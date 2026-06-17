Hà Nội: Hỏa hoạn bùng phát tại chợ Mỹ Đình trong đêm, hàng trăm ki-ốt thoát nạn trong gang tấc

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 23h35 ngày 16/6 tại một ki-ốt bên trong trong chợ Mỹ Đình, đường Trần Bình, phường Từ Liêm.

Tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy đã lập tức điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 1 xe chỉ huy thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 và số 16 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội), với gần 30 cán bộ chiến sĩ tức tốc hành quân ra hiện trường.

Cảnh sát kịp thời khống chế, ngăn cháy lan. Ảnh: Công an Hà Nội

Chỉ vỏn vẹn 3 phút sau khi nhận lệnh lệnh chỉ huy, những người lính cứu hỏa thuộc mũi thường trực tại địa điểm trực số 2 (Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16) đã nhanh chóng có mặt, tiếp cận trực diện mặt lửa để triển khai phương án khống chế ngọn lửa.

Qua công tác trinh sát hiện trường bằng mắt thường và thiết bị chuyên dụng, lực lượng chức năng xác định vị trí phát hỏa là một ki-ốt chuyên kinh doanh đồ ăn uống. Thời điểm xảy ra cháy vào đêm muộn, ki-ốt đã đóng cửa cài then bên trong.

Trước tình thế hiểm nguy khi ngọn lửa có nguy cơ cao bén sang các dãy gian hàng lân cận, Chỉ huy chữa cháy đã ra lệnh cho các chiến sĩ lập tức chia đã chia lực lượng thành 2 mũi, một mũi dùng thiết bị phá dỡ áp sát dập bốc và một mũi phun nước áp lực cao tổ chức ngăn cháy lan.

Hiện trường vụ cháy ki-ốt trong chợ Mỹ Đình. Ảnh: Công an Hà Nội

Lúc này, các lực lượng tại địa phương bao gồm Công an phường, Ban chỉ huy quân sự phường, dân quân tự vệ cùng lực lượng dân phòng đều được huy động để đồng loạt hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự, phân luồng giao thông quanh khu vực chợ để tạo hành lang thông thoáng cho xe cứu hỏa tiếp nước.

Đến đúng 23h51 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các ki-ốt lân cận.

Hiện nguyên nhân vụ cháy tại chợ Mỹ Đình đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Hà Nội: Cháy nhà lúc rạng sáng, Cảnh sát PCCC kịp thời phá cửa giải cứu 2 người mắc kẹt GĐXH - Một vụ hỏa vừa xảy ra vào rạng sáng nay (16/6) tại một nhà dân tại phường Tương Mai, TP Hà Nội. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã phá cửa từ ban công nhà đối diện, kịp thời giải cứu thành công 2 người dân đang bị mắc kẹt bên trong.







