Xe ô tô Toyota giảm giá kỷ lục, Vios, Veloz Cross thấp hiếm thấy, cơ hội mua xe giá rẻ chưa từng có ngay từ đầu năm 2026

Khách đặt mua Toyota Veloz Cross ở thời điểm này được ưu đãi tới 100% phí trước bạ.

Ngay từ tháng 1/2026, Toyota kết hợp hệ thống đại lý giảm giá hàng loạt mẫu xe dưới hình thức ưu đãi phí trước bạ lên tới 100%.

Theo đó tất cả khách hàng mua xe Toyota trong tháng 1/2026 (từ 01/01/2026 đến hết ngày 31/01/2026) và hoàn tất thủ tục thanh toán 100% trong thời gian diễn ra chương trình đều được hưởng ưu đãi lên tới 100% phí trước bạ.

Cụ thể, với khách mua xe Vios sẽ được hưởng ưu đãi lên tới 50% phí trước bạ, tương đương tới 27 triệu đồng tùy phiên bản.

Toyota Yaris Cross định vị trong phân khúc SUV hạng B đang khuyến mại 50% phí trước bạ.





Với khách mua xe Veloz Cross, Avanza Premio sẽ được ưu đãi giảm tới 100% phí trước bạ (tương đương mức hỗ trợ cao nhất khoảng 66 triệu đồng).

Khách hàng mua xe Yaris Cross sẽ được ưu đãi tới 50% lệ phí trước bạ (tương đương mức hỗ trợ cao nhất khoảng 56 triệu đồng tùy dòng xe).

Bảng giá xe ô tô Toyota được khuyến mại

Đánh giá xe ô tô Toyota

Toyota là hãng xe nổi tiếng của Nhật Bản và hiện nay là một trong những hãng ô tô bán chạy nhất thế giới được nhiều người tin dùng.

Toyota là thương hiệu ô tô rất quen thuộc và được lòng người dân Việt. Những chiếc ô tô xuất xứ Nhật thường mang lại độ tin cậy cao cho người dùng nhờ tính bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu lại ít hỏng vặt. Giá xe Toyota đang nhỉnh hơn so với các đối thủ song những gì được trang bị trên xe lại hoàn toàn xứng đáng.



