Khải Phong bày tỏ ngưỡng mộ Lam Anh
GĐXH - Khải Phong chưa từng thua ai bao giờ mà chỉ bị khuất phục trước Lam Anh, đó là lý do khiến anh theo đuổi cô nàng.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 11 "Không giới hạn", Trung tá Minh Kiên cùng Lam Anh có cuộc gặp mặt với chủ doanh nghiệp lữ hành Phương Trang và Khải Phong. Khải Phong cũng từng là đối thủ cũ của Lam Anh trong một giải đấu về an ninh mạng.
Qua cuộc nói chuyện, Khải Phong không ngần ngại bày tỏ sự ái mộ trước Lam Anh bởi Khải Phong chưa từng thua ai bao giờ mà chỉ bị khuất phục trước cô, cũng vì thế mà Lam Anh luôn là cô gái mà Khải Phong muốn theo đuổi.
Khi Lam Anh hỏi về lý do từ bỏ công nghệ để làm kinh doanh, Khải Phong giải thích: "Thực ra, anh không còn cảm thấy hứng thú như ngày xưa nữa. Anh cũng kiếm được nhiều tiền từ nó, cảm thấy cuộc sống không có quá nhiều ý nghĩa. Lúc đó lại gặp Phương Trang, cô ấy muốn về quê làm lữ hành nhưng không có vốn nên anh đầu tư cùng cô ấy, cũng coi như là đóng góp một chút cho quê nhà".
Tuy nhiên, Phương Trang đã tiết lộ lý do nữa khiến Khải Phong về quê là để tìm kiếm một người con gái.
Ở diễn biến khác trong tập phim, cuối buổi huấn luyện, Kiên tổ chức cho anh em dân quân tham gia trò chơi quân sự để nâng cao sức khỏe cũng như tính đoàn kết. Phúc là người tham gia ở chặng cuối cùng nhưng đã gặp phải vấn đề và có thể dẫn đến việc đội của Lợi bị thua.
Điều khác khiến Lợi tức giận là việc Phúc bị đánh nhưng giấu kín. Hơn nữa, Phúc còn bị xúc phạm vì là dân quân.
Tập 11 "Không giới hạn" phát sóng vào 21h ngày 23/2 trên VTV1.
Phim Tết có sự xuất hiện của Xuân Hinh cài cắm câu chuyện gia đình Việt nhân văn ra sao?Xem - nghe - đọc - 26 phút trước
GĐXH - Phim Tết "Mùi phở" có sự xuất hiện của nghệ sĩ Xuân Hinh và dàn diễn viên gạo cội thực sự đang là điểm sáng và khiến khán giả chú ý bởi câu chuyện nhân văn.
Thương (Quỳnh Kool) có hoàn cảnh éo le, được 'nam thần' theo đuổiXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Trong tập 1 "Bước chân vào đời", Thương có hoàn cảnh éo le nhưng vẫn được Quân theo đuổi.
Mạnh Trường, Quỳnh Kool lên sóng 'giờ vàng' trong phim mới 'Bước chân vào đời'Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước
GĐXH - 'Bước chân vào đời' lựa chọn cách kể chuyện dung dị, tập trung khai thác sâu về tâm lí nhân vật, qua đó bật lên được ấm áp tình thân, tình người, hi vọng.
Phim Tết vượt trăm tỷ của Trấn Thành tiếp tục gây chú ý với OST ma mị do NSND Thanh Lam và Văn Mai Hương hòa giọngXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Phim Tết vượt trăm tỷ "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành ra mắt MV OST "Hoa gạo" tiếp tục gây chú ý với khán giả.
Quách Ngọc Ngoan quên Tết, Tuấn Trấn di chuyển bằng nạng đi quảng bá phimXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Quách Ngọc Ngoan, Tuấn Trần, Phương Anh Đào cùng dàn diễn viên "Báu vật trời cho" phải tích cực tuyên truyền phim Tết. Dù đang đây là dịp gia đình sum vầy nhưng cả ê-kíp phim vẫn cố gắng hết sức để quảng bá phim.
Á quân Giọng hát Việt nhí quê Nghệ An diện áo dài mừng TếtXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Ca sĩ Felix Tiến Quang - Á quân Giọng hát Việt nhí 2015 cũng hòa nhịp Xuân Bính Ngọ 2026 về đã tung ra bộ ảnh áo dài đầy nghệ thuật, vừa mang nét đẹp truyền thống vừa mang nét trẻ trung năng động.
Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim Tết 2026?Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Theo thống kê của Box Office Vietnam, phim “Thỏ ơi!!” của Trấn Thành đang thống lĩnh cuộc đua phòng vé Tết 2026.
Thêm một phim Việt rời rạp đúng mùng 1 TếtXem - nghe - đọc - 6 ngày trước
Sau “Chiến Nam: Ve sầu thoát xác”, thêm một phim Việt dự kiến rời rạp đúng mùng 1 Tết Nguyên đán khi lượng vé bán ra chạm đáy.
Hoãn phát sóng 3 bộ phim giờ vàng VTV dịp TếtXem - nghe - đọc - 6 ngày trước
GĐXH - Các khung phim Việt giờ vàng trên sóng VTV1 và VTV3 sẽ tạm hoãn phát sóng, thay vào đó là nhiều chương trình Tết đặc sắc của VTV.
2 chương trình giải trí đặc sắc trên VTV đêm Giao thừa 2026Giải trí - 1 tuần trước
GĐXH - Khán giả sẽ được thưởng thức chương trình giải trí đặc sắc trên VTV đêm Giao thừa 2026 với "Gặp nhau cuối năm" và "Gió và tình yêu thổi trên đất nước tôi". Những nghệ sĩ nổi tiếng hứa hẹn mang đến những màn trình diễn ấn tượng. Đừng bỏ lỡ!
Phim Việt nào đang có doanh thu cao nhất đường đua phim Tết 2026?Xem - nghe - đọc
GĐXH - Theo thống kê của Box Office Vietnam, phim “Thỏ ơi!!” của Trấn Thành đang thống lĩnh cuộc đua phòng vé Tết 2026.