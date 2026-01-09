Xe ga 150cc giá 59 triệu đồng trang bị xịn ngang Honda SH, rẻ chỉ như Air Blade

Xe ga 150cc trang bị xịn ngang Honda SH

Husky 150 SE 2026

Bước sang năm mới, mẫu xe SYM Malaysia đã chính thức giới thiệu tới công chúng mẫu xe Husky 150 SE 2026 với bốn tùy chọn màu sắc mới, bao gồm Xanh Indigo, Trắng, Xám Mờ và Xanh Lá Bóng.

Ngoại trừ cập nhật về tùy chọn màu sơn, SYM Husky 150 SE 2026 không có thay đổi nào khác về thông số kỹ thuật. Mẫu xe tay ga này vẫn sử dụng động cơ xi-lanh đơn 4 van, sản sinh công suất tối đa 14,4 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,5 Nm tại 6.000 vòng/phút. Husky 150 SE sử dụng hộp số tự động CVT và hệ thống truyền động cuối bằng dây đai để truyền lực đến bánh sau.

Husky 150 SE hoàn toàn lấn lướt Honda Air Blade về trang bị an toàn

Husky 150 SE hoàn toàn lấn lướt Honda Air Blade về trang bị an toàn khi sở hữu hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) kênh đôi và hệ thống kiểm soát lực kéo TCS giống như SH. Các tiện ích khi lái xe bao gồm Smartkey với tính năng khởi động không cần chìa khóa, chế độ khởi động khẩn cấp cho phép khởi động Husky 150 ngay cả khi pin yếu. Ngoài ra, SYM Husky 150 SE còn được hãng trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số, sử dụng màn hình LCD 5 inch có chức năng tự động điều chỉnh độ sáng.





SYM Husky 150 SE còn được hãng trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số

Hệ thống giảm xóc bao gồm phuộc ống lồng ở bánh trước và giảm xóc đơn có thể điều chỉnh tải trọng ở phía sau. Trong khi đó, Husky 150 SE được trang bị phanh đĩa thủy lực cho cả bánh trước và sau, với đĩa đường kính 260 mm ở phía trước và đĩa đường kính 223 mm ở phía sau.

Bình xăng của SYM Husky 150 SE 2026 có dung tích 15 lít

Kích thước bánh xe là 13 inch ở cả trước và sau, sử dụng lốp 120/70 ở bánh trước và 130/70 ở bánh sau. Bình xăng của SYM Husky 150 SE 2026 có dung tích 15 lít, chiều cao yên xe là 785 mm và trọng lượng được công bố ở mức 153 kg.

Giá xe ga 150cc SYM Husky 150 SE 2026

Hiện tại, SYM Husky 150 SE 2026 đã có mặt tại các đại lý ủy của của SYM trên toàn Malaysia với giá bán đề xuất là 10.598 RM, tương đương khoảng 59 triệu đồng khi quy đổi ra tiền Việt. Mức giá nói trên chưa bao gồm thuế đường bộ, bảo hiểm và phí đăng ký. Mỗi chiếc Husky 150 SE đều được hưởng chế độ bảo hành 2 năm hoặc 20.000 km đối với các lỗi sản xuất.

Xe ga giá rẻ ở thị trường Việt

Hiện nay, xe ga giá rẻ được coi là sự lựa chọn, tìm kiếm rất nhiều khi không phải ai cũng có thể mua được những mẫu xe tay ga sang trọng, đẳng cấp. Tuy nhiên, với tầm giá từ 25 triệu đến 40 triệu đồng có rất nhiều xe tay ga có thiết kế đẹp nhiều tiện nghi, rất đáng để bạn sở hữu.

Theo khảo sát, các dòng xe này không chỉ phù hợp về giá cả, xứng tầm về thương hiệu mà còn đảm bảo chất lượng vượt trội về khả năng vận hành cũng như hoạt động của máy móc.

SYM Shark 50, giá 24,5 triệu đồng

SYM Shark 50 là mẫu xe mới được ra mắt gần đây. Với thiết kế thanh thoát, diện mạo ngang cơ "Honda Vision", Shark 50 đã gây được tiếng vang lớn khi trình làng với mức giá chỉ 24,5 triệu đồng. Hiện mẫu xe tay ga mới nhà SYM chỉ mở bán 1 phiên bản duy nhất.

Về sức mạnh, SYM Shark 50 sở hữu động cơ 4 thì, xi lanh đơn với dung tích 49,5cc, làm mát bằng không khí. Động cơ này sản sinh công suất tối đa 2,45 mã lực, mô-men xoắn cực đại 3,2 Nm. Mức tiêu hao nhiên liệu của SYM Shark 50 khá thấp, vào khoảng 2,11 lít/100km, tốc độ tối đa là 50 km/h.

Với khách hàng mục tiêu là học sinh, sinh viên, SYM Shark 50 được đánh giá cao vì giá rẻ, thiết kế thời thượng, hợp gu giới trẻ.

Suzuki Impulse, giá 28,5 triệu đồng

Suzuki định vị Impulse cạnh tranh với Honda Air Blade, hướng đến khách hàng nam giới. Thiết kế Impulse lấy cảm hứng từ dòng xe Burgman huyền thoại với vẻ đẹp mạnh mẽ, nam tính. Hiện Suzuki Impulse 2023 bán ra duy nhất 1 phiên bản với giá đề xuất là 28,5 triệu đồng. Suzuki Impulse có 4 tùy chọn màu sắc: Đen mờ, đen mờ xám, xanh đỏ và trắng nâu bạc.

Suzuki Impulse 2023 được trang bị động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, làm mát bằng không khí. Với động cơ này, mẫu xe có thể sản sinh công suất tối đa 9,2 mã lực, mô-men xoắn cực đại 9,2 Nm. Bên cạnh đó, Impulse 2023 cũng được tích hợp hệ thống phun xăng điện tử, giúp tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả hơn. Mẫu tay ga nhà Suzuki chỉ tiêu thụ 2,3 lít xăng để di chuyển quãng đường dài 100km. So với các đối thủ, Suzuki Impulse 2023 là mẫu xe có giá vô cùng tốt.

Suzuki Address, giá từ 29,1 - 29,8 triệu đồng

Cái tên đứng thứ 3 trong danh sách xe tay ga rẻ nhất Việt Nam là Suzuki Address. Hiện nay, mẫu xe này đang được bán ở Việt Nam với giá dao động từ 29,1 - 29,8 triệu đồng, cho tùy chọn 3 phiên bản.

Suzuki Address sở hữu khối động cơ tương đối mạnh mẽ: 4 thì, xy-lanh đơn, phun xăng điện tử FI. Để gia tăng khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Suzuki đã trang bị thêm công nghệ SEP (Suzuki Eco Performance) giúp kiểm soát và điều tiết nhiên liệu tối ưu.

Suzuki Address được đánh giá là mẫu xe có giá rẻ hơn so với các đối thủ trong cùng phân khúc, động cơ mạnh mẽ, dung tích cốp khá rộng lên tới 20,6 lít. Tuy nhiên, thiết kế mẫu xe này khá nam tính, góc cạnh nên phù hợp với thị hiếu của phái mạnh.

Yamaha Janus, giá từ 29,1 - 33,3 triệu đồng

Yamaha Janus hiện đang phân phối tại thị trường Việt Nam với 3 phiên bản, giá bán đề xuất dao động từ 29,1 - 33,3 triệu đồng.

Với giá bán trong khoảng tầm 30 triệu đồng, Yamaha Janus được đánh giá là một mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu so với các đối thủ khi chỉ tiêu hao 1.87 lít xăng/100km.

Yamaha Janus được trang bị động cơ Blue Core 125cc, khối động cơ này mang tới khả năng vận hành linh hoạt cho xe. Ngoài ra, với thiết kế thời trang, hiện đại nên Yamaha Janus phù hợp với sở thích của các cô nàng công sở.

Honda Vision, giá từ 31,7 - 37,1 triệu đồng

Xếp cuối trong danh sách các mẫu xe tay ga giá rẻ nhất hiện nay là một cái tên vô cùng quen thuộc: Honda Vision. Mẫu xe "quốc dân" tại Việt Nam có giá bán dao động từ 31,7 - 37,1 triệu đồng tùy từng phiên bản.

Xe được trang bị động cơ có dung tích 110cc, 4 thì, xy-lanh đơn, làm mát bằng không khí và tích hợp những công nghệ tiên tiến: Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI), động cơ tích hợp bộ đề ACG, hệ thống ngắt động cơ tạm thời (Idling stop). Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 8,8 mã lực và mô-men xoắn cực đại là 9,29 Nm.

Honda Vision luôn nằm trong top mẫu xe máy bán chạy nhất nhà Honda và được lòng khách hàng Việt Nam bởi: Thiết kế đẹp, khối lượng nhẹ, khả năng vận hành khá nhanh nhạy và tiết kiệm nhiên liệu. Mẫu xe quốc dân chỉ mất 1,88 lít xăng cho quãng đường di chuyển 100km.