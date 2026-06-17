Hà Nội: Hỏa hoạn bùng phát tại chợ Mỹ Đình trong đêm, hàng trăm ki-ốt thoát nạn trong gang tấc
GĐXH - Đêm ngày 16/6, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại một ki-ốt bán đồ ăn nằm trong Chợ Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội). Nhờ sự phát hiện kịp thời và màn phối hợp tác chiến nhanh chóng giữa các lực lượng, đám cháy đã được khống chế hoàn toàn sau 15 phút, bảo vệ an toàn cho hàng trăm gian hàng của tiểu thương.
Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 23h35 ngày 16/6 tại một ki-ốt bên trong trong chợ Mỹ Đình, đường Trần Bình, phường Từ Liêm.
Tiếp nhận tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy đã lập tức điều động 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 1 xe chỉ huy thuộc Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 2 và số 16 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Hà Nội), với gần 30 cán bộ chiến sĩ tức tốc hành quân ra hiện trường.
Chỉ vỏn vẹn 3 phút sau khi nhận lệnh lệnh chỉ huy, những người lính cứu hỏa thuộc mũi thường trực tại địa điểm trực số 2 (Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 16) đã nhanh chóng có mặt, tiếp cận trực diện mặt lửa để triển khai phương án khống chế ngọn lửa.
Qua công tác trinh sát hiện trường bằng mắt thường và thiết bị chuyên dụng, lực lượng chức năng xác định vị trí phát hỏa là một ki-ốt chuyên kinh doanh đồ ăn uống. Thời điểm xảy ra cháy vào đêm muộn, ki-ốt đã đóng cửa cài then bên trong.
Trước tình thế hiểm nguy khi ngọn lửa có nguy cơ cao bén sang các dãy gian hàng lân cận, Chỉ huy chữa cháy đã ra lệnh cho các chiến sĩ lập tức chia đã chia lực lượng thành 2 mũi, một mũi dùng thiết bị phá dỡ áp sát dập bốc và một mũi phun nước áp lực cao tổ chức ngăn cháy lan.
Lúc này, các lực lượng tại địa phương bao gồm Công an phường, Ban chỉ huy quân sự phường, dân quân tự vệ cùng lực lượng dân phòng đều được huy động để đồng loạt hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự, phân luồng giao thông quanh khu vực chợ để tạo hành lang thông thoáng cho xe cứu hỏa tiếp nước.
Đến đúng 23h51 cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các ki-ốt lân cận.
Hiện nguyên nhân vụ cháy tại chợ Mỹ Đình đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
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