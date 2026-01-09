Giá vàng hôm nay 9/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tính Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Giá vàng hôm nay trong nước

Bảo Tín Minh Châu sáng nay được điều chỉnh tăng

Đầu phiên giao dịch 9/1, giá vàng miếng SJC tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 156,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 157,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được điều chỉnh đi lên.

Đầu giờ sáng 9/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 152,8-155,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 153,5-156,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay cũng được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 155,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chốt phiên ngày 8/1, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 155,2-157,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 151,9-154,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua.

Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng hạ 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch cuối phiên ở mức 153-156 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết phiên hôm qua, chốt phiên ở mức 154,8-157,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay thế giới

Giá vàng thế giới sáng nay đi lên. Lúc 9h19' ngày 9/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.469,8 USD/ounce, tăng 40,8 USD/ounce so với đêm qua.

Sáng 9/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 143,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Lúc 21h ngày 8/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.429 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.451 USD/ounce.