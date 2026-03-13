Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Thùy Anh: 'Tôi mong có cơ hội được hợp tác với đạo diễn Trấn Thành và Victor Vũ'

Thứ sáu, 13:59 13/03/2026 | Giải trí
LAM ANH
LAM ANH
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Thùy Anh cho biết, cô muốn có nhiều vai diễn đa dạng và mong được hợp tác với đạo diễn Trấn Thành và Victor Vũ.

Thùy Anh gợi cảm đón tuổi 31Thùy Anh gợi cảm đón tuổi 31

GĐXH - Thùy Anh mới đây đã kỉ niệm tuổi 31 của mình bằng những hình ảnh vừa thanh lịch, vừa xinh đẹp. Ở tuổi mới, cô vẫn nhận là "ế" và đang tập trung hết mình cho công việc.

Xuất hiện tại buổi premiere phim "Vì mẹ anh phán chia tay", diễn viên Thùy Anh gây chú ý khi lựa chọn trang phục gợi cảm, tôn lên vẻ ngoài quyến rũ, trưởng thành. Diện mạo nổi bật của cô nhanh chóng thu hút ánh nhìn trên thảm đỏ, nhận về nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Thùy Anh nổi bật trong buổi ra mắt phim.

"Vì mẹ anh phán chia tay" là dự án truyền hình dài 16 tập do đạo diễn Vũ Khắc Tuận thực hiện. Trong phim, câu chuyện tình cảm được xây dựng qua 3 cặp đôi với 3 sắc thái khác nhau.

Nếu tuyến tình cảm của Triệu Phú và Thanh Tâm mang màu sắc thanh xuân nhẹ nhàng, ngọt ngào thì câu chuyện của Gia Huy và Lê Phương lại thiên về tình yêu trưởng thành, có phần nóng bỏng. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Hoàn Mỹ (Thùy Anh) và nhân vật của Trần Ngọc Vàng lại được khắc họa bằng những cảm xúc nặng nề, nhiều giằng xé nội tâm.

Chia sẻ về vai diễn, Thùy Anh cho biết, Hoàn Mỹ là một cô gái sống rất sâu trong cảm xúc của mình. "Đây là kiểu nhân vật có rất nhiều điều giữ lại bên trong. Cô ấy không phải là người bộc lộ mọi thứ bằng lời nói nên phần lớn cảm xúc phải thể hiện qua ánh mắt và sự im lặng", nữ diễn viên nói.

Thùy Anh: 'Tôi rất mong có cơ hội được làm việc anh Trấn Thành' - Ảnh 3.

Phần lớn các cảnh trong phim của Thùy Anh đều gắn với nước mắt.

Theo Thùy Anh, khi làm việc cùng Trần Ngọc Vàng, có những phân đoạn cả hai gần như không cần nói quá nhiều. Chỉ cần nhìn nhau thôi, cảm xúc của nhân vật cũng đã được truyền tải.

Dù là một bộ phim mang màu sắc ngôn tình nhưng với Thùy Anh, phần lớn các cảnh quay của cô lại gắn với nước mắt. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho rằng, "Điều khó nhất với em không phải là khóc, mà là giữ cho cảm xúc của nhân vật luôn ở trạng thái rất sâu và chân thật".

Thùy Anh cho hay, Hoàn Mỹ là vai mà cô được "phiêu" nhiều trong cảm xúc. Đây cũng là dạng nhân vật mà cô mong muốn thử sức ở thời điểm hiện tại, sau khi trải qua những biến động cá nhân trong cuộc sống.

Nữ diễn viên tiết lộ, cô từng có khoảng 6 tháng gần như không làm việc, bị ảnh hưởng tâm lý và mất niềm tin vào nhiều điều. "Sau những cảm xúc đó, tôi thấy bản thân trưởng thành hơn, lớn hơn và chậm lại một chút. Tôi cũng mong có thể đem những trải nghiệm đó vào vai diễn. Rất may là Hoàn Mỹ đã đến với tôi thật đúng lúc", cô bày tỏ.

Chia sẻ về phân đoạn ấn tượng nhất trong phim, Thùy Anh cho biết, đó là phân đoạn ở cuối phim. "Lúc đó nước mắt gần như không thể ngừng rơi nữa," cô nói.

Thùy Anh: 'Tôi rất mong có cơ hội được làm việc anh Trấn Thành' - Ảnh 4.

Thùy Anh cho biết, khi đóng cùng Trần Ngọc Vàng, cô cũng đã có những rung động với bạn diễn.

Theo nữ diễn viên, sau khi đã đồng hành cùng nhân vật trong suốt một chặng đường dài, cảm xúc dần trở nên sâu sắc và chân thật hơn. "Lúc đó tôi cảm giác như bắt đầu 'ngấm' nhân vật nhiều hơn, ngấm cả nỗi đau và những gì cô ấy đang trải qua. Khi diễn, mọi thứ cũng tự nhiên hơn rất nhiều", nữ diễn viên trải lòng.

Thùy Anh cho biết tâm trạng của nhân vật ở giai đoạn này vô cùng mâu thuẫn. Hoàn Mỹ yêu một người nhưng lại chọn cách rời đi vì biết rằng bản thân đã làm người đó tổn thương. "Tôi nói lời chia tay như một lời chào cuối cùng. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó lại xuất hiện một tia hy vọng rất mong manh. Nó vừa đau, vừa rối, vừa khó gọi tên", cô chia sẻ.

Thùy Anh: 'Tôi rất mong có cơ hội được làm việc anh Trấn Thành' - Ảnh 5.

Thùy Anh hi vọng có cơ hội hợp tác với Trấn Thành, Victor Vũ.

Sau dự án này, Thùy Anh cho biết cô hy vọng sẽ có thêm cơ hội thử sức với nhiều dạng vai hoàn toàn khác, đặc biệt là những thể loại mà cô chưa từng trải nghiệm như hành động, kinh dị hoặc cổ trang.

Nữ diễn viên cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác với những đạo diễn mà cô ngưỡng mộ. "Tôi rất mong có cơ hội được làm việc với những đạo diễn tài năng như anh Trấn Thành hay Victor Vũ, để được thử sức với những vai diễn thú vị và nhiều thử thách hơn", cô nói.

Thùy Anh: 'Tôi rất mong có cơ hội được làm việc anh Trấn Thành' - Ảnh 6.

3 cặp đôi chính trong "Vì mẹ anh phán chia tay".

"Vì mẹ anh phán chia tay" còn phản ánh sự xung đột giữa quan điểm tình yêu hiện đại của giới trẻ và những niềm tin mang tính áp đặt từ thế hệ trước.

Bộ phim còn gây chú ý khi quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ như Hồng Ánh, NSND Lan Hương, NSƯT Mỹ Duyên, cùng các gương mặt trẻ như Võ Điền Gia Huy, Tam Triều Dâng, Thùy Anh, Trần Ngọc Vàng, Trung Lùn, Quốc Huy, Lê Phương, Ngọc Trai, Ngọc Tưởng và Tuyền Mập.

Teaser "Vì mẹ anh Phán chia tay".

Mẹ diễn viên Thùy Anh gây chú ýMẹ diễn viên Thùy Anh gây chú ý

GĐXH - Thùy Anh khoe hình ảnh mẹ ruột nhân ngày đặc biệt. Điều khiến fan trầm trồ là diện mạo của mẹ đẻ nữ diễn viên VTV.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Một Hoa hậu Việt Nam lộ ảnh hẹn hò, khán giả tò mò thân thế bạn trai người đẹp

Một Hoa hậu Việt Nam lộ ảnh hẹn hò, khán giả tò mò thân thế bạn trai người đẹp

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - Hoa hậu Thanh Thủy mới đây đã khiến khán giả bất ngờ khi lộ hình ảnh thân mật cùng ca sĩ Trịnh Thăng Bình. Ngay lập tức, người hâm mộ đã truy tìm thân thế của nam ca sĩ.

Thượng tướng Hà Đình Quân bất ngờ trước tình cảm của con gái với Minh Kiên

Thượng tướng Hà Đình Quân bất ngờ trước tình cảm của con gái với Minh Kiên

Xem - nghe - đọc - 2 giờ trước

GĐXH - Sự quan tâm đặc biệt của Lam Anh dành cho Minh Kiên khiến Thượng tướng Hà Đình Quân bắt đầu chú ý.

Ca sĩ Vũ Cát Tường nhập viện cấp cứu, sức khỏe hiện ra sao?

Ca sĩ Vũ Cát Tường nhập viện cấp cứu, sức khỏe hiện ra sao?

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Ca sĩ Vũ Cát Tường gặp vấn đề về sức khỏe và nhập viện cấp cứu, nghệ sĩ này cũng đã phải ngừng một số show diễn.

'Phú bà' Thơ (Lan Phương) trừng phạt 'phi công' Chiến (Bình An) vì dám phụ tình

'Phú bà' Thơ (Lan Phương) trừng phạt 'phi công' Chiến (Bình An) vì dám phụ tình

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Thơ bắt Chiến và giam trong một căn phòng tối để tra tấn và hành hạ Chiến vì đã phụ tình sau khi có được nhà, xe từ "phú bà".

Thượng tướng Hà Đình Quân yêu cầu điều tra vụ Trung tá Minh Kiên bị vu khống

Thượng tướng Hà Đình Quân yêu cầu điều tra vụ Trung tá Minh Kiên bị vu khống

Xem - nghe - đọc - 4 giờ trước

GĐXH - Trước hàng loạt video vu khống Trung tá Minh Kiên, Thượng tướng Hà Đình Quân đã yêu cầu điều tra làm rõ sự việc.

Đầu tư sản xuất cho phim đầu tay của Mai Tài Phến, Mỹ Tâm có mạo hiểm?

Đầu tư sản xuất cho phim đầu tay của Mai Tài Phến, Mỹ Tâm có mạo hiểm?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Phim "Tài" - tác phẩm điện ảnh của Mai Tài Phến được Mỹ Tâm đầu tư sản xuất, liệu nữ ca sĩ gốc Đà Nẵng có mạo hiểm?

Sao nhí đóng Tây du ký: Bỏ diễn xuất vì xuống sắc, giờ thành 'ông trùm' giải trí

Sao nhí đóng Tây du ký: Bỏ diễn xuất vì xuống sắc, giờ thành 'ông trùm' giải trí

Thế giới showbiz - 7 giờ trước

Dù chỉ xuất hiện trong vài phân cảnh của "Tây du ký" năm 1986, diễn viên nhí này vẫn khiến người xem nhớ đến và yêu thích bởi ngoại hình dễ thương.

Vì sao thời gian qua Trịnh Thăng Bình kín tiếng, ít khi xuất hiện trong showbiz?

Vì sao thời gian qua Trịnh Thăng Bình kín tiếng, ít khi xuất hiện trong showbiz?

Câu chuyện văn hóa - 17 giờ trước

Từng là một ca sĩ đắt show nhưng vài năm gần đây, vì sao Trịnh Thăng Bình lại ít đi diễn, cũng hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện showbiz?

Khán giả tò mò về thân thế nhạc sĩ nổi tiếng giữa nghi vấn lộ clip cãi vã với tài xế công nghệ

Khán giả tò mò về thân thế nhạc sĩ nổi tiếng giữa nghi vấn lộ clip cãi vã với tài xế công nghệ

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Nhạc sĩ Minh Khang đang trở thành tâm điểm giữa nghi vấn liên quan đến clip cãi vã với tài xế công nghệ. Thông tin này đã khiến khán giả tò mò tìm hiểu thân thế của nam nhạc sĩ.

Khoảnh khắc gây chú ý của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ở Hà Nội

Khoảnh khắc gây chú ý của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ở Hà Nội

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Mỹ Tâm và Mai Tài Phến khiến khán giả Hà Nội thích thú trước khoảnh khắc "tình bể bình" khi ra mắt phim vào chiều 12/3.

Xem nhiều

Cô đào đoàn cải lương Trần Hữu Trang phải bỏ nghề vì chảy máu trong mắt, tuổi 80 khiến nhiều người xót xa

Cô đào đoàn cải lương Trần Hữu Trang phải bỏ nghề vì chảy máu trong mắt, tuổi 80 khiến nhiều người xót xa

Giải trí

GĐXH - Nghệ sĩ cải lương Thanh Nguyệt cho biết tuổi 80 mắt bà hỏng một bên, chân sưng phù do giãn tĩnh mạch, vẫn đau đáu nỗi nhớ nghề.

Nụ hôn 'tuyệt đối điện ảnh' của Steven Nguyễn và con gái Thượng tướng gây sốt

Nụ hôn 'tuyệt đối điện ảnh' của Steven Nguyễn và con gái Thượng tướng gây sốt

Giải trí
Khán giả tò mò về thân thế nhạc sĩ nổi tiếng giữa nghi vấn lộ clip cãi vã với tài xế công nghệ

Khán giả tò mò về thân thế nhạc sĩ nổi tiếng giữa nghi vấn lộ clip cãi vã với tài xế công nghệ

Giải trí
Khoảnh khắc gây chú ý của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ở Hà Nội

Khoảnh khắc gây chú ý của Mỹ Tâm và Mai Tài Phến ở Hà Nội

Giải trí
Ca sĩ Vũ Cát Tường nhập viện cấp cứu, sức khỏe hiện ra sao?

Ca sĩ Vũ Cát Tường nhập viện cấp cứu, sức khỏe hiện ra sao?

Giải trí

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top