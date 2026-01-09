Dâu tây Trung Quốc bán tràn ngập thị trường, người tiêu dùng cần lưu ý điều này để không bị "qua mặt"
GĐXH - Bên cạnh các sản phẩm dâu tây của Việt Nam, trên thị trường xuất hiện cả dâu tây Trung Quốc bán trà trộn. Người tiêu dùng cần làm gì để có thể mua được hàng chuẩn, tương xứng với đúng số tiền bỏ ra?
Những ngày gần đây, trên thị trường bày bán nhiều hộp dâu tây đỏ mọng và được các tiểu thương giới thiệu là dâu tâu Mộc Châu (Sơn La). Theo ghi nhận của PV Chuyên trang Gia đình & Xã hội (Báo Sức khỏe & Đời sống), từ các chợ dân sinh, siêu thị hay "chợ mạng" dâu tây được rao bán với đủ các mức giá tương ứng với các kích thước khác nhau như hàng VIP, loại to, cỡ vừa, size bi to và bi nhỏ, dao động từ 50.000 – 250.000 đồng/hộp 0,5kg.
Được biết, dâu tây Mộc Châu đang bắt đầu vào mùa nên nguồn hàng tung ra thị trường tương đối dồi dào. Tuy nhiên, bên cạnh các sản phẩm dâu tây của Việt Nam thì cũng xuất hiện hàng loạt mặt hàng dâu tây có nguồn gốc từ Trung Quốc với giá rẻ bằng một nửa dâu tây Mộc Châu, giá chỉ khoảng 150.000 - 200.000 đồng/kg.
Theo chị V.T.T (Hai Bà Trưng, Hà Nội), tiểu thương chuyên bán các mặt hàng nông sản Việt Nam chia sẻ: "Dù nguồn cung dâu tây trong nước nhiều năm gần đây khá dồi dào, song nhiều người vì trục lợi mà vẫn nhập những loại dâu tây không đảm bảo chất lượng, sau đó gắn mác "dâu tây Mộc Châu, dâu tây Đà Lạt,..." để bán cho người tiêu dùng với giá cao.
Tại chợ đầu mối, các nhà cung cấp vẫn nhập rất nhiều dâu Trung Quốc để giao bán với giá rẻ một nửa so với dâu tây Mộc Châu. Nếu so sánh về chất lượng và hương vị thì dâu tây của Việt Nam hơn rất nhiều. Vì vậy, người tiêu dùng nên cân nhắc để lựa chọn được sản phẩm chất lượng, tương xứng với số tiền bỏ ra".
Dâu tây từ lâu là một trong những loại trái cây được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng bởi hương vị thơm ngon, hình dáng bắt mắt. Trước đây, giá dâu tây có thể lên tới tiền triệu/kg, khó tiếp cận đến đại đa số người tiêu dùng Việt thì nay mọi thứ đã thay đổi, có thời điểm chính vụ giá dâu tây Mộc Châu chỉ còn vài chục nghìn đồng/kg.
"Những ngày gần đây, khi ra chợ mua thức ăn tôi thấy các hàng hoa quả treo biển bán dâu tây Mộc Châu, tôi cũng thích loại quả này nên có hỏi thì thấy giá khá cao nhưng trong ngân sách có thể mua được, so với nửa tháng trước thì đã rẻ hơn rất nhiều. Khi mua dâu tây tôi cũng chỉ mở hộp ra kiểm tra xem quả có dập nát hay chín đều chưa và cũng không biết phân biệt đâu là dâu Việt đâu là dâu Trung Quốc, hỏi người bán hàng bảo sao thì tôi biết vậy chứ cũng không tìm hiểu thông tin cụ thể".
Nhiều tiểu thương công khai xuất xứ của dâu tây nhưng cũng không ít người gắn mác dâu tây Mộc Châu để với mục đích bán được nhiều hàng hơn. Khi được hỏi về cách phân biệt hai loại dâu tây này, chị Phạm Thảo (chủ một cửa hàng hoa quả tại Hà Đông, Hà Nội) bật mí: "Bằng mắt thường, mọi người có thể nhìn rõ một số đặc điểm như sau: Dâu Trung Quốc có quả thuôn dài, đít nhọn, cuống xanh, dài, lồi và to. Khi bổ đôi sẽ thấy có nhiều phần trắng, quả cứng, ruột xốp, khi ăn có vị nhạt và mùi hắc như lưu huỳnh.
Ngược lại, dâu tây Mộc Châu có màu đỏ tươi, mọng nước, mềm hơn, núm sát vào quả, thậm chí tụt cả vào trong. Khi bổ đôi quả dâu Mộc Châu sẽ có phần thịt quả màu đỏ nhạt, ăn có vị ngọt đậm kèm chua thanh, đồng thời có mùi rất thơm.
Thông thường dâu tây Mộc Châu quả to, nhỏ không đều, người bán thường phân thành nhiều loại theo kích thước để bán theo hộp. Quà càng to, đẹp giá càng cao, mỗi hộp đóng 500 gram để tránh dập nát và khách hàng dễ lựa chọn.
Bên cạnh đó, dâu tây Mộc Châu quả hình oval, to ở phần cuống và thuôn ở phần đuôi, màu đỏ tươi, quả căng mọng. Trong khi đó dâu tây Trung Quốc quả dài, dẹt, màu đỏ nhưng không đậm, sờ vào có độ cứng. Đặc biệt, dâu tây Trung Quốc có cuống dài, lá thường héo.
Đặc biệt, dâu tây Mộc Châu không để được lâu, nếu để 2 ngày sẽ bị thâm, lá héo. Trái ngược với dâu Trung Quốc để 7-10 ngày vẫn có thể tươi".
Dâu tây bán tràn ngập thị trường, người tiêu dùng cần tỉnh táo để phân biệt dâu tây Việt Nam và dâu tây Mộc Châu "đội lốt".
