Những sai lầm phong thủy khiến bạn nghèo kiết xác
GĐXH - Có những sai lầm phổ biến trong việc áp dụng phong thủy có thể khiến bạn gặp khó khăn trong cuộc sống và tài chính. Hãy tìm hiểu những sai lầm phong thủy trong bài viết sau nên tránh để có một cuộc sống thịnh vượng và thành công.
Đặt gương hay vòi nước đối diện thẳng với cửa ra vào
Trong phong thủy, nước được xem là biểu tượng của tiền bạc, tài lộc. Chính vì thế mà nhiều người có suy nghĩ tích trữ càng nhiều nước trong không gian sống là điều tốt.
Tuy nhiên, cũng theo quan niệm trong phong thủy nhà ở thì việc này làm quá cũng sẽ không tốt. Việc để nước quá nhiều trong chai, lọ ở mọi ngóc ngách trong nhà sẽ khiến tiền tài, lộc lá của bạn chỉ mãi ứ đọng một chỗ chứ không thể sinh sôi, phát triển thêm nữa.
Để tiền lung tung trong nhà
Có một thói quen xấu rất nhiều người mắc phải đó là hay để tiền lung tung trong nhà. Mọi người thường nghĩ nhà không có người lạ nên tiện đâu để đấy.
Về phong thủy, điều này rất nghiêm trọng. Muốn tài vận tốt, tiền phải được để tập trung lại một chỗ mới tụ được tài khí. Để tiền lung tung chính là sai lầm làm phân tán tài khí của mình.
Nhiều khi đi mua bán, có lúc tiền thừa quá ít nên hay có thói quen không lấy lại. Có thể giá trị về mặt trao đổi không đáng là bao, nhưng về phong thủy thì rất quan trọng.
Dù là tiền lẻ nhưng nó là của mình. Nếu tiền của mình mà không thu về nghĩa là bạn đang để tài vận về tay người khác.
Di chuyển cóc phong thủy
Trong phong thủy, cóc ngậm tiền hay còn gọi là Thiềm Thừ là một linh vật rất được ưa chuộng sử dụng để cầu tài lộc.
Có nhiều gia đình hay hay trưng bày cóc ngậm tiền ở bàn thờ thổ địa, thần tài, ban ngày cho cóc hướng ra ngoài cửa, tối đến quay cóc hướng vào trong nhà. Tuy nhiên, đó là một sai lầm phong thủy xua đuổi "tài vận", vì những linh vật khi đã trưng bày không nên quay đi quay lại nhiều lần, theo nhiều hướng.
Cách tốt nhất và đúng nhất là đặt cóc hướng vào phía trong nhà, hướng vào bàn thờ ông địa, thần tài tượng trưng cho việc cóc mang tài lộc nhảy vào trong nhà.
Ngoài ra, cũng có thể đặt cóc ngậm tiền dưới gầm bàn làm việc, ghế, trong tủ, trong két sắt với đầu hướng vào bên trong, lưng quay ra ngoài.
Một số vị trí cực kỳ kiêng kị khi đặt cóc ngậm tiền: trong phòng bếp, phòng tắm và nhà vệ sinh. Nếu đặt ở những vị trí này thay vì mang tài lộc đến thì cóc lại trở nên hung dữ mang lại vận rủi, tàn phá năng lượng tốt đẹp của gia chủ.
Giường kê sát tường
Đây được coi là sai lầm phổ biến nhất trong cách bày trí phòng ngủ của rất nhiều người và nhiều gia đình.
Kê một chiếc giường sát tường nhà hoặc trong một góc phòng sẽ phong tỏa mọi nguồn năng lượng thịnh vượng khi bạn đang say ngủ. Thêm nữa, việc kê giường sát tường có thể gây hại đến mối quan hệ trong gia đình, dễ tạo nên những xung đột, bất hòa không đáng có.
Để vòi nước rò rỉ
Quan niệm phong thủy cho rằng, việc để hệ thống ống nước rò rỉ mà không sửa chữa ngay, đồng nghĩa với việc năng lực tài chính, năng lượng cá nhân, thậm chí là sức khỏe của gia chủ đang có vấn đề.
Không những thế vòi nước rò rỉ cũng đồng nghĩa với việc làm tiêu tan những nguồn khí tích cực của ngôi nhà. Chính vì vậy nếu như trong nhà xuất hiện tình trạng rò rỉ nước thì cần phải sửa chữa ngay.
Để cây chết trong nhà
Phong thủy có câu hình nào khí đấy. Những hình ảnh không tốt, hình thái không tích cực sẽ có những tương tác bất lợi đến công việc, sức khoẻ của chủ nhà. Việc để cây chết, hay lọ hoa héo trong nhà sẽ tạo ra không khí ảm đạm, u uất cho tâm lý con người sống trong môi trường đó.
Gia chủ cần phải luôn luôn tạo cho ngôi nhà màu sắc tươi vui, như vậy mới có năng lượng tốt. Do vậy, hãy chú ý chăm sóc tốt các loại cây trồng, dù trong nhà hay ngoài trời.
Treo quá nhiều gương trong nhà
Việc dùng gương trong phong thuỷ chủ yếu để tán khí, tức là dựa vào tính phản quang của gương để phân tán ánh sáng.
Nhưng gương phân tán được khí xấu thì cũng có thể tiêu tán đi những khí tốt. Vốn khó phân định rạch ròi, nên dùng gương trong nhà cũng giống như dùng dao hai lưỡi.
Ngoài ra, trong nhà treo gương quá lớn theo phong thủy sẽ dễ gây tà. Nếu vợ chồng bạn thường xuyên soi gương thì càng dễ hao tán tài sản.
Trữ quá nhiều nước trong nhà
Trong phong thủy, nước được xem là biểu tượng của tiền bạc, tài lộc. Chính vì thế mà nhiều người có suy nghĩ tích trữ càng nhiều nước trong không gian sống là điều tốt.
Tuy nhiên, cũng theo quan niệm trong phong thủy nhà ở thì việc này làm quá cũng sẽ không tốt. Việc để nước quá nhiều trong chai, lọ ở mọi ngóc ngách trong nhà sẽ khiến tiền tài, lộc lá của bạn chỉ mãi ứ đọng một chỗ chứ không thể sinh sôi, phát triển thêm nữa.
* Thông tin phong thủy trong bài mang tính tham khảo.
