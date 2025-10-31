Vừa điều khiển xe máy vừa lướt 'TikTok', nữ sinh ở Hà Nội bị phạt nặng

Thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị vừa xử lý nghiêm một trường hợp vi phạm giao thông gây bức xúc dư luận, được phản ánh trực tiếp qua đường dây nóng.

Trước đó, số điện thoại đường dây nóng của đồng chí Cục trưởng Cục CSGT đã tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân. Nội dung ghi lại hình ảnh một nữ sinh một tay điều khiển xe máy, tay còn lại cầm và lướt điện thoại di động khi đang lưu thông trên cầu vượt Mai Dịch (phường Cầu Giấy, TP Hà Nội).

Hình ảnh nữ sinh vừa điều khiển xe máy vừa sử dụng điện thoại được người dân ghi lại.

Ngay sau khi tiếp nhận, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tổ chức xác minh, làm rõ. Lực lượng chức năng xác định, vụ việc xảy ra vào 14h35 ngày 13/10/2025. Người điều khiển phương tiện là chị Phạm Phương L. (sinh năm 2006, trú tại phường Giảng Võ, Hà Nội), điều khiển xe mô tô BKS 29BA-048.XX.

Căn cứ vào kết quả xác minh, ngày 30/10/2025, CSGT TP Hà Nội đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với chị L. về các hành vi: "Đang điều khiển phương tiện dùng tay cầm và sử dụng điện thoại" và "Không có gương chiếu hậu bên trái người điều khiển". Với hai lỗi vi phạm trên, tổng mức phạt mà nữ sinh này phải nhận là 1.400.000 đồng.

Nữ sinh tại cơ quan công an.

Qua vụ việc, lực lượng Cảnh sát giao thông mong muốn tiếp tục nhận được những hình ảnh, clip phản ánh vi phạm về trật tự an toàn giao thông từ quần chúng nhân dân.

Mỗi thông tin phản ánh đều góp phần giúp cơ quan chức năng xử lý nghiêm vi phạm, qua đó từng bước tạo thói quen và ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của mọi người.