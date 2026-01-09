Giá vàng hôm nay 9/1: Vàng SJC, vàng nhẫn Bảo Tính Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Doji, Phú Quý ra sao?
GĐXH - Giá vàng hôm nay ở vàng miếng SJC giao dịch ở mức 156,3-158,3 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay trong nước
Đầu phiên giao dịch 9/1, giá vàng miếng SJC tăng 1,1 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, giao dịch ở mức 156,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng SJC tại Ngân hàng ACB sáng nay được giao dịch trong vùng giá 157,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Cùng xu hướng, giá vàng nhẫn trong nước sáng nay cũng được điều chỉnh đi lên.
Đầu giờ sáng 9/1, giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC được giao dịch ở mức 152,8-155,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt hôm qua.
Tương tự, giá vàng nhẫn 9999 tại Doji đầu giờ sáng nay được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua, niêm yết ở mức 153,5-156,5 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu sáng nay cũng được điều chỉnh tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức kết phiên hôm qua, niêm yết ở mức 155,3-158,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Chốt phiên ngày 8/1, giá vàng miếng SJC đóng cửa ở mức 155,2-157,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC kết phiên ở mức 151,9-154,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với mức chốt của phiên giao dịch hôm qua.
Giá vàng nhẫn 9999 tại Doji cũng hạ 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch cuối phiên ở mức 153-156 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Còn giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu giảm 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức kết phiên hôm qua, chốt phiên ở mức 154,8-157,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng hôm nay thế giới
Giá vàng thế giới sáng nay đi lên. Lúc 9h19' ngày 9/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.469,8 USD/ounce, tăng 40,8 USD/ounce so với đêm qua.
Sáng 9/1, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 143,2 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 15,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Lúc 21h ngày 8/1 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 4.429 USD/ounce. Vàng giao tháng 2/2026 trên sàn Comex New York được giao dịch ở mức 4.451 USD/ounce.
