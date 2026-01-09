Thuế năm 2026 - hàng loạt thay đổi lớn với cá nhân và hộ kinh doanh

Từ năm 2026, chính sách thuế của Việt Nam sẽ có nhiều điều chỉnh quan trọng, tác động trực tiếp đến cá nhân, người làm công ăn lương và hộ, cá nhân kinh doanh. Việc ban hành Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, Luật Quản lý thuế 2025 và Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi thể hiện định hướng hiện đại hóa quản lý thuế, mở rộng cơ sở thu nhưng đồng thời tăng các chính sách hỗ trợ và khuyến khích phát triển bền vững.

Luật Thuế thu nhập cá nhân mới có hiệu lực từ ngày mùng 1/7/2026, riêng thu nhập từ tiền lương, tiền công và kinh doanh áp dụng cho kỳ tính thuế năm 2026. Phạm vi thu nhập chịu thuế được mở rộng, bổ sung các nguồn thu mới như chuyển nhượng tên miền “.vn”, tín chỉ các-bon, tài sản số, vàng miếng và biển số xe trúng đấu giá. Song song với đó, nhiều khoản thu nhập được miễn thuế, nổi bật là toàn bộ tiền lương làm thêm giờ, làm ban đêm, thu nhập từ khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, lương hưu và một số khoản thu nhập từ kinh tế xanh.

Luật cũng nâng mức giảm trừ gia cảnh lên 15,5 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng cho mỗi người phụ thuộc, đồng thời cho phép điều chỉnh linh hoạt theo tình hình kinh tế – xã hội.

Đối với hộ và cá nhân kinh doanh, ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế được nâng lên 500 triệu đồng 1 năm; cách tính thuế chuyển dần sang dựa trên thu nhập thực tế, với các mức thuế suất từ 15% đến 20% tùy quy mô doanh thu. Cơ chế thuế khoán từng bước được xóa bỏ, ngưỡng doanh thu không chịu thuế VAT cũng được thống nhất ở mức 500 triệu đồng 1 năm, góp phần minh bạch và đơn giản hóa chính sách thuế.

