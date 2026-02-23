Mới nhất
Khải Phong bày tỏ ngưỡng mộ Lam Anh

Thứ hai, 15:09 23/02/2026 | Xem - nghe - đọc
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Khải Phong chưa từng thua ai bao giờ mà chỉ bị khuất phục trước Lam Anh, đó là lý do khiến anh theo đuổi cô nàng.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 11 "Không giới hạn", Trung tá Minh Kiên cùng Lam Anh có cuộc gặp mặt với chủ doanh nghiệp lữ hành Phương Trang và Khải Phong. Khải Phong cũng từng là đối thủ cũ của Lam Anh trong một giải đấu về an ninh mạng. 

Qua cuộc nói chuyện, Khải Phong không ngần ngại bày tỏ sự ái mộ trước Lam Anh bởi Khải Phong chưa từng thua ai bao giờ mà chỉ bị khuất phục trước cô, cũng vì thế mà Lam Anh luôn là cô gái mà Khải Phong muốn theo đuổi.

Khải Phong bày tỏ ngưỡng mộ Lam Anh - Ảnh 1.

Khải Phong bày tỏ ngưỡng mộ Lam Anh - Ảnh 2.

Lam Anh gặp lại Khải Phong, người từng là đối thủ trong một cuộc thi. Ảnh VTV

Khi Lam Anh hỏi về lý do từ bỏ công nghệ để làm kinh doanh, Khải Phong giải thích: "Thực ra, anh không còn cảm thấy hứng thú như ngày xưa nữa. Anh cũng kiếm được nhiều tiền từ nó, cảm thấy cuộc sống không có quá nhiều ý nghĩa. Lúc đó lại gặp Phương Trang, cô ấy muốn về quê làm lữ hành nhưng không có vốn nên anh đầu tư cùng cô ấy, cũng coi như là đóng góp một chút cho quê nhà".

Tuy nhiên, Phương Trang đã tiết lộ lý do nữa khiến Khải Phong về quê là để tìm kiếm một người con gái.

Khải Phong bày tỏ ngưỡng mộ Lam Anh - Ảnh 3.

Khải Phong bày tỏ ngưỡng mộ Lam Anh - Ảnh 4.

Lợi vẫn giữ thái độ khó chịu trong mỗi lần gặp Trung tá Minh Kiên. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, cuối buổi huấn luyện, Kiên tổ chức cho anh em dân quân tham gia trò chơi quân sự để nâng cao sức khỏe cũng như tính đoàn kết. Phúc là người tham gia ở chặng cuối cùng nhưng đã gặp phải vấn đề và có thể dẫn đến việc đội của Lợi bị thua. 

Điều khác khiến Lợi tức giận là việc Phúc bị đánh nhưng giấu kín. Hơn nữa, Phúc còn bị xúc phạm vì là dân quân.

Tập 11 "Không giới hạn" phát sóng vào 21h ngày 23/2 trên VTV1.

Khải Phong bày tỏ ngưỡng mộ Lam Anh - Ảnh 5.Vì sao 'nam thần vai phụ' Tô Dũng luôn cau có trong 'Không giới hạn' lại được khán giả yêu mến?

GĐXH - Diễn viên Tô Dũng vai Lợi trong "Không giới hạn" xuất hiện là người cau có, thiếu hợp tác với cấp trên nhưng lại được khán giả thích thú bởi mối tình với bạn gái "tuồng chèo".



