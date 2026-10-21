Tim phải "gồng mình" mỗi ngày ra sao khi chức năng bơm máu suy giảm?

Tim đập nhanh có thể là dấu hiệu cảnh báo suy giảm chức năng tim.

Trái tim giống như một chiếc máy bơm của cơ thể

Có thể ví trái tim như một chiếc máy bơm của cơ thể, còn hệ thống mạch máu là mạng lưới đường ống đưa máu đi khắp các cơ quan. Mỗi lần tim co bóp, máu giàu oxy và dưỡng chất được đẩy đi nuôi não, cơ bắp, thận và nhiều mô khác.

Khi "máy bơm" khỏe, lượng máu được đưa đi đáp ứng tốt nhu cầu của cơ thể cả lúc nghỉ ngơi lẫn vận động. Nhưng khi cơ tim suy yếu hoặc tim chịu ảnh hưởng bởi bệnh mạch vành, thiếu máu cơ tim, bệnh van tim… khả năng bơm máu có thể giảm.

Cơ thể lúc này không đơn giản chấp nhận việc các cơ quan nhận ít máu hơn mà sẽ tìm cách bù đắp. Chính những cơ chế bù trừ ban đầu có thể giúp duy trì tuần hoàn, nhưng nếu kéo dài lại khiến trái tim phải làm việc vất vả hơn.

Tim yếu khiến người bệnh thường khó thở, mệt mỏi và phù chân

Khi chức năng bơm máu suy giảm, máu không được đưa tới các cơ quan hiệu quả như trước. Cơ bắp nhận không đủ lượng máu và oxy cần thiết, nhất là khi vận động, khiến người bệnh dễ mệt, yếu sức và giảm khả năng gắng sức.

Ở một số trường hợp, máu có thể ứ lại tại tuần hoàn phổi, góp phần gây cảm giác khó thở. Ban đầu, tình trạng này có thể chỉ xuất hiện khi đi nhanh hoặc leo cầu thang. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể thấy hụt hơi ngay cả khi thực hiện những công việc nhẹ, thậm chí khó thở khi nằm.

Khó thở khi nằm là dấu hiệu tim đang suy yếu dần

Tình trạng tuần hoàn kém và giữ nước cũng có thể liên quan đến biểu hiện phù, thường nhận thấy ở bàn chân hoặc cổ chân. Vì vậy, khi một người mắc bệnh tim bắt đầu thấy khả năng vận động giảm rõ rệt, khó thở tăng lên, phù chân hoặc mệt kéo dài thì không nên đơn giản cho rằng đó chỉ là dấu hiệu của tuổi tác.

Vòng xoắn khiến trái tim ngày càng chịu nhiều áp lực

Tim bơm máu kém khiến cơ thể kích hoạt các cơ chế bù trừ. Tim phải làm việc nhiều hơn để duy trì tuần hoàn, nhưng chính việc hoạt động quá sức trong thời gian dài lại có thể làm tăng gánh nặng lên cơ tim. Nếu nguyên nhân gây suy giảm chức năng tim không được kiểm soát, khả năng bù trừ có thể dần mất đi. Người bệnh từ chỗ chỉ mệt khi vận động mạnh có thể chuyển sang mệt khi đi bộ, làm việc nhà hoặc thực hiện các hoạt động sinh hoạt thông thường.

Giải pháp hỗ trợ trái tim từ nhiều hướng

Để giảm gánh nặng cho tim, trước hết người bệnh cần tuân thủ thuốc điều trị và lịch tái khám theo hướng dẫn của bác sĩ. Việc kiểm soát huyết áp, mỡ máu, đường huyết, cân nặng; hạn chế ăn mặn; duy trì vận động phù hợp và tránh hút thuốc cũng đóng vai trò quan trọng. Bên cạnh đó, một số thành phần đang được ứng dụng trong các giải pháp hỗ trợ tim mạch có thể tác động theo nhiều hướng khác nhau.

Điển hình như Đan sâm được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ tuần hoàn, lưu thông máu và chức năng tim. Hoàng đằng chứa berberine được nghiên cứu về những tác động liên quan đến tim mạch. Cao Natto cung cấp nattokinase, có hoạt tính tiêu sợi huyết và hỗ trợ lưu thông máu. Trong khi đó, L-Carnitine tham gia vào quá trình chuyển hóa năng lượng, có ý nghĩa đối với hoạt động của cơ tim. Magie cũng là khoáng chất tham gia vào hoạt động co cơ và dẫn truyền xung động thần kinh, góp phần duy trì hoạt động bình thường của tim.

Sản phẩm thảo dược giúp cải thiện chức năng tim hiệu quả

Sự phối hợp của 5 thành phần Đan sâm, Hoàng đằng, Cao Natto, L-Carnitine và Magie tạo nên viên uống thảo dược hỗ trợ giảm triệu chứng khó thở, hồi hộp do suy tim.

Đáng chú ý, sản phẩm đã có mặt trên thị trường gần 20 năm và đã được nghiên cứu, tạo thêm cơ sở để người bệnh dễ dàng lựa chọn giải pháp hỗ trợ sức khỏe tim mạch bên cạnh phương pháp điều trị được bác sĩ chỉ định.

Khi chức năng bơm máu suy giảm, trái tim không còn làm việc "nhẹ nhàng" như trước mà phải liên tục tăng sức co bóp để cố gắng đưa máu đi nuôi cơ thể. Càng kéo dài, tim càng dễ rơi vào vòng xoắn quá tải – suy yếu – giảm khả năng bơm máu, khiến các triệu chứng như mệt mỏi, khó thở, đau tức ngực, hồi hộp hay phù chân xuất hiện thường xuyên hơn. Vì vậy, việc phát hiện sớm, tuân thủ điều trị và chủ động hỗ trợ chức năng tim có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát bệnh lâu dài.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Ích Tâm Khang - Hỗ trợ giảm triệu chứng khó thở, hồi hộp do suy tim Thành phần: Cao đan sâm, cao hoàng đằng, cao natto, L-carnitine, magiê. Công dụng: • Hỗ trợ giảm triệu chứng khó thở, hồi hộp do suy tim. • Hỗ trợ giảm cholesterol, giảm nguy cơ hình thành huyết khối, xơ vữa động mạch, tăng lưu thông máu. Dùng cho các trường hợp: • Người bị suy tim, người có triệu chứng tim mạch (do tăng huyết áp, xơ vữa mạch vành...). • Người có nguy cơ tim mạch: Người cao tuổi, có tiền sử gia đình bị tim mạch. Cách dùng: • Ngày 4 viên, chia 2 lần ở người có triệu chứng tim mạch. • Ngày 2 viên ở những người có nguy cơ tim mạch, người cao tuổi. • Nên uống trước bữa ăn 30 phút hoặc sau khi ăn 1 giờ. • Nên dùng thường xuyên theo mỗi đợt trong 3 tháng để có kết quả tốt nhất. Tiếp thị và phân phối bởi: Công ty TNHH Đầu tư & Phát triển Đông Tây. Địa chỉ: Số 19A Ngõ 126 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. SĐT: 0243 775 9865. XNQC: 3555/2020/XNQC-ATTP. (*) Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. (*) Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.

Doanh nghiệp tự giới thiệu