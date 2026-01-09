Mới nhất
Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 9/1/2026

Thứ sáu, 15:47 09/01/2026 | Sản phẩm - Dịch vụ
GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 9/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 8/1/2026Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 8/1/2026

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 8/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Kết quả xổ số

Chuyên trang Gia đình và Xã hội cập nhật kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Sáu ngày 9/1/2026: Xổ số miền Nam - XSMN, Xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Theo đó, xổ số thứ Sáu ngày 9/1/2026 được mở thưởng tại 6 công ty xổ số kiến thiết: Hải Phòng - XSHP, Bình Dương - XSBD, Trà Vinh - XSTV, Vĩnh Long - XSVL, Gia Lai - XSGL, Ninh Thuận - XSNT.

KQXSMN - Kết quả xổ số miền Nam

Đầu tiên, xổ số miền Nam hôm nay thứ Sáu ngày 9/1/2026 có kết quả như sau: Cập nhật

KQXSMT - Kết quả xổ số miền Trung

Tiếp theo, xổ số miền Trung hôm nay thứ Sáu ngày 9/1/2026 có kết quả như sau: Cập nhật

KQXSMB - Kết quả xổ số miền Bắc

Cuối cùng, xổ số miền Bắc hôm nay thứ Sáu ngày 9/1/2026 có kết quả như sau: Cập nhật

XS Vietlott - Xổ số Vietlott

Xổ số Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 9/1/2026 có kết quả như sau: Cập nhật

Kết quả xổ số Mega 6/45 THỨ SÁU ngày 9/1/2026







Giá trị Jackpot: đồng

Giải thưởngTrùng khớpSố lượng giảiGiá trị giải (đồng)
JackpotO O O O O O



Giải Nhất

O O O O O 


10.000.000
Giải Nhì

O O O O 


300.000
Giải Ba

O O O 


30.000
Ngày cuối cùng năm 2025, một người thành tỷ phú nhờ trúng độc đắc VietlottNgày cuối cùng năm 2025, một người thành tỷ phú nhờ trúng độc đắc Vietlott

GĐXH - Mới đây, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra người chơi may mắn trúng giải độc đắc của xổ số Mega 6/45 với giá trị giải thưởng lên tới hơn 17 tỷ đồng.

SUV cỡ B giá 292 triệu đồng của Hyundai thiết kế sang trọng, trang bị ngang Kia Seltos, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 dễ hút khách hàng nếu về Việt Nam

SUV cỡ B giá 292 triệu đồng của Hyundai thiết kế sang trọng, trang bị ngang Kia Seltos, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 dễ hút khách hàng nếu về Việt Nam

Giá cả thị trường - 1 giờ trước

GĐXH - SUV cỡ B Hyundai Venue tiếp tục mở rộng dải sản phẩm tại Ấn Độ khi bổ sung phiên bản HX5+ với mức giá xấp xỉ 10 lakh rupee, đồng thời nâng cấp trang bị cho bản HX4.

Xe ga 150cc giá 59 triệu đồng trang bị xịn ngang Honda SH, rẻ chỉ như Air Blade

Xe ga 150cc giá 59 triệu đồng trang bị xịn ngang Honda SH, rẻ chỉ như Air Blade

Giá cả thị trường - 2 giờ trước

GĐXH - Xe ga 150cc sở hữu những trang bị cực kỳ ấn tượng, hoàn toàn có thể khuynh đảo thị trường trong thời gian tới.

Từng quảng bá pate Cột Đèn, các TikToker nói gì sau bê bối thịt lợn nhiễm dịch tại Đồ hộp Hạ Long?

Từng quảng bá pate Cột Đèn, các TikToker nói gì sau bê bối thịt lợn nhiễm dịch tại Đồ hộp Hạ Long?

Bảo vệ người tiêu dùng - 3 giờ trước

GĐXH - Sau bên bối gần 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi trong kho nguyên liệu của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long, dư luận đặc biệt chú ý tới thái độ của các TikToker, KOL từng quảng bá hoặc review sản phẩm pate Cột Đèn - thương hiệu gắn liền với tên tuổi doanh nghiệp này.

Thuế năm 2026 - hàng loạt thay đổi lớn với cá nhân và hộ kinh doanh

Thuế năm 2026 - hàng loạt thay đổi lớn với cá nhân và hộ kinh doanh

Sản phẩm - Dịch vụ - 3 giờ trước

GĐXH - Từ năm 2026, nhiều quy định thuế quan trọng chính thức thay đổi, từ mở rộng thu nhập chịu thuế, nâng mức giảm trừ gia cảnh đến xóa bỏ thuế khoán với hộ kinh doanh, tác động trực tiếp đến người lao động và hoạt động kinh doanh cá thể.

Giá vàng hôm nay 9/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tính Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 9/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tính Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá cả thị trường - 5 giờ trước

GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giao dịch ở mức 156,3-158,3 triệu đồng/lượng.

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 9 - 11/1/2026: Nhiều tuyến đường và khu dân cư sẽ mất điện cả ngày

Lịch cúp điện Lâm Đồng (Đà Lạt cũ) từ ngày 9 - 11/1/2026: Nhiều tuyến đường và khu dân cư sẽ mất điện cả ngày

Sản phẩm - Dịch vụ - 6 giờ trước

GĐXH – Theo thông báo lịch cúp điện của Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) vừa mới thông báo, trong tuần nhiều khu dân cư và đơn vị thuộc Đà Lạt cũ sẽ mất điện liên tục.

Hà Nội: Đất ở tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam chạm ngưỡng gần tỷ đồng/m2 đầu năm 2026

Hà Nội: Đất ở tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam chạm ngưỡng gần tỷ đồng/m2 đầu năm 2026

Giá cả thị trường - 6 giờ trước

GĐXH - Sau khi sáp nhập địa giới từ ngày 1/7/2025 theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND TP Hà Nội, thị trường bất động sản tại 2 phường mới: Hoàn Kiếm, Cửa Nam được hình thành từ quận Hoàn Kiếm cũ tiếp tục “nổi sóng”, đặc biệt ở phân khúc đất ở.

Sun PhuQuoc Airways bay đúng giờ nhất trong tháng 12

Sun PhuQuoc Airways bay đúng giờ nhất trong tháng 12

Sản phẩm - Dịch vụ - 7 giờ trước

Với chỉ số đúng giờ (OTP) trong tháng 12/2025 đạt 93,5%, Sun PhuQuoc Airways (SPA) chính thức vươn lên vị trí dẫn đầu toàn ngành hàng không nội địa. Đây là mức rất cao so với tỷ lệ OTP trung bình toàn ngành chỉ 70,7%, đặc biệt trong mùa cao điểm cuối năm.

Giá bạc hôm nay (9/1): Sau hơn một giờ mở phiên, giá tăng 1,3 triệu đồng/kg

Giá bạc hôm nay (9/1): Sau hơn một giờ mở phiên, giá tăng 1,3 triệu đồng/kg

Giá cả thị trường - 7 giờ trước

GĐXH - Giá bạc hôm nay ghi nhận đà phục hồi khi cả thị trường thế giới và trong nước đồng loạt tăng trở lại sau các nhịp điều chỉnh.

Đi chợ giáp tết Nguyên đán mua sao cho đủ, không ‘mỏi tay – cháy ví’

Đi chợ giáp tết Nguyên đán mua sao cho đủ, không ‘mỏi tay – cháy ví’

Sản phẩm - Dịch vụ - 8 giờ trước

GĐXH - Còn hơn một tháng nữa là đến tết Nguyên đán, nhiều gia đình, người nội trợ đã nghĩ ra những cách mua sắm để hạn chế tối đa việc lạm chi vì tết.

Giá xe Honda SH 2026 giảm kỷ lục, SH 125i, SH 160i rẻ bất ngờ dù mới ra mắt vì sao?

Giá xe Honda SH 2026 giảm kỷ lục, SH 125i, SH 160i rẻ bất ngờ dù mới ra mắt vì sao?

Giá cả thị trường

GĐXH - Giá xe Honda SH 2026 dù mới ra mắt chưa lâu nhưng mức giá niêm yết và đại lý không chênh nhiều, điều ít xảy ra của xe máy Honda từ trước tới nay.

Siêu thị đồng loạt gỡ sản phẩm pate Cột Đèn ra khỏi kệ hàng sau vụ phát hiện gần 130 tấn thịt lợn bệnh

Siêu thị đồng loạt gỡ sản phẩm pate Cột Đèn ra khỏi kệ hàng sau vụ phát hiện gần 130 tấn thịt lợn bệnh

Bảo vệ người tiêu dùng
Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 8/1/2026

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 8/1/2026

Sản phẩm - Dịch vụ
Giá vàng hôm nay 9/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tính Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá vàng hôm nay 9/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tính Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Giá cả thị trường
Xe ô tô Toyota giảm giá kỷ lục, Vios, Veloz Cross thấp hiếm thấy, cơ hội mua xe giá rẻ chưa từng có ngay từ đầu năm 2026

Xe ô tô Toyota giảm giá kỷ lục, Vios, Veloz Cross thấp hiếm thấy, cơ hội mua xe giá rẻ chưa từng có ngay từ đầu năm 2026

Giá cả thị trường

