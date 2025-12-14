Cách tính thưởng Tết 2026 cho người lao động theo Nghị định 73: Những điểm mới cán bộ, công chức, viên chức cần biết
GĐXH - Thưởng Tết 2026 theo Nghị định 73 đánh dấu bước chuyển lớn trong chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ của khu vực công. Thay vì phụ thuộc vào hệ số lương hay tính chất bình quân, khoản thưởng sẽ phản ánh chính xác kết quả làm việc, đóng góp thực tế, và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân.
Tết luôn là thời điểm người lao động mong chờ, không chỉ vì ý nghĩa sum vầy mà còn bởi khoản tiền thưởng ghi nhận nỗ lực suốt một năm làm việc. Thưởng Tết 2026 của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được thực hiện đầy đủ theo các quy định mới của Nghị định 73/2024/NĐ-CP, văn bản thay đổi căn bản cơ chế tiền lương và tiền thưởng trong khu vực công. Bài viết dưới đây phân tích rõ cách tính thưởng Tết 2026, cũng như các loại hình khen thưởng hiện hành theo Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022.
Chi thưởng Tết 2026 theo Nghị định 73 diễn ra như thế nào?
Theo Điều 4 Nghị định 73/2024/NĐ-CP, chế độ tiền thưởng mới của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được tách riêng khỏi quỹ khen thưởng truyền thống, trở thành một bộ phận độc lập. Khoản thưởng Tết 2026 vì vậy được xác định dựa trên quỹ tiền thưởng hằng năm, tương đương 10% tổng quỹ lương (không gồm phụ cấp) của đơn vị.
Đặc biệt, việc chi tiền thưởng theo Nghị định 73 không mang tính "cào bằng" mà phụ thuộc vào hai tiêu chí chính:
- Thành tích công tác đột xuất.
- Kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của mỗi cá nhân.
Như vậy, mức thưởng Tết 2026 của mỗi cán bộ không mặc định gắn với hệ số lương mà sẽ căn cứ trực tiếp vào chất lượng công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm.
Cách xác định mức thưởng Tết
Theo hướng dẫn tham khảo tại Quyết định 786/QĐ-BNV năm 2024, quy trình chi thưởng được áp dụng như sau:
Bước 1: Xác định tổng quỹ thưởng định kỳ cuối năm
= Quỹ thưởng năm (10% quỹ lương) – tổng số tiền thưởng đột xuất đã chi.
Bước 2: Xác định mức tiền thưởng định kỳ cơ sở
Đây là mức quy đổi để tính thưởng cho từng nhóm đối tượng.
Bước 3: Phân bổ thưởng theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ
|
Mức độ hoàn thành
|
Hệ số thưởng
|
Ý nghĩa
|
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
|
3,0 lần mức thưởng cơ sở
|
Mức thưởng cao nhất
|
Hoàn thành tốt nhiệm vụ
|
2,4 lần mức thưởng cơ sở
|
Khuyến khích duy trì chất lượng
|
Hoàn thành nhiệm vụ
|
1,0 lần mức thưởng cơ sở
|
Mức thưởng nền tảng
Như vậy, thưởng Tết 2026 theo Nghị định 73 sẽ phản ánh đúng năng lực và đóng góp của từng cá nhân. Đây được xem là bước thay đổi lớn hướng tới mô hình trả lương theo vị trí việc làm và hiệu quả công tác.
Một nguyên tắc quan trọng
Đến hết ngày 31/01 của năm sau, nếu quỹ thưởng chưa chi hết thì không được chuyển sang năm tiếp theo. Điều này buộc các đơn vị phải công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích.
Có bao nhiêu loại hình khen thưởng theo pháp luật hiện hành?
Ngoài thưởng Tết mang tính chất tiền lương , hệ thống khen thưởng trong khu vực công vẫn tuân theo Luật Thi đua, Khen thưởng 2022. Theo Điều 8, hiện nay có 6 loại hình khen thưởng, bao gồm:
Khen thưởng công trạng
Dành cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp liên tục trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Khen thưởng đột xuất
Ghi nhận kịp thời những đóng góp nổi bật, việc làm đặc biệt xuất sắc trong thời điểm cụ thể.
Khen thưởng phong trào thi đua
Áp dụng cho những cá nhân, tập thể đạt thành tích vượt trội trong các phong trào thi đua do Nhà nước phát động.
Khen thưởng quá trình cống hiến
Vinh danh những người có thời gian dài đóng góp cho cơ quan, đơn vị, hoặc sự nghiệp cách mạng.
Khen thưởng theo niên hạn
Dành cho lực lượng vũ trang (Quân đội, Công an) khi có thành tích và thời gian cống hiến đáp ứng tiêu chuẩn.
Khen thưởng đối ngoại
Trao cho cá nhân, tổ chức ở nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ngoài lãnh thổ có đóng góp cho Việt Nam.
Hệ thống khen thưởng trên hoạt động song song với quỹ tiền thưởng theo Nghị định 73, tạo nên cơ chế ghi nhận nỗ lực đa tầng và đầy đủ hơn.
Thưởng Tết 2026 theo Nghị định 73 đánh dấu bước chuyển lớn trong chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ của khu vực công. Thay vì phụ thuộc vào hệ số lương hay tính chất bình quân, khoản thưởng sẽ phản ánh chính xác kết quả làm việc, đóng góp thực tế, và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân.
Với quỹ thưởng được xác định minh bạch, tiêu chí rõ ràng, đây được xem là cơ chế khuyến khích hiệu quả, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong giai đoạn cải cách tiền lương mới.
Kinh hãi, gần 2 tấn lòng lợn nấm mốc không rõ nguồn gốc xếp trong sân nhà dânXã hội - 1 phút trước
GĐXH - Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện 1.680kg lòng lợn đã qua sơ chế, đang có dấu hiệu nấm mốc và chủ sở hữu không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng nói trên.
Xe máy 'kẹp 3' chạy tốc độ cao tông đuôi ô tô tải khiến cả ba người tử vongThời sự - 1 giờ trước
Không có giấy phép lái xe, thanh niên ở Gia Lai vẫn điều khiển xe máy chở 3 người, lưu thông với tốc độ cao. Hậu quả, xe máy tông vào một ô tô tải đang đỗ bên đường, khiến cả ba người tử vong.
Nam, nữ lao động đủ bao nhiêu tuổi sẽ nghỉ hưu vào năm 2026?Đời sống - 1 giờ trước
GĐXH - Tuổi nghỉ hưu tăng lên 61 tuổi 6 tháng với nam và 57 tuổi với nữ từ 1/1/2026.
Xe máy tông vào đuôi ô tô tải đang đỗ ven đường khiến 3 người tử vongĐời sống - 2 giờ trước
GĐXH - Chở nhau trên xe máy lưu thông lúc rạng sáng, nhóm thanh thiếu niên (trong đó có người mới 13 tuổi) đã tông trực diện vào một chiếc ô tô đang đỗ bên đường. Vụ tai nạn xảy ra tại xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai), khiến cả 3 người trên xe máy thiệt mạng.
Đập phá quán karaoke, đối tượng bị khởi tốPháp luật - 3 giờ trước
GĐXH - Trong quá trình đến hát tại quán karaoke Thịnh có hành vi đập phá, làm hư hỏng tài sản của quán.
Hà Nội: Kiểm tra nhóm 'quái xế' đầu trần lượn phố đêm, lộ ra kho 'hàng nóng' cất giấuPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Kiểm tra hành chính nhóm thanh niên vi phạm giao thông lúc nửa đêm trên đường Lạc Long Quân, Tổ công tác 141 - Công an TP Hà Nội không chỉ xử lý lỗi vi phạm mà còn đấu tranh, khai thác, buộc các đối tượng phải chỉ điểm nơi cất giấu cả một kho vũ khí gồm súng, dao, kiếm...
Đến ăn cưới, người đàn ông “tiện tay” lấy luôn gần chục triệu tiền mừngPháp luật - 5 giờ trước
Trong lúc ăn cỗ tại đám cưới, lợi dụng sơ hở khi bà N.T.L. cất tiền mừng trong phòng ngủ, Sơn đã trộm cắp được 9,2 triệu đồng
Tử vi tài lộc năm Bính Ngọ 2026: 4 con giáp có vận tiền bạc khởi sắc, dễ mua nhà đổi xeĐời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là thời điểm vận khí chuyển mình mạnh mẽ với nhiều con giáp. Khi tài lộc khởi sắc, sự nghiệp hanh thông, giấc mơ mua nhà, đổi xe bỗng trở nên khả thi hơn bao giờ hết.
Đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh thế nào để nhanh, thuận tiện, không mất thời gian?Đời sống - 6 giờ trước
GĐXH - Việc đăng ký thường trú sớm cho trẻ sơ sinh là rất quan trọng vì nó mang lại nhiều lợi ích thiết thực, đặc biệt là trong việc đảm bảo quyền lợi về giáo dục, y tế và thủ tục hành chính cho trẻ.
Trên đường đi học về, nam sinh lớp 10 gặp nạn tử vongXã hội - 7 giờ trước
GĐXH - Trong lúc hai học sinh lớp 10 ở Hải Phòng đi xe đạp điện trên đường về nhà sau giờ học, không may xảy ra va chạm với ô tô tải. Vụ tai nạn khiến 1 nam sinh bị thương nặng và không qua khỏi...
Ngày sinh Âm lịch tiết lộ số mệnh: Không sớm thành danh nhưng dễ giàu về sauĐời sống
GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào một số ngày Âm lịch nhất định thường phải trải qua giai đoạn khởi nghiệp nhiều trắc trở, nhưng càng về sau càng gặp thời, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống ngày một đủ đầy.