Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

Giá lăn bánh Kia Soluto giảm chưa từng thấy, chỉ như Kia Morning, Hyundai Grand i10, xứng danh sedan hạng B rẻ nhất Việt Nam

Thứ sáu, 19:00 09/01/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Giá lăn bánh Kia Soluto giảm một cách mạnh mẽ nhờ tung ra ưu đãi hấp dẫn, nỗ lực cạnh tranh với Hyundai Accent và Toyota Vios.

Giá lăn bánh Kia Soluto giảm mạnh , hấp dẫn như Kia Morning và Hyundai Grand i10 - Ảnh 1.Giá lăn bánh Toyota Vios giảm kỷ lục, chỉ ngang Kia Moring, cạnh tranh doanh số gay gắt với Hyundai Accent, Honda City

GĐXH - Giá lăn bánh Toyota Vios đang cực kỳ hấp dẫn ở thời điểm đầu tháng 1/2026, sẽ mang tới thách thức cực lớn cho các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Hyundai Accent hay Honda City.

Giá lăn bánh Kia Soluto

Giá lăn bánh Kia Soluto giảm mạnh , hấp dẫn như Kia Morning và Hyundai Grand i10 - Ảnh 2.

Kia Soluto đang có một cuộc đua giảm giá đầy bất ngờ.

Kia Soluto đang có một cuộc đua giảm giá đầy bất ngờ. Giảm giá lên tới 47 triệu đồng khiến giá của Kia Soluto chỉ còn trên 300 triệu đồng, một mức giá vô cùng hấp dẫn trong phân khúc này.

Điểm mạnh của Kia Soluto lại chính là mức giá cực kỳ hấp dẫn. Trong bối cảnh thị trường ô tô đang chững lại, Soluto với mức giảm giá 17-47 triệu đồng khiến giá bán của các phiên bản như MT Deluxe, AT Deluxe hay AT Luxury chỉ còn dao động từ 339 triệu đồng đến 402 triệu đồng, giúp mẫu xe này dễ dàng thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Để Kia Soluto lăn bánh hợp pháp trên các tuyến đường Việt Nam, ngoài giá niêm yết, khách hàng cần chi thêm một số khoản thuế, phí liên quan như: Phí trước bạ (10 - 12%), phí biển số, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ, bảo hiểm trách nhiệm dân sự...

Bảng giá lăn bánh Kia Soluto

Mẫu xeGiá niêm yết (triệu VNĐ)Giá lăn bánh tạm tính (Triệu VNĐ)Ưu đãi
Hà NộiTP.HCMTỉnh/TP khác
KIA Soluto MT386454446427

Ưu đãi lên đến 47 triệu đồng

KIA Soluto MT Deluxe397466458439

Ưu đãi lên đến 28 triệu đồng

KIA Soluto AT Deluxe422494486467

Ưu đãi lên đến 17 triệu đồng


Giá xe Kia Soluto và các đối thủ

Kia Soluto giá bán từ 389 triệu đồng

Toyota Vios giá bán từ 479 triệu đồng

Mazda 2 giá bán từ 415 triệu đồng

Hyundai Accent giá bán từ 426,1 triệu đồng

Honda City giá bán từ 559 triệu đồng

Đánh giá xe Kia Soluto

Phiên bản nâng cấp mới nhất của Kia Soluto đã được Kia Việt Nam cập nhật vào đầu tháng 11/2021 với logo Kia mới cùng một số trang bị bổ sung trên tất cả phiên bản. Cụ thể, những trang bị mới gồm có tựa đầu tại vị trí trung tâm, tựa tay trung tâm. Ngoài ra, 3 vị trí tựa đầu có thể điều chỉnh độ cao chứ không phải cố định như các phiên bản cũ và tất cả các ghế có thể điều chỉnh độ ngả lưng lên đến 99 độ.

2 phiên bản AT Deluxe và MT Deluxe của Kia Soluto được bổ sung cốp sau mở bằng nút điện và gương chiếu hậu gập điện.

Giá lăn bánh Kia Soluto giảm mạnh , hấp dẫn như Kia Morning và Hyundai Grand i10 - Ảnh 3.

Kia Soluto

Kia Soluto mang tới cho người tiêu dùng Việt 5 màu sơn ngoại thất là Xanh lam (Blue Stream), Bạc (Titanium Silver), Đỏ (Marcato Red), Đen (Aurora Black Pearl) và Trắng (Clear White).

Diện mạo của Kia Soluto có những nét thiết kế đặc trưng như cụm đèn pha thiết kế khá tròn trịa và lưới tản nhiệt dạng mũi hổ. Những chi tiết như khe hút gió và hốc đèn sương mù của xe được thiết kế khá đơn giản. Mẫu sedan hạng B của Kia sử dụng đèn pha halogen choá phản xạ thông thường.

Giá lăn bánh Kia Soluto giảm mạnh , hấp dẫn như Kia Morning và Hyundai Grand i10 - Ảnh 4.

Kia Soluto mang tới cho người tiêu dùng Việt 5 màu sơn ngoại thất

Bên trong cabin, Kia Soluto được bố trí thực dụng, đơn giản. Xe được trang bị vô-lăng 3 chấu có thiết kế đẹp mắt, thể thao, tích hợp các nút bấm điều khiển; đồng hồ là sự kết hợp giữa 2 dạng màn hình điện tử và analog; khởi động bằng chìa khoá; ghế bọc dal cửa gió điều hoà 2 bên được thiết kế tròn khá điệu; hệ thống thông tin giải trí gồm màn hình cảm ứng 7 inch tích hợp kết nối Apple CarPlay và Android Auto, hệ thống âm thanh 6 loa.


Giá lăn bánh Kia Soluto giảm mạnh , hấp dẫn như Kia Morning và Hyundai Grand i10 - Ảnh 5.

Diện mạo của Kia Soluto có những nét thiết kế đặc trưng

“Trái tim” của Kia Soluto là động cơ Kappa 1.4L, 4 xi-lanh thẳng hàng với công suất tối đa 94 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 132Nm tại 4.000 vòng/phút. Động cơ này kết hợp cùng hộp số tự động 4 cấp hoặc hộp số sàn 5 cấp.

Chưa dừng ở đó, Kia Soluto còn sở hữu các tiện ích hỗ trợ vận hành như hệ thống treo sau thanh xoắn, hệ thống treo trước kiểu McPherson và hệ thống lái trợ lực điện MDPS.

Giá lăn bánh Kia Soluto giảm mạnh , hấp dẫn như Kia Morning và Hyundai Grand i10 - Ảnh 6.

Kia Soluto được bố trí thực dụng, đơn giản.

Kia Soluto có khung xe được chế tạo bằng thép cường lực AHSS (Advanced High Strength Steel). Mẫu sedan hạng B này được trang bị các tính năng như hệ thống tự động khoá cửa khi xe chạy, hệ thống chống bó cứng phanh ABS và hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD, phanh đĩa ở cả phía trước và sau.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm khuyến mại tại đại lý (nếu có), giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Xe ô tô Toyota giảm giá kỷ lục, Vios, Veloz Cross thấp hiếm thấy, cơ hội mua xe giá rẻ chưa từng có ngay từ đầu năm 2026

Xe ô tô Toyota giảm giá kỷ lục, Vios, Veloz Cross thấp hiếm thấy, cơ hội mua xe giá rẻ chưa từng có ngay từ đầu năm 2026

Hatchback giá 250 triệu đồng thiết kế hiện đại, tiện nghi rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường dậy sóng nếu về Việt Nam

Hatchback giá 250 triệu đồng thiết kế hiện đại, tiện nghi rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường dậy sóng nếu về Việt Nam

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm kỷ lục, rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, cạnh tranh gay gắt với Toyota Vios và Honda City về doanh số

Giá lăn bánh Hyundai Accent giảm kỷ lục, rẻ nhất phân khúc sedan cỡ B, cạnh tranh gay gắt với Toyota Vios và Honda City về doanh số

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam đầu năm 2026

Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Hiện nay, giá nhà mặt phố tại 2 phường mới: Hoàn Kiếm và Cửa Nam được hình thành từ quận Hoàn Kiếm tiếp tục khiến người mua nhà bất ngờ, giá bán chạm ngưỡng gần 2 tỷ đồng/m2.

SUV cỡ B giá 292 triệu đồng của Hyundai thiết kế sang trọng, trang bị ngang Kia Seltos, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 dễ hút khách hàng nếu về Việt Nam

SUV cỡ B giá 292 triệu đồng của Hyundai thiết kế sang trọng, trang bị ngang Kia Seltos, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 dễ hút khách hàng nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - SUV cỡ B Hyundai Venue tiếp tục mở rộng dải sản phẩm tại Ấn Độ khi bổ sung phiên bản HX5+ với mức giá xấp xỉ 10 lakh rupee, đồng thời nâng cấp trang bị cho bản HX4.

Xe ga 150cc giá 59 triệu đồng trang bị xịn ngang Honda SH, rẻ chỉ như Air Blade

Xe ga 150cc giá 59 triệu đồng trang bị xịn ngang Honda SH, rẻ chỉ như Air Blade

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc sở hữu những trang bị cực kỳ ấn tượng, hoàn toàn có thể khuynh đảo thị trường trong thời gian tới.

Giá vàng hôm nay 9/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tính Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 9/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tính Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giao dịch ở mức 156,3-158,3 triệu đồng/lượng.

Hà Nội: Đất ở tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam chạm ngưỡng gần tỷ đồng/m2 đầu năm 2026

Hà Nội: Đất ở tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam chạm ngưỡng gần tỷ đồng/m2 đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 10 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 2 phường mới: Hoàn Kiếm, Cửa Nam được hình thành từ quận Hoàn Kiếm cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Giá bạc hôm nay (9/1): Sau hơn một giờ mở phiên, giá tăng 1,3 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (9/1): Sau hơn một giờ mở phiên, giá tăng 1,3 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 11 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận đà phục hồi khi cả thị trường thế giới và trong nước đồng loạt tăng trở lại sau các nhịp điều chỉnh.

Xe ô tô Toyota giảm giá kỷ lục, Vios, Veloz Cross thấp hiếm thấy, cơ hội mua xe giá rẻ chưa từng có ngay từ đầu năm 2026

Xe ô tô Toyota giảm giá kỷ lục, Vios, Veloz Cross thấp hiếm thấy, cơ hội mua xe giá rẻ chưa từng có ngay từ đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 13 giờ trước

GĐXH - Xe ô tô Toyota mới nhất đang giảm sốc tới 66 triệu đồng nhờ ưu đãi 100% phí trước bạ.

Giá xe Honda SH 2026 giảm kỷ lục, SH 125i, SH 160i rẻ bất ngờ dù mới ra mắt vì sao?

Giá xe Honda SH 2026 giảm kỷ lục, SH 125i, SH 160i rẻ bất ngờ dù mới ra mắt vì sao?

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Giá xe Honda SH 2026 dù mới ra mắt chưa lâu nhưng mức giá niêm yết và đại lý không chênh nhiều, điều ít xảy ra của xe máy Honda từ trước tới nay.

Xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam phong cách cổ điển đẹp tựa Vespa, cốp rộng, pin bền rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam phong cách cổ điển đẹp tựa Vespa, cốp rộng, pin bền rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Xe máy điện giá rẻ gây chú ý với thiết kế Vespa cổ điển, cốp rộng, pin bền đi 80 km/lần sạc, phù hợp nhu cầu đi lại đô thị.

Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đầu năm 2026

Hà Nội: Diễn biến giá phòng trọ cho thuê tại 4 xã Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 1 ngày trước

GĐXH - Hiện nay, theo khảo sát, giá cho thuê nhà riêng tại 4 xã mới: Gia Lâm, Bát Tràng, Thuận An và Phù Đổng được hình thành từ huyện Gia Lâm cũ lại có giá mềm hơn hẳn so với những khu vực khác.

Xem nhiều

Giá iPhone 13 giảm mạnh, thấp chưa từng có ngay đầu năm 2026, xứng danh iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá iPhone 13 giảm mạnh, thấp chưa từng có ngay đầu năm 2026, xứng danh iPhone rẻ nhất Việt Nam

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá iPhone 13 vẫn đang là chiếc iPhone có giá trị sử dụng cực ổn mà bất cứ ai cần đến một chiếc iPhone tốt nhất trong tầm giá cũng không nên bỏ qua.

Giá xe Honda SH 2026 giảm kỷ lục, SH 125i, SH 160i rẻ bất ngờ dù mới ra mắt vì sao?

Giá xe Honda SH 2026 giảm kỷ lục, SH 125i, SH 160i rẻ bất ngờ dù mới ra mắt vì sao?

Giá cả thị trường
Hatchback giá 250 triệu đồng thiết kế hiện đại, tiện nghi rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường dậy sóng nếu về Việt Nam

Hatchback giá 250 triệu đồng thiết kế hiện đại, tiện nghi rẻ hơn cả Kia Morning, Hyundai Grand i10 sẽ khiến thị trường dậy sóng nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường
Xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam phong cách cổ điển đẹp tựa Vespa, cốp rộng, pin bền rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave Alpha

Xe máy điện giá 16,5 triệu đồng ở Việt Nam phong cách cổ điển đẹp tựa Vespa, cốp rộng, pin bền rẻ hơn hẳn Vision, xe số Wave Alpha

Giá cả thị trường
Giá vàng hôm nay 8/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?

Giá vàng hôm nay 8/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý điều chỉnh giảm bao nhiêu?

Giá cả thị trường

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top