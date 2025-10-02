Tiết lộ cuộc sống tuổi 80 của 'giọng đọc huyền thoại VTV'
NSƯT Thanh Hùng chia sẻ về hành trình gắn bó với VTV, từ đam mê truyền hình thời thơ ấu đến sự nghiệp rực rỡ và cuộc sống hạnh phúc ở tuổi 80.
Từ cậu bé mê tivi đen trắng đến những ngày đầu tiên tại VTV
Câu chuyện về NSƯT Thanh Hùng bắt đầu từ những ngày đầu của truyền hình Việt Nam, khi ông còn là một cậu bé được cha dẫn đến CLB Ba Đình để xem tivi phát thử nghiệm đen trắng. Không giống với nhiều người khác thích xem phim truyện hay phim tài liệu, cha ông lại mê mẩn truyền hình và điều đó đã khiến cậu bé Thanh Hùng "không rời mắt khỏi truyền hình". Khi còn là sinh viên Đại học Sư phạm, ông đã thể hiện khả năng diễn đạt tốt.
Ông kể vai phi công Quỳnh trong bộ phim Vùng trời do NSND Huy Thành đạo diễn trở thành bước ngoặt quan trọng, tạo điều kiện để ông chuyển từ Đài Truyền hình Quân đội nhân dân (từ 1975- 1979) về Đài Truyền hình Việt Nam (từ năm 1979 cho đến khi nghỉ hưu).
Bước chân vào VTV, NSƯT Thanh Hùng trải qua những thử thách của môi trường truyền hình non trẻ thời bấy giờ. Một trong những kỷ niệm sâu sắc nhất là khi kết thúc chương trình với chủ đề tình yêu và cuộc sống, một khán giả nữ đã tiến về phía NSƯT Thanh Hùng, trao cho ông một mảnh giấy có bài thơ Ngoài vùng phủ sóng của nhà thơ Phan Cung Đức:
"Khi anh cầm chiếc điện thoại trên tay/ Cầm cả những gì mong manh có được/ Gọi trước biển, biển cồn cào sóng nước/ Gọi lên trời xao xác những mây/ Em ở đâu trong cõi đời này/ Mà anh gọi, mà anh tìm đến thế/ Đến lúc bạc đầu nhận một lời rất khẽ/ Anh ở ngoài vùng phủ sóng của em!"
Hội trường cười vui khi nghe những câu thơ đầy ý nghĩa và ông nhận ra mình cần cố gắng nhiều hơn nữa để đáp ứng tình cảm và yêu cầu của khán giả.
Dấu ấn vàng trong hơn 20 năm dẫn Thời sự và tình đồng nghiệp
Chương trình để lại ấn tượng sâu đậm nhất với NSƯT Thanh Hùng là sự kiện 1000 năm Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội năm 2010 tại quảng trường Ba Đình. Ông đánh giá đây là chương trình gây ấn tượng nhất đối với cá nhân mình về cơ cấu chương trình, lời bình và các tiết mục trình diễn.
Tuy nhiên, không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra suôn sẻ. NSƯT Thanh Hùng vẫn nhớ như in một sự cố trong bản tin Dự báo thời tiết khi đưa tin "cơn bão số 3 đã vào nước khác, bà con yên tâm" trong khi đúng ra phải nói "bà con yên tâm, bão số 3 đã không vào nước ta". Những sai sót như thế đã rèn luyện cho ông sự cẩn trọng và chính xác trong từng câu từng chữ.
Về sự thay đổi của nghề phát thanh viên từ thế hệ vàng những năm 1980 đến hiện tại, ông nhận xét đây là sự chuyển tiếp hợp lý, hợp tình của nghề. NSƯT Thanh Hùng nói VTV hiện có một đội ngũ BTV/MC ngày càng chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu của một đài truyền hình quốc gia. Dù không xem được đầy đủ vì công việc và sức khỏe, ông đánh giá các đồng nghiệp ngày càng tiến bộ, chuyên nghiệp hơn, có hiểu biết về công nghệ và ngoại ngữ tốt.
Nhắc đến các đồng nghiệp, ông không giấu được nỗi đau buồn khi NSƯT Minh Trí và NSƯT Mạnh Tường đã ra đi. Ông cảm thấy ấm lòng khi VTV luôn chu đáo tổ chức họp mặt các cán bộ nghỉ hưu vào dịp thành lập đài ngày 7/9 và tết Nguyên đán. "Hiếm có cơ quan nào một năm tổ chức cho cán bộ hưu trí 2 lần gặp nhau", ông chia sẻ. Trong đài do cán bộ rất đông, rải khắp từ Bắc tới Nam và mọi người đều rất chu đáo, nhiệt tình mời nhưng sức khỏe không cho phép nên ông không dám đi xa.
Gần đây, khi được mời trở lại sóng VTV cùng NSƯT Kim Tiến ở trường quay mới, cả hai cảm thấy vinh dự, như trẻ lại khi trải nghiệm, như được trở về quá khứ.
Tình yêu nửa thế kỷ và cuộc sống an nhiên tuổi 80
Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, NSƯT Thanh Hùng còn có một câu chuyện tình yêu đẹp như cổ tích với người vợ đồng hành cùng ông suốt nửa thế kỷ. Ông cảm thấy mừng và may mắn khi bà xã luôn động viên và đồng hành cùng trong công việc, nhất là công việc truyền hình thường đi sớm về muộn.
Vợ ông từng làm việc tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, rất quan tâm đến học sinh và sự nghiệp giáo dục. Do NSƯT Thanh Hùng cũng từng học sư phạm nên cùng có mối quan tâm giống vợ.
Cả hai đều rất thích xem truyền hình, thường xuyên ngồi cùng nhau, đặc biệt vào buổi tối. Vợ NSƯT Thanh Hùng thường đọc sách, còn ông tham gia câu lạc bộ thơ ở phường. Vợ chồng NSƯT Thanh Hùng thích nghe hòa nhạc, nhạc thư giãn và đều rất thích bolero.
Ở tuổi 80, sức khỏe vẫn là ưu tiên hàng đầu của NSƯT Thanh Hùng. Với phương châm "phòng bệnh hơn chữa bệnh", ông nhận thức rõ rằng ở tuổi này sức khỏe là trên hết. NSƯT Thanh Hùng duy trì thói quen dậy sớm từ 5h30 nhờ sự thúc đẩy của vợ. Sau khi tập thể dục, nếu còn thời gian ông sẽ đi bộ, quét sân vườn nhà rồi ăn sáng, xem tin tức truyền hình.
Dù biết không thể tránh khỏi sức khỏe mỗi năm một giảm sút, NSƯT Thanh Hùng cố giữ để "cầm cự" bởi ông bị huyết áp cao và đau khớp. Nói về tuổi già, NSƯT Thanh Hùng nhận thức rõ từ khi nghỉ hưu, tinh thần có giảm sút, sức khỏe suy giảm nhưng đó là quy luật tự nhiên nên không suy nghĩ nhiều.
Ảnh: NVCC, tư liệu, video: VTV
