Tích điểm lớn - Đổi quà to khi chi tiêu bằng thẻ tín dụng Techcombank

Thỏa sức chi tiêu với tính năng Tích điểm trên mọi giao dịch trên thẻ Techcombank Spark

Chủ thẻ Techcombank Spark được tùy chọn 1 trong 5 lĩnh vực để tích điểm chi tiêu (Du lịch/Thời trang/Giải trí/Nhà hàng/Tiêu dùng online) kèm ưu đãi tích điểm cho các giao dịch thuộc lĩnh vực khác. Chủ thẻ sẽ nhận tối đa 500,000 điểm thưởng mỗi tháng và linh hoạt đổi lĩnh vực ưu đãi 1 lần/ngày. Số điểm được tích trên từng loại giao dịch như sau:

• 80 điểm/1,000 VND chi tiêu với giao dịch du lịch, thời trang, giải trí

• 20 điểm/1,000 VND chi tiêu với giao dịch nhà hàng, tiêu dùng online

• 1 điểm/1,000 VND chi tiêu với giao dịch khác

Tích điểm linh hoạt trên mọi lĩnh vực với thẻ Techcombank Spark.

Thưởng điểm trên tất cả giao dịch chi tiêu thẻ tín dụng với Techcombank Rewards

Techcombank Rewards là chương trình tri ân tích điểm có giá trị lớn nhất từ trước tới nay của Techcombank để tri ân toàn bộ khách hàng đã tin tưởng sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Đăng ký thẻ tín dụng Techcombank và tham gia Techcombank Rewards, khách hàng có thể tích điểm đổi quà khi giao dịch chi tiêu thẻ, chuyển khoản, giao dịch điện tử trên Techcombank Mobile.

Như vậy, nếu không sở hữu thẻ tín dụng có tính năng tích điểm, khách hàng vẫn có thể nhận ưu đãi tích điểm trên mọi giao dịch thẻ với Techcombank Rewards. Theo đó, chủ thẻ tín dụng Techcombank Everyday sẽ:

• Nhận 80 điểm/1,000 VND chi tiêu với giao dịch tiêu dùng online quốc tế

• Nhận 50 điểm/1,000 VND chi tiêu với giao dịch tiêu dùng online nội địa

• x2 số điểm khi chi tiêu đạt ngưỡng từ 15,000,000 VND/tháng, tích tới 700,000 điểm khi tổng chi tiêu từ 30,000,000 VND

Chủ thẻ tín dụng Techcombank Visa Eco sẽ:

• Nhận 300,000 U-Point khi chủ thẻ mới chi tiêu đạt 5,000,000 VND trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ, áp dụng chỉ cho thẻ chính và chỉ nhận ưu đãi 1 lần trong suốt chương trình

• Nhận điểm U-Point tương đương 3% giá trị giao dịch trong lĩnh vực Bảo hiểm & Giáo dục; áp dụng giao dịch từ 1,000,000 VND trở lên, nhận tối đa 800,000 điểm/tháng, 7,000,000 điểm/năm

• Tặng gói di chuyển tối đa 300,000 VND/kỳ dùng để đi tuyến Metro số 1

Với các loại thẻ tín dụng có hạn mức cao như Techcombank Visa Signature, Techcombank Priority Visa Signature, chủ thẻ sẽ nhận điểm hoàn tiền tương đương 5% - 10% giá trị giao dịch chi tiêu tại nhà hàng; nhận điểm hoàn tiền tương đương 3% giá trị giao dịch trên lĩnh vực du lịch, khách sạn.

Lưu ý: Hội Viên Priority/ Private: Nhận tối đa 5,000,000 điểm hoàn tiền/tháng; hội Viên Inspire và khách hàng thường: Nhận tối đa 3,000,000 điểm hoàn tiền/tháng

Đặc biệt, khách hàng là hội viên của Techcombank sẽ nhận được thêm các đặc quyền hấp dẫn như:

• Hội viên Inspire: Nhận điểm U-Point lên đến 25% giá trị giao dịch khi thanh toán từ 100,000 VND tại Phúc Long, Phê La, Highlands, Katinat; từ 500,000 VND tại WinMart, AEON Mall, Golden Gate, Co.op Mart, Shopee, ShopeeFood, TikTok Shop; nhận tối đa từ 100,000 - 500,000 điểm thưởng/tháng, tối đa từ 1,500,000 - 5,000,000 điểm thưởng/năm

• Hội viên Priority/Private: Nhận điểm U-Point lên đến 25% giá trị giao dịch khi thanh toán từ 1,000,000 VND tại WinMart, AEON Mall, Co.op Mart; Shopee, ShopeeFood, TikTok Shop; nhận tối đa từ 300,000 - 1,000,000 điểm thưởng/tháng

Đổi điểm nhận quà từ các thương hiệu hàng đầu trên Techcombank Mobile

Với số điểm tích trên mỗi chi tiêu qua thẻ tín dụng Techcombank và Techcombank Mobile, khách hàng có thể đổi điểm thành quà tặng dưới dạng voucher mua sắm tại hơn 500 thương hiệu trên toàn quốc, quy đổi thành tiền khi thanh toán QR trên Techcombank Mobile, ưu đãi khi đặt xe/đồ ăn...

Tích điểm trên mọi giao dịch, nhận thưởng hấp dẫn cùng chương trình Techcombank Rewards.

Càng chi tiêu, càng nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Bạn còn chần chừ gì nữa mà không sở hữu ngay một chiếc thẻ tín dụng Techcombank để trải nghiệm các tiện ích tài chính hiện đại và tích lũy điểm thưởng đổi quà giá trị trên mỗi giao dịch.

Lưu ý: Ưu đãi trong bài viết có hạn và có thể thay đổi theo chính sách của Techcombank. Khách hàng nên truy cập website Techcombank để cập nhật ưu đãi mới nhất.

