Thùy Anh gợi cảm đón tuổi 31

Thứ ba, 08:29 03/02/2026 | Đẹp
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Thùy Anh mới đây đã kỉ niệm tuổi 31 của mình bằng những hình ảnh vừa thanh lịch, vừa xinh đẹp. Ở tuổi mới, cô vẫn nhận là "ế" và đang tập trung hết mình cho công việc.

Mẹ diễn viên Thùy Anh gây chú ýMẹ diễn viên Thùy Anh gây chú ý

GĐXH - Thùy Anh khoe hình ảnh mẹ ruột nhân ngày đặc biệt. Điều khiến fan trầm trồ là diện mạo của mẹ đẻ nữ diễn viên VTV.

'Gái già lắm chiêu' Thùy Anh gợi cảm đón tuổi 31 - Ảnh 2.

Mới đây, diễn viên Thùy Anh khiến người hâm mộ trầm trồ khi tung bộ ảnh mới đánh dấu cột mốc tuổi 31. Trong loạt hình, nữ diễn viên lựa chọn phong cách gợi cảm, tôn lên vóc dáng quyến rũ, thần thái tự tin của người phụ nữ trưởng thành.

'Gái già lắm chiêu' Thùy Anh gợi cảm đón tuổi 31 - Ảnh 3.

Chia sẻ về dấu mốc đặc biệt này, Thùy Anh thừa nhận, đôi khi chính cô cũng ngỡ ngàng khi nhận ra bản thân đã bước sang tuổi 31.

'Gái già lắm chiêu' Thùy Anh gợi cảm đón tuổi 31 - Ảnh 4.

Gia nhập làng giải trí từ năm 14 tuổi với sitcom đình đám Bộ tứ 10A8, đến nay, nữ diễn viên đã có gần 20 năm gắn bó với nghệ thuật. Một hành trình dài, nhiều thử thách nhưng cũng đầy dấu ấn.

'Gái già lắm chiêu' Thùy Anh gợi cảm đón tuổi 31 - Ảnh 5.

Sau thành công ban đầu từ Bộ tứ 10A8, Thùy Anh từng có quãng thời gian tạm dừng diễn xuất để tập trung cho việc học. Phải đến năm 2014, cô mới thực sự trở lại với điện ảnh qua bộ phim Đập cánh giữa không trung của đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp, tác phẩm được đánh giá cao tại nhiều liên hoan phim.

'Gái già lắm chiêu' Thùy Anh gợi cảm đón tuổi 31 - Ảnh 6.

Hai năm sau, Thùy Anh tiếp tục ghi dấu ấn với Thành phố khác của đạo diễn Phạm Ngọc Lân, phim từng tham gia tranh giải tại Liên hoan phim Quốc tế Berlin.

Quyết định chuyển vào TPHCM được xem là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Thùy Anh. Tại đây, cô liên tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh và truyền hình như Gái già lắm chiêu 2, Gái già lắm chiêu 3, Rừng thế mạng hay phim truyền hình Đừng nói khi yêu.

'Gái già lắm chiêu' Thùy Anh gợi cảm đón tuổi 31 - Ảnh 8.

Nữ diễn viên cho biết, sau khi tham gia chương trình Cuộc đua kỳ thú, cô nhận ra môi trường nghệ thuật tại TPHCM mang đến nhiều cơ hội mới mẻ, giúp bản thân được thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ phim ảnh đến gameshow.

'Gái già lắm chiêu' Thùy Anh gợi cảm đón tuổi 31 - Ảnh 9.

Gần đây, Thùy Anh nhận lời tham gia vai nữ chính trong bộ phim Tường lửa Tràng An của Đài Truyền hình Hà Nội, đóng cặp cùng Doãn Quốc Đam. Cô đảm nhận vai Linh, một ca sĩ vướng vào mối quan hệ tình cảm phức tạp với “tội phạm công nghệ”. Đây được đánh giá là vai diễn nặng tâm lý, đòi hỏi chiều sâu cảm xúc. Làm việc cùng đàn anh dày dạn kinh nghiệm, Thùy Anh cho biết cô học hỏi được rất nhiều và dần cảm thấy tự tin, thả lỏng hơn trong diễn xuất.

Năm 2025 được xem là giai đoạn bận rộn của Thùy Anh khi lịch làm việc dày đặc, liên tục di chuyển giữa Hà Nội và TPHCM cho các dự án điện ảnh lẫn truyền hình. Dù có lúc kiệt sức vì công việc chồng chéo, nữ diễn viên không xem đó là áp lực tiêu cực. Trải qua những quãng thời gian dài không có vai diễn, cô trân trọng từng cơ hội hiện tại và coi đó là sự ghi nhận dành cho nỗ lực của mình. Bên cạnh đó, Thùy Anh cũng duy trì việc rèn luyện thể lực với võ thuật, boxing, muay Thái để phục vụ cho các vai diễn hành động.

'Gái già lắm chiêu' Thùy Anh gợi cảm đón tuổi 31 - Ảnh 11.

Ở tuổi 31, Thùy Anh mong muốn được thử sức với những vai diễn khó, gai góc, thậm chí “dị” và nặng tâm lý. Với cô, mỗi dự án là một cơ hội để trưởng thành hơn trong nghề.

Ngọc Quỳnh ‘Hoa hồng trên ngực trái’: Tôi không muốn công bố chuyện ly hôn, đây là do Thùy Anh muốnNgọc Quỳnh ‘Hoa hồng trên ngực trái’: Tôi không muốn công bố chuyện ly hôn, đây là do Thùy Anh muốn

GĐXH - Ngọc Quỳnh cho biết, cả hai lần ly hôn, anh đều kín tiếng vì sợ làm ảnh hưởng đến tâm lý các con. Việc công khai mối quan hệ hiện tại và khán giả biết việc ly hôn của anh là do bạn gái mới (Thùy Anh) muốn đưa lên.

