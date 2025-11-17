Tích điểm lớn - Đổi quà to khi chi tiêu bằng thẻ tín dụng Techcombank
Chào đón mùa lễ hội cuối năm, chủ thẻ tín dụng Techcombank tưng bừng tích lũy điểm thưởng trên mọi giao dịch qua thẻ để đổi quà, săn deal hấp dẫn mỗi ngày tại hàng trăm thương hiệu lớn trên toàn quốc.
Thỏa sức chi tiêu với tính năng Tích điểm trên mọi giao dịch trên thẻ Techcombank Spark
Chủ thẻ Techcombank Spark được tùy chọn 1 trong 5 lĩnh vực để tích điểm chi tiêu (Du lịch/Thời trang/Giải trí/Nhà hàng/Tiêu dùng online) kèm ưu đãi tích điểm cho các giao dịch thuộc lĩnh vực khác. Chủ thẻ sẽ nhận tối đa 500,000 điểm thưởng mỗi tháng và linh hoạt đổi lĩnh vực ưu đãi 1 lần/ngày. Số điểm được tích trên từng loại giao dịch như sau:
• 80 điểm/1,000 VND chi tiêu với giao dịch du lịch, thời trang, giải trí
• 20 điểm/1,000 VND chi tiêu với giao dịch nhà hàng, tiêu dùng online
• 1 điểm/1,000 VND chi tiêu với giao dịch khác
Thưởng điểm trên tất cả giao dịch chi tiêu thẻ tín dụng với Techcombank Rewards
Techcombank Rewards là chương trình tri ân tích điểm có giá trị lớn nhất từ trước tới nay của Techcombank để tri ân toàn bộ khách hàng đã tin tưởng sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng. Đăng ký thẻ tín dụng Techcombank và tham gia Techcombank Rewards, khách hàng có thể tích điểm đổi quà khi giao dịch chi tiêu thẻ, chuyển khoản, giao dịch điện tử trên Techcombank Mobile.
Như vậy, nếu không sở hữu thẻ tín dụng có tính năng tích điểm, khách hàng vẫn có thể nhận ưu đãi tích điểm trên mọi giao dịch thẻ với Techcombank Rewards. Theo đó, chủ thẻ tín dụng Techcombank Everyday sẽ:
• Nhận 80 điểm/1,000 VND chi tiêu với giao dịch tiêu dùng online quốc tế
• Nhận 50 điểm/1,000 VND chi tiêu với giao dịch tiêu dùng online nội địa
• x2 số điểm khi chi tiêu đạt ngưỡng từ 15,000,000 VND/tháng, tích tới 700,000 điểm khi tổng chi tiêu từ 30,000,000 VND
Chủ thẻ tín dụng Techcombank Visa Eco sẽ:
• Nhận 300,000 U-Point khi chủ thẻ mới chi tiêu đạt 5,000,000 VND trong vòng 30 ngày kể từ ngày phát hành thẻ, áp dụng chỉ cho thẻ chính và chỉ nhận ưu đãi 1 lần trong suốt chương trình
• Nhận điểm U-Point tương đương 3% giá trị giao dịch trong lĩnh vực Bảo hiểm & Giáo dục; áp dụng giao dịch từ 1,000,000 VND trở lên, nhận tối đa 800,000 điểm/tháng, 7,000,000 điểm/năm
• Tặng gói di chuyển tối đa 300,000 VND/kỳ dùng để đi tuyến Metro số 1
Với các loại thẻ tín dụng có hạn mức cao như Techcombank Visa Signature, Techcombank Priority Visa Signature, chủ thẻ sẽ nhận điểm hoàn tiền tương đương 5% - 10% giá trị giao dịch chi tiêu tại nhà hàng; nhận điểm hoàn tiền tương đương 3% giá trị giao dịch trên lĩnh vực du lịch, khách sạn.
Lưu ý: Hội Viên Priority/ Private: Nhận tối đa 5,000,000 điểm hoàn tiền/tháng; hội Viên Inspire và khách hàng thường: Nhận tối đa 3,000,000 điểm hoàn tiền/tháng
Đặc biệt, khách hàng là hội viên của Techcombank sẽ nhận được thêm các đặc quyền hấp dẫn như:
• Hội viên Inspire: Nhận điểm U-Point lên đến 25% giá trị giao dịch khi thanh toán từ 100,000 VND tại Phúc Long, Phê La, Highlands, Katinat; từ 500,000 VND tại WinMart, AEON Mall, Golden Gate, Co.op Mart, Shopee, ShopeeFood, TikTok Shop; nhận tối đa từ 100,000 - 500,000 điểm thưởng/tháng, tối đa từ 1,500,000 - 5,000,000 điểm thưởng/năm
• Hội viên Priority/Private: Nhận điểm U-Point lên đến 25% giá trị giao dịch khi thanh toán từ 1,000,000 VND tại WinMart, AEON Mall, Co.op Mart; Shopee, ShopeeFood, TikTok Shop; nhận tối đa từ 300,000 - 1,000,000 điểm thưởng/tháng
Đổi điểm nhận quà từ các thương hiệu hàng đầu trên Techcombank Mobile
Với số điểm tích trên mỗi chi tiêu qua thẻ tín dụng Techcombank và Techcombank Mobile, khách hàng có thể đổi điểm thành quà tặng dưới dạng voucher mua sắm tại hơn 500 thương hiệu trên toàn quốc, quy đổi thành tiền khi thanh toán QR trên Techcombank Mobile, ưu đãi khi đặt xe/đồ ăn...
Càng chi tiêu, càng nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn. Bạn còn chần chừ gì nữa mà không sở hữu ngay một chiếc thẻ tín dụng Techcombank để trải nghiệm các tiện ích tài chính hiện đại và tích lũy điểm thưởng đổi quà giá trị trên mỗi giao dịch.
Lưu ý: Ưu đãi trong bài viết có hạn và có thể thay đổi theo chính sách của Techcombank. Khách hàng nên truy cập website Techcombank để cập nhật ưu đãi mới nhất.
Doanh nghiệp tự giới thiệu
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Tư ngày 19/11/2025Sản phẩm - Dịch vụ - 20 phút trước
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Tư ngày 19/11/2025: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.
Gen Z hào hứng chuyển sang điện với dàn xe máy điện mới của VinFastSản phẩm - Dịch vụ - 27 phút trước
Với thiết kế 2 pin linh hoạt, các dòng xe máy điện VinFast như Evo Grand, Feliz, Vero X… mang tới cơ hội chuyển đổi xanh dễ dàng, tiện lợi cho người trẻ.
Lịch cúp điện Vĩnh Long từ ngày 19-23/11/2025: Nhiều khách hàng 10 tiếng/ngày không có điện để dùngSản phẩm - Dịch vụ - 40 phút trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Vĩnh Long sẽ mất điện cả ngày.
Phụ nữ tuổi mãn kinh nên mua gì khi vào siêu thị?Bảo vệ người tiêu dùng - 50 phút trước
GĐXH - Mãn kinh khiến nhiều phụ nữ đối mặt với bốc hỏa, mất ngủ, tăng cân, loãng xương và rối loạn tâm trạng. Chọn lọc việc mua thực phẩm phù hợp có thể giảm đáng kể các triệu chứng này. Vậy khi đi siêu thị, phụ nữ mãn kinh nên bỏ gì vào giỏ hàng?
Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam những giỏ xinh xắn, đẹp- độc- lạ trở thành lựa chọn số 1Giá cả thị trường - 1 giờ trước
GĐXH - Những ngày cận kề Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11), không khí mua sắm quà tặng tri ân thầy cô tại Hà Nội trở nên nhộn nhịp hơn. Theo các tiểu thương, năm nay, các mẫu giỏ quà xinh được khác hàng ưa chuộng.
Lịch cúp điện Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) từ ngày 19-23/11/2025: Những khu vực dân cư bị cúp điện gần 12 tiếng/ngàySản phẩm - Dịch vụ - 1 giờ trước
GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC), hôm nay đến hết tuần một số khu dân cư và đơn vị thuộc Trà Vinh cũ sẽ mất điện cả ngày.
Mô hình gia đình online: Chanh StoreSản phẩm - Dịch vụ - 2 giờ trước
Thách thức lớn nhất khi bán lẻ trực tuyến là tạo niềm tin. Chanh Store (áo dệt kim) đã phát triển bền vững nhờ xây dựng uy tín, vượt qua rào cản kinh doanh online.
Giá vàng hôm nay 19/11: Vàng SJC, vàng nhẫn BTMC, Doji điều chỉnh ra sao?Giá cả thị trường - 4 giờ trước
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC và nhẫn trơn có thể sớm hồi phục theo thế giới.
Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'Bảo vệ người tiêu dùng - 4 giờ trước
GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.
SUV cỡ C giá 258 triệu đồng rộng như Mazda CX-5, đẹp tối giản, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 có gì đặc biệt khi ra mắt ở Trung Quốc?Giá cả thị trường - 5 giờ trước
GĐXH - SUV hạng C hoàn toàn mới vừa trình làng, nổi bật với thiết kế hầm hố, động cơ tăng áp 1.5L, nội thất hiện đại và mức giá chỉ bằng một phần ba Mazda CX-5.
Giá rau đắt đỏ, nhiều gia đình Thủ đô chuyển hướng sang nguồn cung thực phẩm xanh 'bao sạch'Bảo vệ người tiêu dùng
GĐXH - Đối mặt với giá thực phẩm xanh tăng, nhiều gia đình trẻ ở Thủ đô đã thay đổi thói quen mua sắm, tìm đến các nguồn cung thực phẩm ổn định, an toàn là lựa chọn mua hàng ở sang siêu thị hoặc nhờ người thân đặt mua rau từ quê gửi lên.