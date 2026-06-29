Tịch thu xe SH của thanh niên 17 tuổi thể hiện lái xe bằng chân
GĐXH - Dùng hai chân điều khiển xe SH, N.Q.A (SN 2009, trú tại xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình) bị Công an xử phạt và tịch thu phương tiện.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an), cơ quan chức năng vừa xử phạt và tịch thu phương tiện của một thanh niên khi người này dùng hai chân để điều khiển phương tiện, gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông.
Ngày 26/6/2026, qua công tác theo dõi, nắm tình hình trên không gian mạng, phát hiện trang Facebook "Tin tức giao thông Ninh Bình" đăng tải 01 video ghi lại hình ảnh một nam thanh niên điều khiển xe SH màu trắng, biển kiểm soát 18F1-504.xx, không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu và dùng hai chân để điều khiển phương tiện.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Ninh Bình) đã phối hợp với Công an xã Giao Ninh khẩn trương tiến hành xác minh, làm rõ: Vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ 20 phút ngày 20/6/2026 trên trục đường 489B (thuộc thôn Lâm Khang, xã Giao Ninh). Người điều khiển phương tiện là N.Q.A (SN 2009, trú tại xã Giao Ninh, tỉnh Ninh Bình). Chủ sở hữu chiếc xe mô tô là N.T.T (SN 2003, trú tại xã Xuân Hưng, tỉnh Ninh Bình).
Đội CSGT ĐB số 4 đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với N.Q.A với các lỗi:
- Không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe mô tô, mức phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng (điểm h khoản 2 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).
- Điều khiển xe không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển, mức phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng (điểm a khoản 1 Điều 14 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).
- Dùng chân điều khiển xe mô tô khi đang tham gia giao thông, bị tịch thu phương tiện (điểm a khoản 11 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).
- Người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi điều khiển xe có dung tích xi lanh từ 50 cm3 trở lên. mức phạt từ 400.000 đến 600.000 đồng (điểm a khoản 4 Điều 18 Nghị định 168/2024/NĐ-CP).
Công an đề nghị mọi người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên và các bậc phụ huynh, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông; không giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, luôn đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, không điều khiển xe bằng một tay, hai chân hoặc thực hiện các hành vi biểu diễn, quay video đăng tải lên mạng xã hội nhằm câu view, gây mất an toàn giao thông.
Mọi hành vi vi phạm đều sẽ được lực lượng Công an kiên quyết phát hiện, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh trên đường.
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