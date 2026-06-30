Thùy Anh tằn tiện từng đồng để chăm sóc '5 đứa con thơ'
GĐXH - Ngoài công việc diễn xuất và hoạt động trong lĩnh vực diễn viên, mẫu ảnh, Thùy Anh có cuộc sống đời thường giản dị như bao người khác. Dù hiện vẫn độc thân, nữ diễn viên lại tự nhận mình là một “bà mẹ đơn thân” khi đang chăm sóc 5 chú mèo mà cô yêu thương như những đứa con trong gia đình.
Thùy Anh chia sẻ, ngoài thời gian dành cho công việc, phần lớn tâm sức của cô đều hướng về 5 "đứa con thơ". Trong số đó, chú mèo đặc biệt nhất là Ping, một chú mèo hoang được cô tình cờ nhặt được và quyết định cưu mang.
Thùy Anh nuôi 5 chú mèo, chăm bẵm như con trong gia đình.
Ping gặp vấn đề nghiêm trọng ở hàm khiến việc ăn uống vô cùng khó khăn. Chú mèo không thể mở miệng bình thường nên chỉ có thể liếm thức ăn. Vì vậy, mỗi bữa ăn của Ping đều đòi hỏi sự kiên nhẫn đặc biệt từ chủ nhân. Thùy Anh phải xay nhuyễn thức ăn thành dạng cháo và mất gần một giờ đồng hồ cho mỗi lần cho mèo ăn.
Nữ diễn viên cho biết, kể từ ngày đưa Ping về chăm sóc, cô đã chi gần 100 triệu đồng để chữa trị cho chú mèo. Cô từng đưa Ping đi nhiều nơi từ Bắc vào Nam với hy vọng tìm được phương pháp điều trị hiệu quả nhưng đến nay tình trạng của chú mèo vẫn chưa thể hồi phục hoàn toàn.
Ping – chú mèo bị hở hàm ếch được cô cưu mang.
Ngoài Ping, gia đình nhỏ của Thùy Anh còn có 4 thành viên khác là: Hấu, Bò, Keke và Izzy. Mỗi chú mèo đều có tính cách, hoàn cảnh riêng nhưng tất cả đều được cô yêu thương như nhau.
Theo Thùy Anh, nếu chỉ nuôi những chú mèo khỏe mạnh thì việc chăm sóc sẽ nhẹ nhàng và ít tốn kém hơn. Tuy nhiên, với cô, các bé mèo không đơn thuần là vật nuôi mà là những người thân thực sự. Chính vì vậy, nữ diễn viên luôn cố gắng dành cho chúng sự chăm sóc chu đáo và kiên nhẫn nhất.
"Những tháng bình thường chỉ tốn tiền hạt, pate, cát vệ sinh. Nhưng mỗi khi các bé ốm đau hay phải vào viện thì chi phí cũng tăng lên đáng kể", cô nói.
"5 đứa con" được Thùy Anh vệ sinh, tắm rửa mỗi ngày.
Để tiết kiệm chi phí, Thùy Anh thường tự tay chăm sóc thú cưng thay vì đưa đến các dịch vụ spa. Từ tắm rửa, cắt tỉa lông cho đến cắt móng, cô đều tự thực hiện tại nhà cùng trợ lý.
"Tôi toàn tự tắm và cạo lông cho các con ở nhà để tiết kiệm được một khoản. Mèo nhà tôi khá nhát nên mỗi lần ra ngoài đều rất căng thẳng. Vì vậy, tôi và trợ lý thường dành nguyên một ngày để chăm sóc cho cả 5 bé. Một người tắm, một người sấy, làm liên tục như dây chuyền. Dù vậy cũng phải mất khoảng 4 tiếng đồng hồ mới xong", nữ diễn viên chia sẻ.
Thùy Anh cho biết, mỗi chú mèo đều mang trong mình một câu chuyện riêng. Có bé từng là mèo hoang được cứu về, có bé mắc bệnh và cần được quan tâm nhiều hơn. Nhưng với cô, tất cả đều là những thành viên không thể thiếu trong gia đình.
"Nhiều người cho rằng thú cưng không hiểu gì nhưng tôi tin các bé cảm nhận được ai thực sự yêu thương mình, ai là người luôn chờ đợi và chăm sóc mình mỗi ngày. Có lẽ vì thế mà mình thương tụi nhỏ rất nhiều", cô bày tỏ.
Những năm gần đây, nữ diễn viên cảm thấy vui mừng khi tình trạng trộm bắt chó mèo bị xử lý mạnh tay hơn và ngày càng có nhiều biện pháp bảo vệ động vật được triển khai. Điều này giúp những người nuôi thú cưng cảm thấy yên tâm hơn.
"Không ai hiểu được nỗi đau ấy bằng những người từng mất đi chó hoặc mèo của mình. Tôi đã trải qua cảm giác đó nhiều lần và lần nào cũng đau như lần đầu tiên. Bởi đó không chỉ là vật nuôi mà còn là một thành viên trong gia đình", Thùy Anh tâm sự.
Thùy Anh vừa gây chú ý trong phim dài tập "Vì mẹ anh phán chia tay".
Theo cô, đằng sau mỗi bài đăng tìm thú cưng thất lạc là những đêm mất ngủ, những cuộc tìm kiếm trong tuyệt vọng cùng biết bao lo lắng, hy vọng được đoàn tụ với người bạn nhỏ của mình.
"Mỗi lần nhìn thấy một chú chó hay chú mèo được trở về nhà với chủ, tôi đều cảm thấy ấm lòng. Tôi mong sẽ có thêm nhiều quy định và hành động thiết thực để bảo vệ động vật, để không ai phải trải qua nỗi đau mất đi người thân theo cách đó nữa", nữ diễn viên chia sẻ.
Thùy Anh là nữ diễn viên sinh năm 1995 tại Hà Nội, nổi tiếng từ sitcom Bộ tứ 10A8 và ghi dấu ấn mạnh mẽ với phim Đập cánh giữa không trung. Hiện cô là một trong những diễn viên trẻ thực lực, hoạt động sôi nổi ở cả lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.
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