Cách tính thưởng Tết 2026 cho người lao động theo Nghị định 73: Những điểm mới cán bộ, công chức, viên chức cần biết

Tết luôn là thời điểm người lao động mong chờ, không chỉ vì ý nghĩa sum vầy mà còn bởi khoản tiền thưởng ghi nhận nỗ lực suốt một năm làm việc. Thưởng Tết 2026 của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang được thực hiện đầy đủ theo các quy định mới của Nghị định 73/2024/NĐ-CP, văn bản thay đổi căn bản cơ chế tiền lương và tiền thưởng trong khu vực công. Bài viết dưới đây phân tích rõ cách tính thưởng Tết 2026, cũng như các loại hình khen thưởng hiện hành theo Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2022.

Mức thưởng Tết 2026 của mỗi cán bộ không mặc định gắn với hệ số lương mà sẽ căn cứ trực tiếp vào chất lượng công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm.

Chi thưởng Tết 2026 theo Nghị định 73 diễn ra như thế nào?

Theo Điều 4 Nghị định 73/2024/NĐ-CP, chế độ tiền thưởng mới của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) được tách riêng khỏi quỹ khen thưởng truyền thống, trở thành một bộ phận độc lập. Khoản thưởng Tết 2026 vì vậy được xác định dựa trên quỹ tiền thưởng hằng năm, tương đương 10% tổng quỹ lương (không gồm phụ cấp) của đơn vị.

Đặc biệt, việc chi tiền thưởng theo Nghị định 73 không mang tính "cào bằng" mà phụ thuộc vào hai tiêu chí chính:

- Thành tích công tác đột xuất.

- Kết quả đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của mỗi cá nhân.

Như vậy, mức thưởng Tết 2026 của mỗi cán bộ không mặc định gắn với hệ số lương mà sẽ căn cứ trực tiếp vào chất lượng công việc và mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm.

Cách xác định mức thưởng Tết

Theo hướng dẫn tham khảo tại Quyết định 786/QĐ-BNV năm 2024, quy trình chi thưởng được áp dụng như sau:

Bước 1: Xác định tổng quỹ thưởng định kỳ cuối năm

= Quỹ thưởng năm (10% quỹ lương) – tổng số tiền thưởng đột xuất đã chi.

Bước 2: Xác định mức tiền thưởng định kỳ cơ sở

Đây là mức quy đổi để tính thưởng cho từng nhóm đối tượng.

Bước 3: Phân bổ thưởng theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ

Mức độ hoàn thành Hệ số thưởng Ý nghĩa Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3,0 lần mức thưởng cơ sở Mức thưởng cao nhất Hoàn thành tốt nhiệm vụ 2,4 lần mức thưởng cơ sở Khuyến khích duy trì chất lượng Hoàn thành nhiệm vụ 1,0 lần mức thưởng cơ sở Mức thưởng nền tảng

Như vậy, thưởng Tết 2026 theo Nghị định 73 sẽ phản ánh đúng năng lực và đóng góp của từng cá nhân. Đây được xem là bước thay đổi lớn hướng tới mô hình trả lương theo vị trí việc làm và hiệu quả công tác.

Một nguyên tắc quan trọng

Đến hết ngày 31/01 của năm sau, nếu quỹ thưởng chưa chi hết thì không được chuyển sang năm tiếp theo. Điều này buộc các đơn vị phải công khai, minh bạch và sử dụng đúng mục đích.

Có bao nhiêu loại hình khen thưởng theo pháp luật hiện hành?

Ngoài thưởng Tết mang tính chất tiền lương , hệ thống khen thưởng trong khu vực công vẫn tuân theo Luật Thi đua, Khen thưởng 2022. Theo Điều 8, hiện nay có 6 loại hình khen thưởng, bao gồm:

Khen thưởng công trạng

Dành cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đóng góp liên tục trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khen thưởng đột xuất

Ghi nhận kịp thời những đóng góp nổi bật, việc làm đặc biệt xuất sắc trong thời điểm cụ thể.

Khen thưởng phong trào thi đua

Áp dụng cho những cá nhân, tập thể đạt thành tích vượt trội trong các phong trào thi đua do Nhà nước phát động.

Khen thưởng quá trình cống hiến

Vinh danh những người có thời gian dài đóng góp cho cơ quan, đơn vị, hoặc sự nghiệp cách mạng.

Khen thưởng theo niên hạn

Dành cho lực lượng vũ trang (Quân đội, Công an) khi có thành tích và thời gian cống hiến đáp ứng tiêu chuẩn.

Khen thưởng đối ngoại

Trao cho cá nhân, tổ chức ở nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ngoài lãnh thổ có đóng góp cho Việt Nam.

Hệ thống khen thưởng trên hoạt động song song với quỹ tiền thưởng theo Nghị định 73, tạo nên cơ chế ghi nhận nỗ lực đa tầng và đầy đủ hơn.

Thưởng Tết 2026 theo Nghị định 73 đánh dấu bước chuyển lớn trong chính sách tiền lương và chế độ đãi ngộ của khu vực công. Thay vì phụ thuộc vào hệ số lương hay tính chất bình quân, khoản thưởng sẽ phản ánh chính xác kết quả làm việc, đóng góp thực tế, và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân.

Với quỹ thưởng được xác định minh bạch, tiêu chí rõ ràng, đây được xem là cơ chế khuyến khích hiệu quả, tạo động lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trong giai đoạn cải cách tiền lương mới.

