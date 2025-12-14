Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Cách tính thưởng Tết 2026 cho người lao động theo Nghị định 73: Những điểm mới cán bộ, công chức, viên chức cần biết

Chủ nhật, 13:29 14/12/2025 | Xã hội
Vũ Hồng Thủy
Vũ Hồng Thủy
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thưởng Tết 2026 theo Nghị định 73 đánh dấu bước chuyển lớn trong chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ của khu vực công. Thay vì phụ thuộc vào hệ số lương hay tính chất bình quân, khoản thưởng sẽ phản ánh chính xác kết quả làm việc, đóng góp thực tế, và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân.

Tết luôn là thời điểm người lao động mong chờ, không chỉ vì ý nghĩa sum vầy mà còn bởi khoản tiền thưởng ghi nhận nỗ lực suốt một năm làm việc.  Thưởng Tết 2026 của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được thực hiện đầy đủ theo các quy định mới của Nghị định 73/2024/NĐ-CP, văn bản thay đổi căn bản cơ chế tiền lương và tiền thưởng trong khu vực công. Bài viết dưới đây phân tích rõ cách tính thưởng Tết 2026, cũng như các loại hình khen thưởng hiện hành theo Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022.

Cách tính thưởng Tết 2026 cho người lao động theo Nghị định 73: Những điểm mới cán bộ, công chức, viên chức cần biết - Ảnh 1.

Mức thưởng Tết 2026 của mỗi cán bộ không mặc định gắn với hệ số lương mà sẽ căn cứ trực tiếp vào chất lượng công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm.

Chi thưởng Tết 2026 theo Nghị định 73 diễn ra như thế nào?

Theo Điều 4 Nghị định 73/2024/NĐ-CP, chế độ tiền thưởng mới của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được tách riêng khỏi quỹ khen thưởng truyền thống, trở thành một bộ phận độc lập. Khoản thưởng Tết 2026 vì vậy được xác định dựa trên quỹ tiền thưởng hằng năm, tương đương 10% tổng quỹ lương (không gồm phụ cấp) của đơn vị.

Đặc biệt, việc chi tiền thưởng theo Nghị định 73 không mang tính "cào bằng" mà phụ thuộc vào hai tiêu chí chính:

- Thành tích công tác đột xuất.

- Kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của mỗi cá nhân.

Như vậy, mức thưởng Tết 2026 của mỗi cán bộ không mặc định gắn với hệ số lương mà sẽ căn cứ trực tiếp vào chất lượng công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm.

Cách xác định mức thưởng Tết

Theo hướng dẫn tham khảo tại Quyết định 786/QĐ-BNV năm 2024, quy trình chi thưởng được áp dụng như sau:

Bước 1: Xác định tổng quỹ thưởng định kỳ cuối năm

= Quỹ thưởng năm (10% quỹ lương) – tổng số tiền thưởng đột xuất đã chi.

Bước 2: Xác định mức tiền thưởng định kỳ cơ sở

Đây là mức quy đổi để tính thưởng cho từng nhóm đối tượng.

Bước 3: Phân bổ thưởng theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ

Mức độ hoàn thành

Hệ số thưởng

Ý nghĩa

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

3,0 lần mức thưởng cơ sở

Mức thưởng cao nhất

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2,4 lần mức thưởng cơ sở

Khuyến khích duy trì chất lượng

Hoàn thành nhiệm vụ

1,0 lần mức thưởng cơ sở

Mức thưởng nền tảng

Như vậy, thưởng Tết 2026 theo Nghị định 73 sẽ phản ánh đúng năng lực và đóng góp của từng cá nhân. Đây được xem là bước thay đổi lớn hướng tới mô hình trả lương theo vị trí việc làm và hiệu quả công tác.

Một nguyên tắc quan trọng

Đến hết ngày 31/01 của năm sau, nếu quỹ thưởng chưa chi hết thì không được chuyển sang năm tiếp theo. Điều này buộc các đơn vị phải công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích.

Có bao nhiêu loại hình khen thưởng theo pháp luật hiện hành?

Ngoài thưởng Tết mang tính chất  tiền lương , hệ thống khen thưởng trong khu vực công vẫn tuân theo Luật Thi đua, Khen thưởng 2022. Theo Điều 8, hiện nay có 6 loại hình khen thưởng, bao gồm:

Khen thưởng công trạng

Dành cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp liên tục trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khen thưởng đột xuất

Ghi nhận kịp thời những đóng góp nổi bật, việc làm đặc biệt xuất sắc trong thời điểm cụ thể.

Khen thưởng phong trào thi đua

Áp dụng cho những cá nhân, tập thể đạt thành tích vượt trội trong các phong trào thi đua do Nhà nước phát động.

Khen thưởng quá trình cống hiến

Vinh danh những người có thời gian dài đóng góp cho cơ quan, đơn vị, hoặc sự nghiệp cách mạng.

Khen thưởng theo niên hạn

Dành cho lực lượng vũ trang (Quân đội, Công an) khi có thành tích và thời gian cống hiến đáp ứng tiêu chuẩn.

Khen thưởng đối ngoại

Trao cho cá nhân, tổ chức ở nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ngoài lãnh thổ có đóng góp cho Việt Nam.

Hệ thống khen thưởng trên hoạt động song song với quỹ tiền thưởng theo Nghị định 73, tạo nên cơ chế ghi nhận nỗ lực đa tầng và đầy đủ hơn.

Thưởng Tết 2026 theo Nghị định 73 đánh dấu bước chuyển lớn trong chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ của khu vực công. Thay vì phụ thuộc vào hệ số lương hay tính chất bình quân, khoản thưởng sẽ phản ánh chính xác kết quả làm việc, đóng góp thực tế, và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân.

Với quỹ thưởng được xác định minh bạch, tiêu chí rõ ràng, đây được xem là cơ chế khuyến khích hiệu quả, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong giai đoạn cải cách tiền lương mới.

Cuối năm 2025: 8 ngày sinh Âm lịch được "ban lộc", thưởng Tết cao ngấtCuối năm 2025: 8 ngày sinh Âm lịch được 'ban lộc', thưởng Tết cao ngất

GĐXH - Khi năm 2025 khép lại, một số ngày sinh Âm lịch được dự báo sẽ gặp vận may bùng nổ: sự nghiệp hanh thông, tiền thưởng cuối năm rủng rỉnh.

Gửi hết tiền thưởng Tết cho vợ, chồng chết lặng ngày vềGửi hết tiền thưởng Tết cho vợ, chồng chết lặng ngày về

Về quê ăn Tết với gia đình, nhìn bố mẹ già lủi thủi, trong nhà không đào, không quất còn người vợ đầu gối tay ấp mang vẻ ngoài khác lạ, tôi đau thắt ruột gan.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Thưởng Tết bất động sản 2025: Nơi lĩnh trăm triệu, chỗ hứa thưởng ô tô

Thưởng Tết bất động sản 2025: Nơi lĩnh trăm triệu, chỗ hứa thưởng ô tô

So sánh lãi suất Agribank, BIDV: Gửi 100 triệu đồng thưởng tết lãi cao nhất bao nhiêu?

So sánh lãi suất Agribank, BIDV: Gửi 100 triệu đồng thưởng tết lãi cao nhất bao nhiêu?

Thưởng Tết bằng vàng, có bị đánh thuế thu nhập cá nhân

Thưởng Tết bằng vàng, có bị đánh thuế thu nhập cá nhân

Doanh nghiệp ở TP.HCM 'hé lộ' mức thưởng Tết, có nơi tới 100 triệu đồng/người

Doanh nghiệp ở TP.HCM 'hé lộ' mức thưởng Tết, có nơi tới 100 triệu đồng/người

Tiền thưởng Tết gửi ngân hàng nào lãi cao nhất hiện nay?

Tiền thưởng Tết gửi ngân hàng nào lãi cao nhất hiện nay?

Cùng chuyên mục

Kinh hãi, gần 2 tấn lòng lợn nấm mốc không rõ nguồn gốc xếp trong sân nhà dân

Kinh hãi, gần 2 tấn lòng lợn nấm mốc không rõ nguồn gốc xếp trong sân nhà dân

Xã hội - 1 phút trước

GĐXH - Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện 1.680kg lòng lợn đã qua sơ chế, đang có dấu hiệu nấm mốc và chủ sở hữu không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của số hàng nói trên.

Xe máy 'kẹp 3' chạy tốc độ cao tông đuôi ô tô tải khiến cả ba người tử vong

Xe máy 'kẹp 3' chạy tốc độ cao tông đuôi ô tô tải khiến cả ba người tử vong

Thời sự - 1 giờ trước

Không có giấy phép lái xe, thanh niên ở Gia Lai vẫn điều khiển xe máy chở 3 người, lưu thông với tốc độ cao. Hậu quả, xe máy tông vào một ô tô tải đang đỗ bên đường, khiến cả ba người tử vong.

Nam, nữ lao động đủ bao nhiêu tuổi sẽ nghỉ hưu vào năm 2026?

Nam, nữ lao động đủ bao nhiêu tuổi sẽ nghỉ hưu vào năm 2026?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Tuổi nghỉ hưu tăng lên 61 tuổi 6 tháng với nam và 57 tuổi với nữ từ 1/1/2026.

Xe máy tông vào đuôi ô tô tải đang đỗ ven đường khiến 3 người tử vong

Xe máy tông vào đuôi ô tô tải đang đỗ ven đường khiến 3 người tử vong

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Chở nhau trên xe máy lưu thông lúc rạng sáng, nhóm thanh thiếu niên (trong đó có người mới 13 tuổi) đã tông trực diện vào một chiếc ô tô đang đỗ bên đường. Vụ tai nạn xảy ra tại xã Chư Păh (tỉnh Gia Lai), khiến cả 3 người trên xe máy thiệt mạng.

Đập phá quán karaoke, đối tượng bị khởi tố

Đập phá quán karaoke, đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình đến hát tại quán karaoke Thịnh có hành vi đập phá, làm hư hỏng tài sản của quán.

Hà Nội: Kiểm tra nhóm 'quái xế' đầu trần lượn phố đêm, lộ ra kho 'hàng nóng' cất giấu

Hà Nội: Kiểm tra nhóm 'quái xế' đầu trần lượn phố đêm, lộ ra kho 'hàng nóng' cất giấu

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Kiểm tra hành chính nhóm thanh niên vi phạm giao thông lúc nửa đêm trên đường Lạc Long Quân, Tổ công tác 141 - Công an TP Hà Nội không chỉ xử lý lỗi vi phạm mà còn đấu tranh, khai thác, buộc các đối tượng phải chỉ điểm nơi cất giấu cả một kho vũ khí gồm súng, dao, kiếm...

Đến ăn cưới, người đàn ông “tiện tay” lấy luôn gần chục triệu tiền mừng

Đến ăn cưới, người đàn ông “tiện tay” lấy luôn gần chục triệu tiền mừng

Pháp luật - 5 giờ trước

Trong lúc ăn cỗ tại đám cưới, lợi dụng sơ hở khi bà N.T.L. cất tiền mừng trong phòng ngủ, Sơn đã trộm cắp được 9,2 triệu đồng

Tử vi tài lộc năm Bính Ngọ 2026: 4 con giáp có vận tiền bạc khởi sắc, dễ mua nhà đổi xe

Tử vi tài lộc năm Bính Ngọ 2026: 4 con giáp có vận tiền bạc khởi sắc, dễ mua nhà đổi xe

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Năm Bính Ngọ 2026 được dự báo là thời điểm vận khí chuyển mình mạnh mẽ với nhiều con giáp. Khi tài lộc khởi sắc, sự nghiệp hanh thông, giấc mơ mua nhà, đổi xe bỗng trở nên khả thi hơn bao giờ hết.

Đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh thế nào để nhanh, thuận tiện, không mất thời gian?

Đăng ký thường trú cho trẻ mới sinh thế nào để nhanh, thuận tiện, không mất thời gian?

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Việc đăng ký thường trú sớm cho trẻ sơ sinh là rất quan trọng vì nó mang lại nhiều lợi ích thiết thực, đặc biệt là trong việc đảm bảo quyền lợi về giáo dục, y tế và thủ tục hành chính cho trẻ.

Trên đường đi học về, nam sinh lớp 10 gặp nạn tử vong

Trên đường đi học về, nam sinh lớp 10 gặp nạn tử vong

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Trong lúc hai học sinh lớp 10 ở Hải Phòng đi xe đạp điện trên đường về nhà sau giờ học, không may xảy ra va chạm với ô tô tải. Vụ tai nạn khiến 1 nam sinh bị thương nặng và không qua khỏi...

Xem nhiều

Ngày sinh Âm lịch tiết lộ số mệnh: Không sớm thành danh nhưng dễ giàu về sau

Ngày sinh Âm lịch tiết lộ số mệnh: Không sớm thành danh nhưng dễ giàu về sau

Đời sống

GĐXH - Theo tử vi, những người sinh vào một số ngày Âm lịch nhất định thường phải trải qua giai đoạn khởi nghiệp nhiều trắc trở, nhưng càng về sau càng gặp thời, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống ngày một đủ đầy.

Trên đường đi học về, nam sinh lớp 10 gặp nạn tử vong

Trên đường đi học về, nam sinh lớp 10 gặp nạn tử vong

Xã hội
Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm cô gái trẻ đi giao xôi trong đêm

Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm cô gái trẻ đi giao xôi trong đêm

Pháp luật
Đền Xám ở Ninh Bình: Di tích linh thiêng đang dần phai nhạt theo thời gian

Đền Xám ở Ninh Bình: Di tích linh thiêng đang dần phai nhạt theo thời gian

Đời sống
Tin mới nhất đợt không khí lạnh gây mưa rét ở miền Bắc và dự báo thời tiết 10 ngày tới

Tin mới nhất đợt không khí lạnh gây mưa rét ở miền Bắc và dự báo thời tiết 10 ngày tới

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top