Hà Nội: Bất ngờ trước giá nhà mặt phố tại 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam đầu năm 2026

Từ ngày 1/7/2025, căn cứ theo Nghị quyết 19/NQ-HĐND năm 2025, Hà Nội chính thức điều chỉnh địa giới hành chính, trong đó đáng chú ý là việc thành lập 2 phường mới Hoàn Kiếm và Cửa Nam từ quận Hoàn Kiếm cũ.

Tại thời điểm đầu tháng 1/2026, trên các sàn giao dịch bất động sản, đặc biệt là trên nền tảng trực tuyến Batdongsan.com.vn, các thông tin rao bán nhà mặt phố tại khu vực 2 phường mới tại quận Hoàn Kiếm cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Cửa Nam.

Hiện nay, phường Cửa Nam được hình thành từ việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hàng Bài, Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Nam, Nguyễn Du, Phạm Đình Hổ và phần còn lại của các phường Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền thuộc quận Hoàn Kiếm cũ. Giá nhà mặt phố tại đây dao động từ 400 đến gần 2 tỷ đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến tòa nhà mặt phố thiết kế 10 tầng, rộng 260m2 tại phố Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam (tức phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm cũ) hiện đang được chính chủ rao bán với giá 500 tỷ đồng, tương đương 1,92 tỷ đồng/m2.

Sau sắp xếp lại đơn vị hành chính, phường Hoàn Kiếm được hình thành từ toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Hàng Bạc, Hàng Bồ, Hàng Buồm, Hàng Đào, Hàng Gai, Hàng Mã, Lý Thái Tổ và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cửa Đông, Cửa Nam, Điện Biên, Đồng Xuân, Hàng Bông, Hàng Trống, Tràng Tiền thuộc quận Hoàn Kiếm cũ. Lượng rao bán nhà mặt phố trên địa bàn phường Hoàn Kiếm mới hiện nay cũng tương đối sôi nổi với giá bán gây chú ý khi dao động từ khoảng 300 triệu đồng đến hơn 2 tỷ đồng/m2. Đơn cử có thể kể đến tòa khách sạn thiết kế 13 tầng, rộng 500m2 tại phố Gia Ngư, phường Hoàn Kiếm (tức phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm cũ) hiện đang được rao bán với giá 1.400 tỷ đồng, tương đương 2,8 tỷ đồng/m2.

Như vậy từ 18 phường ban đầu, hiện nay quận Hoàn Kiếm sau sáp nhập rút gọn chỉ còn lại 2 phường là phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Giá nhà mặt phố tại đây đang ở ngưỡng rất cao, chạm ngưỡng cả tỷ đồng 1 mét vuông, cho thấy sức hút của đất vàng thủ đô.

Theo anh Vũ Văn Tôn, một môi giới bất động sản thổ cư tại Hà Nội, năm nay ghi nhận sự sôi động ở phân khúc nhà triệu đô, nhà mặt phố. Mặc dù lợi nhuận từ cho thuê không cao, nhưng trước tình hình lạm phát và sự biến động của tỉ giá đồng Việt Nam so với ngoại tệ, nhiều nhà đầu tư bất động sản chuyển hướng mua nhà triệu đô như một kênh giữ giá trị tài sản.

