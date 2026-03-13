Thùy Anh: 'Tôi mong có cơ hội được hợp tác với đạo diễn Trấn Thành và Victor Vũ'

Thùy Anh gợi cảm đón tuổi 31 GĐXH - Thùy Anh mới đây đã kỉ niệm tuổi 31 của mình bằng những hình ảnh vừa thanh lịch, vừa xinh đẹp. Ở tuổi mới, cô vẫn nhận là "ế" và đang tập trung hết mình cho công việc.

Xuất hiện tại buổi premiere phim "Vì mẹ anh phán chia tay", diễn viên Thùy Anh gây chú ý khi lựa chọn trang phục gợi cảm, tôn lên vẻ ngoài quyến rũ, trưởng thành. Diện mạo nổi bật của cô nhanh chóng thu hút ánh nhìn trên thảm đỏ, nhận về nhiều lời khen từ người hâm mộ.

Thùy Anh nổi bật trong buổi ra mắt phim.

"Vì mẹ anh phán chia tay" là dự án truyền hình dài 16 tập do đạo diễn Vũ Khắc Tuận thực hiện. Trong phim, câu chuyện tình cảm được xây dựng qua 3 cặp đôi với 3 sắc thái khác nhau.

Nếu tuyến tình cảm của Triệu Phú và Thanh Tâm mang màu sắc thanh xuân nhẹ nhàng, ngọt ngào thì câu chuyện của Gia Huy và Lê Phương lại thiên về tình yêu trưởng thành, có phần nóng bỏng. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Hoàn Mỹ (Thùy Anh) và nhân vật của Trần Ngọc Vàng lại được khắc họa bằng những cảm xúc nặng nề, nhiều giằng xé nội tâm.

Chia sẻ về vai diễn, Thùy Anh cho biết, Hoàn Mỹ là một cô gái sống rất sâu trong cảm xúc của mình. "Đây là kiểu nhân vật có rất nhiều điều giữ lại bên trong. Cô ấy không phải là người bộc lộ mọi thứ bằng lời nói nên phần lớn cảm xúc phải thể hiện qua ánh mắt và sự im lặng", nữ diễn viên nói.

Phần lớn các cảnh trong phim của Thùy Anh đều gắn với nước mắt.

Theo Thùy Anh, khi làm việc cùng Trần Ngọc Vàng, có những phân đoạn cả hai gần như không cần nói quá nhiều. Chỉ cần nhìn nhau thôi, cảm xúc của nhân vật cũng đã được truyền tải.

Dù là một bộ phim mang màu sắc ngôn tình nhưng với Thùy Anh, phần lớn các cảnh quay của cô lại gắn với nước mắt. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho rằng, "Điều khó nhất với em không phải là khóc, mà là giữ cho cảm xúc của nhân vật luôn ở trạng thái rất sâu và chân thật".

Thùy Anh cho hay, Hoàn Mỹ là vai mà cô được "phiêu" nhiều trong cảm xúc. Đây cũng là dạng nhân vật mà cô mong muốn thử sức ở thời điểm hiện tại, sau khi trải qua những biến động cá nhân trong cuộc sống.

Nữ diễn viên tiết lộ, cô từng có khoảng 6 tháng gần như không làm việc, bị ảnh hưởng tâm lý và mất niềm tin vào nhiều điều. "Sau những cảm xúc đó, tôi thấy bản thân trưởng thành hơn, lớn hơn và chậm lại một chút. Tôi cũng mong có thể đem những trải nghiệm đó vào vai diễn. Rất may là Hoàn Mỹ đã đến với tôi thật đúng lúc", cô bày tỏ.

Chia sẻ về phân đoạn ấn tượng nhất trong phim, Thùy Anh cho biết, đó là phân đoạn ở cuối phim. "Lúc đó nước mắt gần như không thể ngừng rơi nữa," cô nói.

Thùy Anh cho biết, khi đóng cùng Trần Ngọc Vàng, cô cũng đã có những rung động với bạn diễn.

Theo nữ diễn viên, sau khi đã đồng hành cùng nhân vật trong suốt một chặng đường dài, cảm xúc dần trở nên sâu sắc và chân thật hơn. "Lúc đó tôi cảm giác như bắt đầu 'ngấm' nhân vật nhiều hơn, ngấm cả nỗi đau và những gì cô ấy đang trải qua. Khi diễn, mọi thứ cũng tự nhiên hơn rất nhiều", nữ diễn viên trải lòng.

Thùy Anh cho biết tâm trạng của nhân vật ở giai đoạn này vô cùng mâu thuẫn. Hoàn Mỹ yêu một người nhưng lại chọn cách rời đi vì biết rằng bản thân đã làm người đó tổn thương. "Tôi nói lời chia tay như một lời chào cuối cùng. Nhưng ngay trong khoảnh khắc đó lại xuất hiện một tia hy vọng rất mong manh. Nó vừa đau, vừa rối, vừa khó gọi tên", cô chia sẻ.

Thùy Anh hi vọng có cơ hội hợp tác với Trấn Thành, Victor Vũ.

Sau dự án này, Thùy Anh cho biết cô hy vọng sẽ có thêm cơ hội thử sức với nhiều dạng vai hoàn toàn khác, đặc biệt là những thể loại mà cô chưa từng trải nghiệm như hành động, kinh dị hoặc cổ trang.

Nữ diễn viên cũng bày tỏ mong muốn được hợp tác với những đạo diễn mà cô ngưỡng mộ. "Tôi rất mong có cơ hội được làm việc với những đạo diễn tài năng như anh Trấn Thành hay Victor Vũ, để được thử sức với những vai diễn thú vị và nhiều thử thách hơn", cô nói.

3 cặp đôi chính trong "Vì mẹ anh phán chia tay".

"Vì mẹ anh phán chia tay" còn phản ánh sự xung đột giữa quan điểm tình yêu hiện đại của giới trẻ và những niềm tin mang tính áp đặt từ thế hệ trước.

Bộ phim còn gây chú ý khi quy tụ dàn diễn viên nhiều thế hệ như Hồng Ánh, NSND Lan Hương, NSƯT Mỹ Duyên, cùng các gương mặt trẻ như Võ Điền Gia Huy, Tam Triều Dâng, Thùy Anh, Trần Ngọc Vàng, Trung Lùn, Quốc Huy, Lê Phương, Ngọc Trai, Ngọc Tưởng và Tuyền Mập.

Teaser "Vì mẹ anh Phán chia tay".

