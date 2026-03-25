Tiền lương phải đóng những khoản bảo hiểm xã hội nào?
GĐXH - Theo quy định, đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) là nghĩa vụ bắt buộc đối với cả doanh nghiệp và người lao động. Năm 2026, tiền lương phải đóng những khoản bảo hiểm xã hội nào?
Năm 2026, tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp và người lao động thế nào?
|
Loại bảo hiểm
|
Người lao động đóng
|
Người sử dụng lao động đóng
|
Tổng cộng
|
Bảo hiểm xã hội (BHXH)
|
8%
|
17,5%
|
25,5%
|
Hưu trí & Tử tuất
|
8%
|
14%
|
22%
|
Ốm đau & thai sản
|
|
3%
|
3%
|
Bảo hiểm y tế (BHYT)
|
1,5%
|
3%
|
4,5%
|
Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)
|
1%
|
1%
|
2%
|
Tổng cộng
|
10,5%
|
21,5%
|
32%
Mức đóng và phương thức đóng BHXH tự nguyện năm 2026 như thế nào?
Căn cứ theo Điều 36 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định như sau:
- Mức đóng: 22% mức thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện vào quỹ hưu trí và tử tuất.
- Phương thức đóng:
+ Hằng tháng;
+ 03 tháng một lần;
+ 06 tháng một lần;
+ 12 tháng một lần;
+ Một lần cho nhiều năm về sau (đối với số tiền đóng thấp hơn số tiền đóng theo mức đóng 22%).
+ Một lần cho thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu để đủ điều kiện hưởng lương hưu (đối với số tiền đóng cao hơn số tiền đóng theo mức đóng 22%).
Thời hạn đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người lao động được quy định như sau:
- Trong tháng đối với phương thức đóng hằng tháng;
- Trong 03 tháng đối với phương thức đóng 03 tháng một lần;
- Trong 04 tháng đầu đối với phương thức đóng 06 tháng một lần;
- Trong 07 tháng đầu đối với phương thức đóng 12 tháng một lần;
- Tại thời điểm đăng ký phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng đối với trường hợp quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này;
- Tại thời điểm đăng ký phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 2 Điều này nhưng sớm nhất là tháng trước liền kề tháng người lao động đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.
Trường hợp tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc
Tại Điều 37, Luật Bảo hiểm xã hội 2024, quy định về trường hợp tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:
- Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất được quy định:
+ Trong trường hợp người sử dụng lao động gặp khó khăn phải tạm dừng sản xuất, kinh doanh dẫn đến việc người lao động và người sử dụng lao động không có khả năng đóng bảo hiểm xã hội thì được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong thời gian tối đa 12 tháng. (*)
+ Hết thời hạn tạm dừng đóng quy định tại (*), người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng.
+ Thời hạn đóng bù chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng tiếp theo tháng kết thúc việc tạm dừng đóng. Số tiền đóng bù bằng số tiền phải đóng của những tháng tạm dừng đóng.
- Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc mà bị tạm giam, tạm đình chỉ công việc thì người lao động và người sử dụng lao động tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; trường hợp người lao động được truy lĩnh đủ tiền lương thì người lao động và người sử dụng lao động đóng bù cho thời gian bị tạm giam, tạm đình chỉ công việc bằng số tiền phải đóng của những tháng tạm dừng đóng.
- Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quy định các trường hợp khác tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.
Những điểm mới quan trọng về bảo hiểm xã hội năm 2026
Mở rộng đối tượng tham gia:
Từ năm 2026, các nhóm như chủ hộ kinh doanh, người quản lý doanh nghiệp (ngay cả khi không hưởng lương), và người lao động làm việc không trọn thời gian cũng thuộc diện đóng BHXH bắt buộc.
Mức lương đóng tối đa:
Tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa bằng 20 lần mức tham chiếu. Hiện tại, mức tham chiếu này được tính dựa trên mức lương cơ sở (2.340.000 VNĐ), do đó mức lương đóng tối đa tạm tính là 46,8 triệu đồng/tháng.
Bảo hiểm thất nghiệp:
Luật Việc làm 2025 quy định mức đóng BHTN tối đa là 1% tiền lương tháng cho người lao động.
