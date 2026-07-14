Tiếc vài quả xoài, người đàn ông 62 tuổi suýt liệt vĩnh viễn

Cú ngã từ cành xoài khiến người đàn ông liệt hoàn toàn hai chân

Mới đây, một bệnh nhân nam, 62 tuổi, đã được tiếp nhận điều trị tại Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) sau một tai nạn nghiêm trọng trong sinh hoạt hằng ngày. Theo chia sẻ của bệnh nhân, trong lúc thấy cây xoài trước sân nhà đang vào mùa nhiều quả chín, ông quyết định trèo lên hái. Tuy nhiên, khi đang ngồi trên một cành cây để thu hoạch, cành bất ngờ gãy khiến ông mất thăng bằng và rơi xuống đất từ độ cao khoảng 3 mét. Cú ngã tưởng chừng đơn giản này đã gây ra chấn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng vận động của người bệnh.

Tai nạn xảy ra chỉ trong tích tắc nhưng để lại hậu quả nghiêm trọng. Sau cú ngã, bệnh nhân được xác định bị chấn thương cột sống kèm tổn thương tủy sống, dẫn đến liệt hoàn toàn hai chi dưới, tê bì hai chân, mất cảm giác và không còn khả năng tự đứng hay đi lại.

Người bệnh nhanh chóng được phẫu thuật bắt vít cố định cột sống kết hợp giải ép tủy sống nhằm hạn chế nguy cơ tổn thương thần kinh tiến triển. Sau khi tình trạng ổn định, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện 19-8 để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân 62 tuổi chấn thương cột sống sau cú ngã từ độ cao khoảng 3 mét.

Bắt đầu hành trình tập đi từ chiếc xe lăn

Tiếp nhận người bệnh, BSCKII Nguyễn Thị Bích đánh giá sức cơ hai chi dưới chỉ còn khoảng bậc 2–3/5. Bệnh nhân hoàn toàn phụ thuộc vào xe lăn trong sinh hoạt hằng ngày và cần một chương trình phục hồi chức năng được thiết kế riêng theo tình trạng tổn thương.

Theo ThS. Nguyễn Thị Hồng Hậu, Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), sau khi đánh giá tình trạng vận động của người bệnh, các bác sĩ đã xây dựng chương trình phục hồi chức năng theo từng giai đoạn, phù hợp với mức độ tổn thương và khả năng đáp ứng của bệnh nhân.

“Với những trường hợp chấn thương cột sống, mục tiêu quan trọng trong giai đoạn đầu là giúp người bệnh duy trì sức cơ, cải thiện khả năng kiểm soát thân mình, tăng tầm vận động các khớp và hạn chế các biến chứng do bất động kéo dài. Bệnh nhân được hướng dẫn các bài tập tăng cường nhóm cơ lõi, tập cơ hai chi dưới, đồng thời thực hành các kỹ thuật thay đổi tư thế, di chuyển an toàn từ giường sang xe lăn” - ThS. Hậu chia sẻ.

Khi sức cơ và khả năng kiểm soát vận động được cải thiện, người bệnh tiếp tục được tập đứng, tập thăng bằng và từng bước tập đi với sự hỗ trợ của kỹ thuật viên phục hồi chức năng. Nhờ tuân thủ chương trình phục hồi chức năng và phối hợp tích cực với nhân viên y tế, chỉ sau khoảng hai tuần điều trị, người bệnh đã có nhiều cải thiện đáng ghi nhận.

Sau phẫu thuật cột sống, bệnh nhân từng bước tập đứng, tập đi dưới sự hướng dẫn của nhân viên y tế.

Bệnh nhân có thể đeo đai cột sống, tự ngồi dậy vững vàng và bắt đầu tập đi với dụng cụ hỗ trợ. Đây là kết quả tích cực, mở ra cơ hội tiếp tục cải thiện khả năng vận động nếu kiên trì điều trị và tập luyện theo hướng dẫn của bác sĩ.

Theo các bác sĩ, phục hồi chức năng đóng vai trò rất quan trọng đối với người bệnh bị chấn thương cột sống sau phẫu thuật. Việc tập luyện đúng thời điểm và đúng phương pháp có thể góp phần cải thiện chức năng vận động, hạn chế biến chứng do nằm lâu và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Các bác sĩ, kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện 19-8 hướng dẫn bệnh nhân tập luyện phục hồi vận động.

Chấn thương cột sống có thể xảy ra từ những tai nạn rất quen thuộc

Các bác sĩ cho biết, không ít trường hợp chấn thương cột sống bắt nguồn từ những công việc tưởng chừng đơn giản trong sinh hoạt hằng ngày như trèo cây hái quả, leo thang sửa mái nhà hoặc làm việc trên cao.

Đặc biệt, ở người cao tuổi, hệ xương khớp đã có nhiều thay đổi theo tuổi tác nên nguy cơ gãy xương hoặc tổn thương cột sống sau té ngã thường cao hơn so với người trẻ.

Vì vậy, người dân không nên chủ quan khi thực hiện các công việc phải leo trèo. Không nên ngồi hoặc đứng trên những cành cây có dấu hiệu già, khô hoặc không bảo đảm chịu lực, đồng thời cần sử dụng các phương tiện bảo hộ phù hợp khi làm việc trên cao.

Bác sĩ hướng dẫn cách sơ cứu khi nghi ngờ chấn thương cột sống

Theo khuyến cáo của các bác sĩ, nếu xảy ra tai nạn và nghi ngờ nạn nhân bị chấn thương cột sống, tuyệt đối không tự ý bế, cõng hoặc chở người bệnh bằng xe máy vì có thể khiến tổn thương tủy sống trở nên nghiêm trọng hơn.

Trong trường hợp này, cần giữ cột sống của nạn nhân ở tư thế thẳng, hạn chế tối đa việc di chuyển và nhanh chóng gọi cấp cứu hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất bằng phương tiện phù hợp.

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng chỉ một phút chủ quan trong sinh hoạt cũng có thể dẫn đến những chấn thương để lại di chứng lâu dài. Chủ động phòng tránh tai nạn và xử trí đúng ngay từ ban đầu là yếu tố quan trọng giúp giảm nguy cơ tàn tật và bảo vệ sức khỏe.