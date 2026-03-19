Thượng tướng Hà Đình Quân tâm tư khi 'con rể tương lai' bị vu khống

Trong tập 28 "Không giới hạn" đã được phát sóng, Trung tá Minh Kiên đã nói rõ ràng với Hà Lê rằng mình có người trong lòng, đó chính là Lam Anh. Nhưng Hà Lê lại cố chấp không nghe, tự huyễn hoặc mình rằng Minh Kiên chỉ đang giận dỗi và cả hai có cơ hội để tái hợp. Lần này, Minh Kiên một lần nữa tuyên bố rằng cả hai đã hoàn toàn kết thúc. Ngay sau đó, Minh Kiên đã tìm cách liên lạc với Lam Anh nhưng không được.



Ở nhà bà Thoa, cả gia đình không thấy Lam Anh về ăn cơm nên rất lo lắng. Lợi thuyết phục bà Thoa ở nhà chờ tin, còn mình và Linh thì đi tìm Lam Anh. May mắn là cô đã trở về đúng lúc này. Nhân cơ hội, Lợi đã gọi điện để Kiên nói chuyện trực tiếp với Lam Anh, giải thích rõ về việc xảy ra với Hà Lê và nhận được lời động viên tin tưởng từ người yêu. Điều anh buồn là không thể ở bên cạnh Lam Anh ngay lúc này.

Đối với sự việc lần này, Thượng tướng Hà Đình Quân cũng có những tâm tư khó giãi bày. Ông trăn trở vì phải chứng kiến đồng đội của mình bị các thế lực thù địch bày đủ trò để gây chuyện. Là cấp trên nhưng ông thấy mình chưa lo được cho cấp dưới, chưa làm tròn trọng trách được giao phó.

Tuy nhiên, ông cũng hiểu rõ đối với những chuyện như thế này cần phải xem xét một cách kỹ lưỡng, có như vậy mới tìm ra gốc rễ vấn đề để giải quyết. Ông khẳng định dù là Minh Kiên hay bất kỳ một đồng chí nào rơi vào tình huống này cũng sẽ luôn được bảo vệ chính đáng.

Thủ trưởng đơn vị của Minh Kiên cũng động viên anh rất nhiều khi thấy cấp dưới buồn lòng vì những rắc rối đang xảy ra. Đồng thời động viên anh càng trong những giai đoạn khó khăn thì càng phải kiên trì, phải đoàn kết tuyệt đối, giữ vững lý tưởng của mình. Người lính không có giới hạn. Bất luận trong hoàn cảnh khó khăn nào, tình huống nào chúng ta đều sẵn sàng đối mặt và vượt qua.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Lam Anh bất ngờ bị một nhóm người chặn đường, gây sự. Họ thêu dệt Minh Kiên là kẻ "đeo bám con gái sếp để tiến thân", đồng thời bôi nhọ Lam Anh là "tiểu tam". Nhóm người này còn dàn dựng cảnh để vu oan Lam Anh đánh người, rồi nhân cơ hội rối loạn tấn công cô.

May mắn là Minh Kiên và lực lượng chức năng xuất hiện kịp thời cứu Lam Anh. Kẻ cầm đầu nhóm người này chính là gã đàn ông được Khải Phong thuê bóp cổ Lam Anh trước cửa ngân hàng.



Dù Lam Anh nói rằng không sao nhưng cả bà Thoa và Minh Kiên đều nhận ra cô vẫn chưa thực sự bình tĩnh sau vụ việc gây rối vừa qua. Minh Kiên sợ tới không kịp, sợ những chuyện này sẽ xảy ra nữa... Nghe Minh Kiên tâm sự, Lam Anh xúc động thú nhận rằng rất nhớ anh trong suốt những ngày qua. Trong lúc cả hai trò chuyện, Hà Lê lại tiếp tục gọi điện đến cho Minh Kiên.

Lực lượng chức năng đã điều tra vụ việc Lam Anh bị tấn công. Một số người bị bắt đã khai nhận được trả tiền để làm điều đó nhưng lại không biết mặt người thuê mình. Anh em đội dân quân nhận định đây là hành vi gây rối có tổ chức.

Lợi cũng đã nhắc nhở đồng đội: “Anh vẫn phải nhắc mấy đứa đây là thời điểm rất nhạy cảm, không đứa nào được phép kích động. Người ta bảo rồi, nhiệt tình cộng với ngu dốt là thành phá hoại đấy, hiểu chưa?”. Trước đó, khi thấy anh em đội dân quân theo dõi những thông tin không chính thống, chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội, Lợi đã chấn chỉnh ngay lập tức.



Ở một diễn biến khác, thấy Minh Kiên đứng ra bảo vệ Lam Anh, Hà Lê chán nản nên đi uống rượu say. Lúc này, có một số máy lạ gọi điện tới, thúc giục cô thực hiện nhiệm vụ của mình. Hóa ra, con của Hà Lê đang bị giam giữ ở nơi nào đó. Cô buộc phải làm theo yêu cầu của nhóm đối tượng để bảo vệ con mình. Hà Lê đã tiếp tục liên hệ để gặp Minh Kiên trực tiếp.

