cháu trai làm người nối nghiệp, ông Mùi vấp phải sự phản đối gay gắt từ con dâu (Thu Trang thủ vai). Lúc này, ông Mùi phải tìm mọi cách để đạt được nguyện vọng của mình. Thế nhưng, mâu thuẫn lại chồng chất mâu thuẫn và người cha vô tình đẩy các con ra xa mình hơn.

Hình ảnh nghệ sĩ Xuân Hinh cùng dàn diễn viên trong phim "Mùi phở".

Mâu thuẫn trong "Mùi phở" nhưng bị lạm dụng để khiến phim trở nên ồn ào hay trở thành một biến số nặng nề kéo ghì câu chuyện xuống. Với góc nhìn tinh tế của đạo diễn - đồng biên kịch Minh Beta và kinh nghiệm của Kay Nguyễn - Cù Trọng Xoay, bất đồng trong phim trở thành một nhịp cầu, để việc tha thứ và hòa giải mang giá trị nhân văn hơn.

Cấu trúc của bộ phim được xây dựng chắc tay. Các nhân vật đều có nền tảng tâm lý và động cơ rõ ràng. Cùng với đó, mắt xích quan hệ cũng được giới thiệu đầy đủ, giúp cao trào được "đẩy" hợp lý. Xen kẽ những giây phút kịch tính là khoảnh khắc xúc động hoặc một "nhịp nghỉ" hài hước, giúp tổng hòa của Mùi Phở dễ cảm, dễ xem, dễ chạm đến trái tim khán giả.

Nhìn "khoảng cách thế hệ" với góc độ tinh tế hơn

Lấy vấn đề muôn thuở trong gia đình Việt - khoảng cách thế hệ làm trung tâm, Mùi Phở kể câu chuyện mà bất kỳ ai, bất kỳ lứa tuổi nào cũng cảm thấy đồng điệu. Đó là hình ảnh người cha tần tảo, lo từng bữa cơm cho các con, giấu nhẹm những suy tư và trăn trở của mình. Bề ngoài gai góc của ông Mùi dễ dàng được liên tưởng với những ông bố Việt, khi họ đóng vai trò trụ cột, đưa ra mọi quyết định không phải vì bản thân nhưng lại hiếm khi được con cái thấu hiểu.

Song hành với đó, những người con cũng có mục tiêu riêng. Nhân vật Mẫn (Phạm Tiến Lộc thủ vai) khao khát được làm họa sĩ nổi tiếng, con dâu Trinh (Thu Trang thủ vai) mong muốn Sá Sùng (Bảo Nam thủ vai) theo đuổi một con đường khác, cả con gái Mai (Hà Hương thủ vai) và con rể Giang (Cường Cá thủ vai) cũng có những góc khuất tâm lý khó giãi bày với bố, vì với ông thì truyền nghề phải truyền cho chính tông. Đặc biệt, nhân vật Sá Sùng (Bảo Nam) với sự ngoan ngoãn, hiểu chuyện cùng khả năng quan sát và nêu ý kiến mà đôi khi đến người lớn chưa làm được.

Nét văn hóa Việt được truyền tải rõ ràng trong phim "Mùi Phở".

Tuy nhiên, thay vì "nghiêng" hẳn về một phía hay một thế hệ, đạo diễn Minh Beta nhìn mỗi thành viên trong gia đình ông Mùi với ánh mắt cảm thông. Việc ông Mùi khao khát truyền nghề xuất phát từ nỗi lo cơm - áo - gạo - tiền từng ám ảnh ông hàng chục năm. Nhân vật dày công xây nên thương hiệu phở Mùi nên ông muốn các con thừa hưởng thành quả lao động này, không phải trải qua nỗi vất vả cơ cực của ông.

Là người thuộc thế hệ mới đã vơi bớt nỗi lo kinh tế - nhân vật Mẫn lại quyết tâm theo đuổi ước mơ của mình. Vợ anh - Trinh có cá tính mạnh mẽ, cùng với việc không phải "làm dâu", cô sống thẳng thắn, sẵn sàng phản kháng khi bất đồng quan điểm. Cặp đôi "Giang - Mai" chọn theo bố song lại chẳng có kết quả, họ không tự "nạn nhân hóa" tình cảnh của bản thân, nhưng sau cùng lại bị kéo vào những mâu thuẫn triền miên với bố.

Sau tất cả, một gia đình rất "tình hình" cần phải dành thời gian ngồi với nhau, để nhìn nhận mọi thứ rõ ràng hơn, học cách "Tha thứ và hòa giải". Ai cũng phải nhận ra rằng, nhà là nơi trở về, bố mẹ là điểm tựa yêu thương.

Diễn xuất của phái "thực lực"

Diễn xuất của dàn tên tuổi thực lực chính là một điểm sáng. NS Xuân Hinh - với cách thoại câu dài, nhấn nhá vần điệu đặc trưng tạo ra những phút giây giải trí trọn vẹn cho khán giả. Không chỉ "cân" được các phân đoạn có phần "chua ngoa", NS Xuân Hinh còn lột tả tốt các "tầng" tâm lý rối ren của nhân vật.

Nam nghệ sĩ gạo cội khiến khán giả vừa thương, vừa giận mà cũng vừa lo cho những quyết định của ông Mùi. Lần đầu đóng điện ảnh - lại có dịp hợp tác với "người tình sân khấu" Thanh Thanh Hiền, Xuân Hinh tiếp tục có được những tương tác chất lượng. Cùng với đó, độ "nén" trong hóa thân của Hà Hương, Phạm Tiến Lộc tạo được những khoảng lặng đắt giá xuyên suốt 111 phút phim "Mùi phở".

Phim "Mùi phở" quy tụ dàn diễn viên thực lực.

Diễn viên nhí Bảo Nam - với nét diễn ngây thơ, hồn nhiên và khả năng nhập tâm tốt - tạo được thiện cảm với khán giả. Cậu bé thể hiện tròn trịa nhân vật Sá Sùng trong nét thông minh sớm nhận thức được những đứt gãy trong gia đình mình. Cùng với đó, giọng nói sáng, truyền cảm của Bảo Nam cũng gây ấn tượng tốt với khán giả.

Trong khi đó, "cô Kiều" Thanh Hương với tính cách "dở hơi hết phần thiên hạ" tạo nên tiếng cười đáng suy ngẫm cho phim điện ảnh của Minh Beta. Mặt khác, Cường Cá - trong vai Giang được yêu thích bởi cách nhập vai tự nhiên, thoại ít nhưng đủ và bộc lộ được tâm tư của nhân vật thông qua biểu cảm.

Dung hòa với dàn thực lực miền Bắc là các gương mặt đình đám miền Nam. Hoa hậu làng hài Thu Trang - với kinh nghiệm diễn xuất từ sân khấu, truyền hình, web-drama và điện ảnh - dễ dàng "biến hình" thành cô con dâu Trinh "lắm chiêu, nhiều trò".

Ngoài ra, Thu Trang cũng dễ dàng lấy đi nước mắt khán giả bởi đoạn thổ lộ hết uất ức, khó chịu trong lòng mình. Đặc biệt, nữ diễn viên cũng tung hứng ăn ý của BB Trần, Ngọc Phước, trở thành "bộ ba" hài hước nhất nhì đường đua điện ảnh Tết Việt 2026.

Một bộ phim văn hóa chỉn chu…

Với kịch bản đã được ấp ủ suốt 3 năm, đạo diễn Minh Beta cài cắm nhiều yếu tố văn hóa Việt trong "Mùi phở". Các nét đẹp văn hóa như hát xẩm, hát chầu văn, tranh dân gian Đông Hồ, tục thờ Mẫu,... được lồng ghép khéo léo, khiến khán giả cảm nhận rõ "tinh thần Việt" đậm nét trên màn ảnh rộng.

Bối cảnh chính được đầu tư lớn và quay tại phố cổ Hà Nội. Bên cạnh đó, bộ phim còn có đại cảnh Lễ hội phở hoành tráng. Từ các khâu chuẩn bị nguyên liệu, ninh nước dùng đến khi hoàn thiện đều được thể hiện kỹ lưỡng, góp phần giới thiệu nét đẹp văn hóa cùng tinh thần gìn giữ nghề tổ.

Nhìn chung, "Mùi phở" là bộ phim dành cho người Việt, tôn vinh nét đẹp văn hóa Việt. Đạo diễn Minh Beta còn đồng hành cùng cố vấn dựng phim là hai tên tuổi lớn trong ngành - Hàm Trần, Vũ Khắc Tuận và mất gần một năm hậu kỳ, khẳng định tâm huyết đem đến trải nghiệm điện ảnh tốt nhất dịp Tết 2026.

… với không khí rộn ràng cho đại gia đình

Cảnh dòng người đông đúc đi lại trên đường, hai hàng phở Ông Dần (Quốc Tuấn), Ông Mùi (nghệ sĩ Xuân Hinh) buôn may bán đắt làm nên tinh thần hứng khởi, vui tươi trên màn ảnh rộng dịp đầu năm. Phim điện ảnh của đạo diễn Minh Beta còn mang những âm thanh đặc trưng của "đời sống Việt Nam" như tiếng rao, tiếng cười, tiếng chào hỏi và cả tiếng… còi xe máy.

Giá trị gia đình được tôn vinh trong "Mùi phở".

Tiếng "vang" lớn nhất của "Mùi phở" đến từ không khí sum họp của đại gia đình đa thế hệ. Những bữa ăn tụ họp đông đủ, những lần các thành viên trong nhà ông Mùi ngồi lại và cả những lần "khẩu chiến",... tạo nên sợi dây đồng điệu với khán giả. Người xem ở độ tuổi nào, vùng miền nào cũng dễ dàng bắt gặp chính mình và bố mẹ, ông bà mình trong "Mùi phở".