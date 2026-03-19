Thượng tướng Hà Đình Quân tâm tư khi 'con rể tương lai' bị vu khống

Thứ năm, 10:19 19/03/2026 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Thượng tướng Hà Đình Quân có những tâm tư khi chứng kiến Minh Kiên bị kẻ xấu bày đủ trò để gây chuyện.

Trong tập 28 "Không giới hạn" đã được phát sóng, Trung tá Minh Kiên đã nói rõ ràng với Hà Lê rằng mình có người trong lòng, đó chính là Lam Anh. Nhưng Hà Lê lại cố chấp không nghe, tự huyễn hoặc mình rằng Minh Kiên chỉ đang giận dỗi và cả hai có cơ hội để tái hợp. Lần này, Minh Kiên một lần nữa tuyên bố rằng cả hai đã hoàn toàn kết thúc. Ngay sau đó, Minh Kiên đã tìm cách liên lạc với Lam Anh nhưng không được.

Ở nhà bà Thoa, cả gia đình không thấy Lam Anh về ăn cơm nên rất lo lắng. Lợi thuyết phục bà Thoa ở nhà chờ tin, còn mình và Linh thì đi tìm Lam Anh. May mắn là cô đã trở về đúng lúc này. Nhân cơ hội, Lợi đã gọi điện để Kiên nói chuyện trực tiếp với Lam Anh, giải thích rõ về việc xảy ra với Hà Lê và nhận được lời động viên tin tưởng từ người yêu. Điều anh buồn là không thể ở bên cạnh Lam Anh ngay lúc này.

Minh Kiên cảm thấy lo lắng khi không liên lạc được với Lam Anh. Ảnh VTV

Đối với sự việc lần này, Thượng tướng Hà Đình Quân cũng có những tâm tư khó giãi bày. Ông trăn trở vì phải chứng kiến đồng đội của mình bị các thế lực thù địch bày đủ trò để gây chuyện. Là cấp trên nhưng ông thấy mình chưa lo được cho cấp dưới, chưa làm tròn trọng trách được giao phó. 

Tuy nhiên, ông cũng hiểu rõ đối với những chuyện như thế này cần phải xem xét một cách kỹ lưỡng, có như vậy mới tìm ra gốc rễ vấn đề để giải quyết. Ông khẳng định dù là Minh Kiên hay bất kỳ một đồng chí nào rơi vào tình huống này cũng sẽ luôn được bảo vệ chính đáng.

Thượng tướng Hà Đình Quân tâm tư khi thấy cấp dưới của mình vướng tin đồn thất thiệt. Ảnh VTV

Thủ trưởng đơn vị của Minh Kiên cũng động viên anh rất nhiều khi thấy cấp dưới buồn lòng vì những rắc rối đang xảy ra. Đồng thời động viên anh càng trong những giai đoạn khó khăn thì càng phải kiên trì, phải đoàn kết tuyệt đối, giữ vững lý tưởng của mình. Người lính không có giới hạn. Bất luận trong hoàn cảnh khó khăn nào, tình huống nào chúng ta đều sẵn sàng đối mặt và vượt qua.

Cấp trên động viên Minh Kiên giữ vững lập trường để vượt qua giai đoạn khó khăn. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, Lam Anh bất ngờ bị một nhóm người chặn đường, gây sự. Họ thêu dệt Minh Kiên là kẻ "đeo bám con gái sếp để tiến thân", đồng thời bôi nhọ Lam Anh là "tiểu tam". Nhóm người này còn dàn dựng cảnh để vu oan Lam Anh đánh người, rồi nhân cơ hội rối loạn tấn công cô.

May mắn là Minh Kiên và lực lượng chức năng xuất hiện kịp thời cứu Lam Anh. Kẻ cầm đầu nhóm người này chính là gã đàn ông được Khải Phong thuê bóp cổ Lam Anh trước cửa ngân hàng.

Dù Lam Anh nói rằng không sao nhưng cả bà Thoa và Minh Kiên đều nhận ra cô vẫn chưa thực sự bình tĩnh sau vụ việc gây rối vừa qua. Minh Kiên sợ tới không kịp, sợ những chuyện này sẽ xảy ra nữa... Nghe Minh Kiên tâm sự, Lam Anh xúc động thú nhận rằng rất nhớ anh trong suốt những ngày qua. Trong lúc cả hai trò chuyện, Hà Lê lại tiếp tục gọi điện đến cho Minh Kiên.

Lam Anh cảm thấy được yêu thương khi Minh Kiên xuất hiện đúng lúc để cứu cô. Ảnh VTV

Lực lượng chức năng đã điều tra vụ việc Lam Anh bị tấn công. Một số người bị bắt đã khai nhận được trả tiền để làm điều đó nhưng lại không biết mặt người thuê mình. Anh em đội dân quân nhận định đây là hành vi gây rối có tổ chức. 

Lợi cũng đã nhắc nhở đồng đội: “Anh vẫn phải nhắc mấy đứa đây là thời điểm rất nhạy cảm, không đứa nào được phép kích động. Người ta bảo rồi, nhiệt tình cộng với ngu dốt là thành phá hoại đấy, hiểu chưa?”. Trước đó, khi thấy anh em đội dân quân theo dõi những thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, Lợi đã chấn chỉnh ngay lập tức.

Lợi nhắc nhở các anh em trong đội dân quân tự vệ không nên tin và truyền bá thông tin không chính xác.

Ở một diễn biến khác, thấy Minh Kiên đứng ra bảo vệ Lam Anh, Hà Lê chán nản nên đi uống rượu say. Lúc này, có một số máy lạ gọi điện tới, thúc giục cô thực hiện nhiệm vụ của mình. Hóa ra, con của Hà Lê đang bị giam giữ ở nơi nào đó. Cô buộc phải làm theo yêu cầu của nhóm đối tượng để bảo vệ con mình. Hà Lê đã tiếp tục liên hệ để gặp Minh Kiên trực tiếp.

Hà Lê bị bắt ép làm theo sự sắp đặt của kẻ xấu vì sự an toàn của con. Ảnh VTV

NTK Đỗ Mạnh Cường xây dựng gu thời trang hàng hiệu ngay từ nhỏ cho 10 người conNTK Đỗ Mạnh Cường xây dựng gu thời trang hàng hiệu ngay từ nhỏ cho 10 người con

GĐXH - NTK Đỗ Mạnh Cường đầu tư, xây dựng gu thời trang từ khi còn nhỏ giúp các con nhận thức, định hướng được cái đẹp cho bản thân sau này.

Bà Dung tuyên bố chỉ rút đơn kiện khi Thương chia tay QuânBà Dung tuyên bố chỉ rút đơn kiện khi Thương chia tay Quân

GĐXH - Bà Dung ra điều kiện cho Thương không được nhắn tin, gọi điện và gặp gỡ Quân thì mới rút đơn kiện em trai Thương.

Con gái Thượng tướng bị tung tin là "tiểu tam"Con gái Thượng tướng bị tung tin là 'tiểu tam'

GĐXH - Những hình ảnh Minh Kiên và Hà Lê bị đăng tải trên mạng xã hội đã khiến Lam Anh bị tung tin và gán mác là "tiểu tam".

Tin liên quan

NTK Đỗ Mạnh Cường xây dựng gu thời trang hàng hiệu ngay từ nhỏ cho 10 người con

NTK Đỗ Mạnh Cường xây dựng gu thời trang hàng hiệu ngay từ nhỏ cho 10 người con

Bà Dung tuyên bố chỉ rút đơn kiện khi Thương chia tay Quân

Bà Dung tuyên bố chỉ rút đơn kiện khi Thương chia tay Quân

Con gái Thượng tướng bị tung tin là 'tiểu tam'

Con gái Thượng tướng bị tung tin là 'tiểu tam'

Hoa hậu Đỗ Thị Hà 'lộ' thêm ảnh cưới bên châu Âu

Hoa hậu Đỗ Thị Hà 'lộ' thêm ảnh cưới bên châu Âu

Quân (Huỳnh Anh) bất ngờ muốn cưới Thương (Quỳnh Kool)

Quân (Huỳnh Anh) bất ngờ muốn cưới Thương (Quỳnh Kool)

Cùng chuyên mục

Ngọc Trinh gây sốc với hình ảnh lạ lẫm, gây tò mò với khán giả

Ngọc Trinh gây sốc với hình ảnh lạ lẫm, gây tò mò với khán giả

Xem - nghe - đọc - 47 phút trước

GĐXH - Ngọc Trinh không còn hình ảnh nuột nà, làn da trắng, cô xuất hiện với hình ảnh lạ lẫm, gây tò mò cho khán giả.

Hồng Đào lại nhận tin vui

Hồng Đào lại nhận tin vui

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Nghệ sĩ Hồng Đào tiếp tục có phim điện ảnh được dự đoán sẽ trở thành "bom tấn" phim rạp mùa thu năm nay.

Bà Dung tuyên bố chỉ rút đơn kiện khi Thương chia tay Quân

Bà Dung tuyên bố chỉ rút đơn kiện khi Thương chia tay Quân

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Bà Dung ra điều kiện cho Thương không được nhắn tin, gọi điện và gặp gỡ Quân thì mới rút đơn kiện em trai Thương.

Con gái Thượng tướng bị tung tin là 'tiểu tam'

Con gái Thượng tướng bị tung tin là 'tiểu tam'

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Những hình ảnh Minh Kiên và Hà Lê bị đăng tải trên mạng xã hội đã khiến Lam Anh bị tung tin và gán mác là "tiểu tam".

Ngỡ ngàng khi biết người yêu là con gái Thượng tướng

Ngỡ ngàng khi biết người yêu là con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Minh Kiên từ chối lời đề nghị quay lại của người yêu cũ, nhưng lại bối rối khi biết gia thế thật sự của Lam Anh.

Quân (Huỳnh Anh) bất ngờ muốn cưới Thương (Quỳnh Kool)

Quân (Huỳnh Anh) bất ngờ muốn cưới Thương (Quỳnh Kool)

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Trước sự ngăn cấm của bà Dung, Quân đã thổ lộ muốn cưới Thương.

Phim vừa đạt 90 tỷ đồng, Mỹ Tâm đã làm một điều đặc biệt dành tặng khán giả

Phim vừa đạt 90 tỷ đồng, Mỹ Tâm đã làm một điều đặc biệt dành tặng khán giả

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Phim "Tài" mới đây cán mốc 90 tỷ đồng với sự ủng hộ lớn từ khán giả. Ngay lập tức, Mỹ Tâm đã làm một việc đặc biệt gửi tặng fan.

Con gái Thượng tướng được khuyên cân nhắc tình yêu với Minh Kiên

Con gái Thượng tướng được khuyên cân nhắc tình yêu với Minh Kiên

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Trong lúc chuyện tình cảm với Minh Kiên đang tiến triển tốt đẹp, Lam Anh bất ngờ nhận được lời khuyên chuyện yêu đương lúc này là không phù hợp.

Thương buồn bã khi mẹ của Quân cố tình 'nhắc khéo' đến gia thế

Thương buồn bã khi mẹ của Quân cố tình 'nhắc khéo' đến gia thế

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Bà Dung mượn việc khen ngợi người khác để nhấn mạnh đến gia cảnh của Thương.

Minh Kiên (Steven Nguyễn) 'đứng hình' khi người yêu cũ chạm mặt người yêu mới

Minh Kiên (Steven Nguyễn) 'đứng hình' khi người yêu cũ chạm mặt người yêu mới

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Minh Kiên bị người yêu cũ đến tận nhà tìm còn tặng hoa, dành cho anh cái ôm tình cảm trước mặt Lam Anh.

Xem nhiều

Ngỡ ngàng khi biết người yêu là con gái Thượng tướng

Ngỡ ngàng khi biết người yêu là con gái Thượng tướng

Xem - nghe - đọc

GĐXH - Minh Kiên từ chối lời đề nghị quay lại của người yêu cũ, nhưng lại bối rối khi biết gia thế thật sự của Lam Anh.

Phim vừa đạt 90 tỷ đồng, Mỹ Tâm đã làm một điều đặc biệt dành tặng khán giả

Phim vừa đạt 90 tỷ đồng, Mỹ Tâm đã làm một điều đặc biệt dành tặng khán giả

Xem - nghe - đọc
Thượng tướng Hà Đình Quân yêu cầu điều tra vụ Trung tá Minh Kiên bị vu khống

Thượng tướng Hà Đình Quân yêu cầu điều tra vụ Trung tá Minh Kiên bị vu khống

Xem - nghe - đọc
Thượng tướng Hà Đình Quân bất ngờ trước tình cảm của con gái với Minh Kiên

Thượng tướng Hà Đình Quân bất ngờ trước tình cảm của con gái với Minh Kiên

Xem - nghe - đọc
Con gái Thượng tướng được khuyên cân nhắc tình yêu với Minh Kiên

Con gái Thượng tướng được khuyên cân nhắc tình yêu với Minh Kiên

Xem - nghe - đọc

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
