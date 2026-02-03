Thùy Anh gợi cảm đón tuổi 31

Năm 2025 được xem là giai đoạn bận rộn của Thùy Anh khi lịch làm việc dày đặc, liên tục di chuyển giữa Hà Nội và TPHCM cho các dự án điện ảnh lẫn truyền hình. Dù có lúc kiệt sức vì công việc chồng chéo, nữ diễn viên không xem đó là áp lực tiêu cực. Trải qua những quãng thời gian dài không có vai diễn, cô trân trọng từng cơ hội hiện tại và coi đó là sự ghi nhận dành cho nỗ lực của mình. Bên cạnh đó, Thùy Anh cũng duy trì việc rèn luyện thể lực với võ thuật, boxing, muay Thái để phục vụ cho các vai diễn hành động.