Tiếp vụ cuộc sống cư dân bị đảo lộn vì trại gà ngự giữa thôn ở Phú Thọ: Xã Liên Sơn ra 'tối hậu thư'

Phú Thọ: Cuộc sống cư dân bị đảo lộn vì trại gà vạn con ngự giữa thôn GĐXH - Nhiều năm nay, hàng chục hộ dân thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ phải sống chung với mùi hôi nồng nặc từ các trang trại nuôi gà quy mô lớn mọc lên giữa khu dân cư. Ngày qua ngày, dân kiến nghị, chính quyền xã vẫn không có động thái quyết liệt để xử lý dứt điểm.

Khi kiểm tra, gà đã được xuất chuồng?

Liên quan đến sự việc, nhiều năm nay cuộc sống cư dân bị đảo lộn vì trại gà ngự giữa thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn. Ngày 13/10, Phòng Kinh tế, UBND xã Liên Sơn đã có báo cáo kiểm tra và đưa ra "tối hậu thư" đối với các chủ trang trại.

Theo đó, kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong chăn nuôi theo phản ánh của báo chí cho thấy: hộ ông Vũ Mạnh Cường (thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ) hiện đang có một trại chăn nuôi gà công nghiệp (gà thịt hướng nội), quy mô chăn nuôi khoảng 9.000 con mỗi lứa, tương đương 45 đơn vị vật nuôi, thuộc hộ chăn nuôi nhỏ.

Phòng Kinh tế cho hay, tại thời điểm kiểm tra, hộ không còn gà tại chuồng, đã bán hết từ ngày 01/10/2025.

Trang trại hộ gia đình ông Cường ở thôn Đất Đỏ.

Chuồng gà được xây dựng từ năm 2014, hoàn thiện và đưa vào chăn nuôi năm 2019. Chuồng được xây trên đất ở và đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình ông Vũ Mạnh Cường. Khoảng cách từ trại đến hộ dân gần nhất là 50m, có 02 hộ, là các hộ cùng chăn nuôi gà với ông Cường.

Theo báo cáo, qua kiểm tra về công tác môi trường, trang trại ông Cường không có hệ thống xử lý nước thải, chất thải liên quan đến môi trường. Phân, trấu lót nền sau khi xuất gà, hộ bán cho các hộ trồng cây tự đến thu gom, vận chuyển, không có hợp đồng.

Chính quyền tỉnh Phú Thọ ra "tối hậu thư"

Đối với hộ ông Nguyễn Mạnh Hà (thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ), hiện đang có 01 trại chăn nuôi gà công nghiệp (gà thịt hướng nội), quy mô chăn nuôi khoảng 4.500 con mỗi lứa, tương đương 22,5 đơn vị vật nuôi, thuộc hộ chăn nuôi nhỏ.

Chuồng gà được xây dựng từ khoảng năm 2014, diện tích khoảng 1.050m². Trại được xây dựng trên đất bãi, sình lầy được gia đình cải tạo; khoảng cách từ trại đến hộ dân gần nhất là 70m, có 06 hộ.

Về môi trường, hộ không có hệ thống xử lý chất thải, phân, trấu lót nền sau khi xuất gà được bán cho các hộ trồng cây tự đến thu gom, vận chuyển, không có hợp đồng.

Trang trại hộ gia đình ông Hà nằm giữa thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn.

"Tại thời điểm kiểm tra, không khí quanh khu vực chăn nuôi có mùi hôi nồng, khó chịu, gây ảnh hưởng đến đời sống các hộ xung quanh. Hộ ông Nguyễn Mạnh Hà không có hồ sơ chăn nuôi theo quy định" – báo cáo nêu rõ.

Báo cáo cũng thể hiện rõ, hộ ông Nguyễn Mạnh Hà và ông Vũ Mạnh Cường chưa đảm bảo hồ sơ trong chăn nuôi theo quy định.

Tổ công tác yêu cầu hộ ông Nguyễn Mạnh Hà không tiến hành tiếp tục đưa gà vào chăn nuôi sau khi xuất xong lứa gà hiện tại (khoảng đến ngày 25/10/2025) và chấm dứt việc chăn nuôi, gia công gà cho Công ty JAFA.

Trước diễn biến tình hình trên, Phòng Kinh tế đề nghị Chủ tịch UBND xã giao Phòng Kinh tế lập biên bản xử lý vi phạm hành chính về đất đai, hồ sơ chăn nuôi đối với hai hộ trên; tham mưu thông báo dừng chăn nuôi khi chưa đảm bảo về đất đai, môi trường.

Giao Công an xã Liên Sơn kiểm tra, xử lý hành chính về công tác môi trường trong chăn nuôi.

Như trước đó chúng tôi thông tin, nhiều năm nay, hàng chục hộ dân thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ phải sống chung với mùi hôi nồng nặc từ các trang trại nuôi gà quy mô lớn mọc lên giữa khu dân cư. Ngày qua ngày, dân kiến nghị nhưng chính quyền xã vẫn không có động thái quyết liệt để xử lý dứt điểm.

Phòng Kinh tế xã Liên Sơn đã có báo cáo kiểm tra và đưa ra "tối hậu thư" đối với các chủ trang trại.

Theo phản ánh của người dân thôn Đất Đỏ, xã Liên Sơn, tỉnh Phú Thọ, vài năm trở lại đây, một số hộ dân đã tự ý xây dựng các trang trại nuôi gà ngay sát khu dân cư, khiến cuộc sống bị đảo lộn. Những ngày nắng gắt, nhiều hộ dân trong thôn như bị "bao vây" bởi mùi phân gà nồng nặc. Chỉ cần bước ra khỏi nhà vài mét, mùi chua nồng, tanh nặng lập tức xộc thẳng vào mũi.

Người dân cho biết, khi gà mới nhập đàn, mùi chưa quá rõ, nhưng càng về cuối lứa, lượng phân thải ra ngày một nhiều, mùi hôi càng trở nên khủng khiếp. Đặc biệt, vào những ngày nắng nóng, ẩm nồm hay lúc gió đổi chiều, người dân trong thôn như bị "hun" trong mùi phân gà nặng nề.

Đáng chú ý, phần lớn các trang trại này được xây dựng trên đất nông nghiệp, vốn chỉ được phép canh tác lúa, hoa màu, nhưng lại được dựng thành chuồng trại kiên cố, hoạt động chăn nuôi công nghiệp.

Tình trạng ô nhiễm đã khiến nhiều hộ dân phải thay đổi thói quen sinh hoạt: cửa nhà luôn đóng kín, hạn chế ra ngoài, lắp máy lọc không khí,…

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hoạt – Trưởng thôn Đất Đỏ cho biết: "Các trang trại đã có từ lâu nay. Trại của ông Hà nằm trên đất nông nghiệp, của ông Cường cũng có một phần đất nông nghiệp. Đa số các trang trại đều nuôi cho công ty theo hình thức công nghiệp khép kín. Trước khi sáp nhập, dân đã kiến nghị về mùi nhiều lần. Đối với trang trại ông Hà, họ từng hứa chuyển nhưng chưa thấy thực hiện. Quy mô xây dựng mỗi trang trại khoảng vài nghìn mét vuông".

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin.