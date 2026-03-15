Vị trí treo gương trong nhà giúp gia chủ làm ăn phát đạt, tiền tài vào như nước, gia đình ấm êm
GĐXH - Trong bài viết hôm nay, xin chia sẻ các vị trí phong thủy để gương trong nhà nhất định gia chủ nên nắm rõ để mang lại hiệu ứng tích cực, giúp nhân đôi tài lộc, công danh tốt đẹp và gia đình đầm ấm.
Hướng treo gương hút lộc
Theo phong thủy, hướng thích hợp để đặt gương theo phong thủy là hướng Đông Nam, Bắc và Đông. Cụ thể như sau: Đặt gương theo hướng Đông Nam sẽ có tác dụng giúp gia chủ làm ăn phát đạt, tiền tài vào nhà nước.
Đặt gương theo hướng Bắc sẽ giúp gia chủ có đường công danh thuận lợi và thăng tiếng. Đặt gương theo hướng Đông sẽ giúp gia chủ cải thiện sức khỏe.
Các vị trí treo gương trong nhà giúp gia chủ làm ăn phát đạt
Vị trí phong thủy để treo gương tại phòng khách
Theo khoa học, nếu treo gương ở phòng khách thì sẽ giúp không gian phòng thêm rộng rãi hơn. Đây cũng là cách để tăng thêm chiều sâu và không gian cho phòng khách, tạo hiệu quả cao về mặt thị giác.
Về mặt phong thủy, cách đặt gương trong nhà theo phong thủy ở phòng khách sẽ thu hút năng lượng tích cực vào nhà.
Do đó, vị trí thích hợp treo gương tại không gian nội thất phòng khách chính là đối diện bàn ghế phòng khách. Phong thủy cho rằng, cách treo này sẽ đại diện cho sự đầm ấm, no đủ.
Về cơ bản, treo gương trong phòng khách được coi là biểu tượng của tiền bạc và sự sung túc. Do đó, đây cũng là cách đặt gương soi trong nhà mang lại hiệu quả về tài lộc. Gia chủ có thể tham khảo và có được cách treo gương phong thủy, đảm bảo cả thẩm mỹ và công năng trong không gian phòng khách.
Ví trí phong thủy để treo gương trong phòng ăn
Cũng theo phong thủy, phòng ăn chính là không gian hoàn hảo để bạn lắp đặt một chiếc gương lớn vì ăn uống đại diện cho sự giàu có, no đủ của gia đình.
Cụ thể, khi treo gương ở khu vực này tức bạn đã nhân đôi được sự sung túc và cải thiện được dương khí của mình và còn giúp năng lượng, vượng khí tốt lan tỏa khắp không gian nhà ở.
Bên cạnh đó, treo gương trong căn phòng nơi cả gia đình thường tổ chức tiệc hoặc hội họp để tạo thêm không khí vui tươi cho cả nhà cũng là ý tưởng không tồi hiện nay được rất nhiều gia đình lựa chọn.
Những kiêng kỵ khi treo gương trong nhà
Về việc treo gương trong nhà có những kiêng kỵ nhất định để đảm bảo hài hòa phong thủy, công năng và thẩm mỹ được chúng tôi tổng hợp sau đây. Mời bạn cùng tham khảo:
Kiêng kỵ đặt gương chiếu thẳng vào giường ngủ. Bởi theo phong thủy, khi ngủ cần tránh những luồng sáng chiếu trực tiếp vào giường (việc này sẽ khiến gia chủ giật mình, không có giấc ngủ ngon, ảnh hướng tới sức khỏe).
Không nên đặt gương ở vị trí hành lang hoặc tiền sảnh bởi điều đó sẽ vi phạm thuyết phong thủy, khiến nguồn năng lượng đi ra ngoài, gia chủ sức khỏe không tốt.
Không được đặt gương trước cửa nhà vệ sinh, sẽ khiến những nguồn khí xấu vào nhà. Treo gương đối diện bếp nấu sẽ khiến ngôi nhà dư thường năng lượng dương, không tốt.
Không đặt gương đối diện cửa chính ra vào của ngôi nhà bởi điều đó sẽ đẩy và cảm trở vượng khí vào nhà (cửa chính là nơi thu hút tài lộc, nguồn năng lượng vào nhà).
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
