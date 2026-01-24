Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Trạng thái vật chất bí ẩn được phát hiện chảy bên trong lõi Trái Đất

Thứ bảy, 06:22 24/01/2026 | Tiêu điểm

Các nhà khoa học vừa phát hiện trạng thái siêu ion kỳ lạ trong lõi Trái Đất, mở ra lời giải cho nhiều hiện tượng địa chấn khó hiểu.

Trạng thái vật chất bí ẩn được phát hiện chảy bên trong lõi Trái Đất - Ảnh 1.

“rạng thái vật chất bí ẩn được phát hiện chảy bên trong lõi Trái Đất

Các nhà khoa học vừa xác nhận sự tồn tại của một trạng thái vật chất kỳ lạ – vừa rắn vừa lỏng – bên trong lõi Trái Đất.

Bằng cách bắn những viên hợp kim sắt–cacbon siêu nhỏ từ một khẩu pháo tốc độ cao, họ đã chứng minh rằng trạng thái “siêu ion” này hoàn toàn có thể xảy ra trong điều kiện lõi trong của hành tinh.

Trạng thái siêu ion giúp giải thích nhiều hiện tượng bất thường trong lõi Trái Đất, chẳng hạn như việc sóng địa chấn bị chậm lại, hay các phép đo cho thấy lõi trong mềm dẻo như bơ thay vì cứng rắn như thép lạnh.

Nhà vật lý Youjun Zhang thuộc Đại học Tứ Xuyên (Trung Quốc) cho biết: “Lần đầu tiên chúng tôi chứng minh thực nghiệm rằng hợp kim sắt–cacbon dưới điều kiện lõi trong có vận tốc trượt rất thấp. Trong trạng thái này, các nguyên tử cacbon di chuyển tự do qua khung tinh thể sắt, giống như trẻ em len lỏi qua một điệu múa vòng, trong khi sắt vẫn giữ cấu trúc rắn và trật tự. Pha siêu ion này làm giảm đáng kể độ cứng của hợp kim.”

Thí nghiệm mô phỏng điều kiện lõi Trái Đất

Từ thập niên 1930, mô hình phổ biến cho rằng Trái Đất có lõi ngoài dạng lỏng nóng chảy, còn lõi trong bị nén chặt đến mức vẫn rắn dù nhiệt độ cực cao. Tuy nhiên, dữ liệu địa chấn nhiều thập kỷ qua cho thấy bức tranh phức tạp hơn.

Năm 2022, nhóm của nhà địa vật lý Yu He (Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc) đã chứng minh bằng lý thuyết rằng trạng thái siêu ion có thể giải quyết nghịch lý này. Trong đó, áp suất khổng lồ giữ sắt ở dạng rắn, nhưng nhiệt độ cực cao khiến các nguyên tử nhẹ như cacbon chuyển động linh hoạt như chất lỏng.

Để kiểm chứng, Zhang, He và cộng sự sử dụng kỹ thuật “nén sốc động lực học” nhằm ép một mảnh hợp kim sắt–cacbon nhỏ đến mức nó hành xử giống như trong lõi Trái Đất. Họ dùng súng khí hai giai đoạn – thiết bị chính xác cao vận hành bằng thuốc súng không khói và khí nén – để bắn các hạt ở tốc độ hơn 7 km/giây (tương đương 4,3 dặm/giây) vào mục tiêu fluoride lithium có độ nén cao.

Va chạm tạo ra sóng sốc ngược, nén mẫu hợp kim tới áp suất 140 gigapascal và nhiệt độ khoảng 2.600 Kelvin (tức 2.327 °C). Dù chưa đạt mức cực hạn của lõi trong (330–360 gigapascal và 5.000–6.000 Kelvin), điều kiện này đủ để tái hiện các đặc điểm chính của môi trường lõi.

Ý nghĩa đối với hiểu biết về Trái Đất

Các điều kiện mô phỏng chỉ kéo dài vài nano đến micro giây, nhưng đủ để đo nhiệt độ, mật độ và sự lan truyền sóng âm bằng laser cùng cảm biến siêu nhanh. Kết quả cho thấy hợp kim có vận tốc sóng trượt thấp và độ “mềm dẻo” – tức hệ số Poisson – giống với dữ liệu địa chấn thực tế từ lõi trong.

Trong trạng thái này, khung sắt vẫn cố định như “Batman”, còn cacbon di chuyển linh hoạt như “Robin”. Mô hình này giải thích hoàn hảo vì sao dữ liệu địa chấn lại có đặc điểm như vậy, đồng thời chấm dứt tranh luận lâu nay về cách các nguyên tố nhẹ ứng xử dưới áp suất cực cao.

Phát hiện này còn mở ra khả năng hiểu rõ hơn về từ trường Trái Đất – cấu trúc khổng lồ được tạo ra từ sự dẫn điện và đối lưu sâu bên trong hành tinh.
Ông Zhang nhấn mạnh: “Chúng ta đang rời xa mô hình tĩnh, cứng nhắc của lõi trong để tiến tới mô hình động. Việc hiểu trạng thái vật chất ẩn giấu này đưa chúng ta gần hơn đến việc giải mã bí mật của các hành tinh giống Trái Đất.”

Nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí National Science Review .

Theo Science alert
null
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất để lộ điều lạ trong “đuôi ngược”

Vật thể bị nghi là tàu ngoài Trái Đất để lộ điều lạ trong “đuôi ngược”

Tiêu điểm - 19 giờ trước

3I/ATLAS, vật thể liên sao vừa mới lướt qua điểm gần Trái Đất nhất hôm 19-12, tiếp tục làm các nhà khoa học ngạc nhiên.

Phát hiện "chiếc đuôi" của Trái Đất

Phát hiện "chiếc đuôi" của Trái Đất

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Một nghiên cứu mới đã giải quyết bí ẩn kéo dài hơn nửa thế kỷ bên trong mẫu vật Mặt Trăng mà các tàu Apollo đem về Trái Đất.

Cập nhật thông tin chính thức về tìm kiếm máy bay MH370: Liệu sẽ có manh mối trong đợt tìm kiếm lớn này?

Cập nhật thông tin chính thức về tìm kiếm máy bay MH370: Liệu sẽ có manh mối trong đợt tìm kiếm lớn này?

Tiêu điểm - 2 ngày trước

GĐXH - Công cuộc mới tìm kiếm máy MH370 đang được cả thế giới theo dõi đã có những thông báo đầu tiên.

Xuất hiện "hành tinh kim cương" độc nhất vô nhị

Xuất hiện "hành tinh kim cương" độc nhất vô nhị

Tiêu điểm - 2 ngày trước

PSR J2322-2650b sở hữu nhiều yếu tố khác thường, thách thức các mô hình hình thành hành tinh được tin cậy.

Mẹ mải chụp ảnh, con trai làm vỡ chiếc vương miện hơn 7 tỷ đồng

Mẹ mải chụp ảnh, con trai làm vỡ chiếc vương miện hơn 7 tỷ đồng

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Một chiếc vương miện vàng tinh xảo trị giá khoảng 7 tỷ VND đã bị hư hại nghiêm trọng trong một cuộc triển lãm.

Cần thủ câu được con cá trê khổng lồ dài 2,64 mét trong hồ

Cần thủ câu được con cá trê khổng lồ dài 2,64 mét trong hồ

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Nam cần thủ đã câu được một con cá trê dài 2,64 mét, vượt qua kỷ lục trước đó của chính mình.

Hiện tượng hiếm gặp: Thác nước "chảy ngược" lên trời

Hiện tượng hiếm gặp: Thác nước "chảy ngược" lên trời

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Gần đây, một hiện tượng thiên nhiên hiếm gặp đã xảy ra tại thác Shoshone, gần thành phố Twin Falls, bang Idaho, Mỹ, khiến nhiều người kinh ngạc.

1/3 người Hàn Quốc sống một mình trong xã hội siêu già

1/3 người Hàn Quốc sống một mình trong xã hội siêu già

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Tại Hàn Quốc, ngày càng có nhiều người chọn sống một mình, trong khi nhiều người cao tuổi kêu gọi chính phủ nước này có các giải pháp chăm sóc và hỗ trợ họ kịp thời.

NASA tìm ra nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể "đang phát triển mạnh"

NASA tìm ra nơi sự sống ngoài Trái Đất có thể "đang phát triển mạnh"

Tiêu điểm - 4 ngày trước

Bên dưới thiên thể mà NASA từng mô tả như một "Trái Đất thứ hai" có thể là một thế giới rất giống các vùng biển gần địa cực.

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của cậu bé meme "Success Kid" từng gây bão cách đây gần 20 năm

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của cậu bé meme "Success Kid" từng gây bão cách đây gần 20 năm

Tiêu điểm - 5 ngày trước

GĐXH - "Cậu bé thành công" (Success Kid) là một trong những hiện tượng ảnh chế (meme) phổ biến nhất Internet cách đây 19 năm.

Xem nhiều

Bí ẩn lớn nhất lịch sử về Kim tự tháp Ai Cập đã được giải mã: Hóa ra cũng không “cao siêu” lắm

Bí ẩn lớn nhất lịch sử về Kim tự tháp Ai Cập đã được giải mã: Hóa ra cũng không “cao siêu” lắm

Tiêu điểm

Làm thế nào mà từ 4.500 năm trước, con người có thể vận chuyển những khối đá khổng lồ băng qua sa mạc khô cằn?

Cần thủ câu được con cá trê khổng lồ dài 2,64 mét trong hồ

Cần thủ câu được con cá trê khổng lồ dài 2,64 mét trong hồ

Tiêu điểm
Bàn chân 3,4 triệu tuổi làm thay đổi lịch sử loài người

Bàn chân 3,4 triệu tuổi làm thay đổi lịch sử loài người

Tiêu điểm
Du học sinh học giỏi về nước sống lang thang, phải ngủ dưới gầm cầu 14 năm: Bi kịch bắt nguồn từ sai lầm trong cách nuôi dạy của cha mẹ

Du học sinh học giỏi về nước sống lang thang, phải ngủ dưới gầm cầu 14 năm: Bi kịch bắt nguồn từ sai lầm trong cách nuôi dạy của cha mẹ

Tiêu điểm
Cập nhật thông tin chính thức về tìm kiếm máy bay MH370: Liệu sẽ có manh mối trong đợt tìm kiếm lớn này?

Cập nhật thông tin chính thức về tìm kiếm máy bay MH370: Liệu sẽ có manh mối trong đợt tìm kiếm lớn này?

Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top