300 triệu cho 4 năm chăm cháu: Tôi hiểu mình không còn chỗ trong cuộc sống của con lúc tuổi già
GĐXH - Khoản tiền tưởng là hiếu thảo lại trở thành dấu chấm hết cho những kỳ vọng về một tuổi già ấm áp bên con cháu.
Kỳ vọng giản dị về tuổi già bên con cái
Người ta thường nói, nuôi con là để nương tựa lúc tuổi già. Tôi cũng từng tin như vậy, nhất là khi chỉ có một cậu con trai duy nhất.
Cả tuổi trẻ, vợ chồng tôi dồn hết tâm sức cho con, mong đến lúc tuổi già sẽ được an nhàn, quây quần bên con cháu.
Từ nhỏ, con trai tôi không phải chịu thiệt thòi. Tôi luôn cố gắng cho con học trường tốt, mặc đẹp, không thiếu thốn bạn bè.
Những năm đầu, con học hành khá ổn. Nhưng càng lớn, đặc biệt từ khi lên cấp 3, con bắt đầu thay đổi, trở nên bướng bỉnh và sao nhãng việc học.
Biến cố gia đình và hành trình một mình nuôi con
Để gần con hơn, tôi từng từ bỏ cơ hội thăng tiến, cùng chồng thuê trọ gần trường để kèm cặp con từng ngày. Dù vậy, kết quả vẫn không như mong đợi.
Biến cố ập đến khi con đang học lớp 11, chồng tôi qua đời vì tai nạn. Nỗi đau mất mát khiến tôi gần như gục ngã.
Nhưng cũng từ đó, con trai bắt đầu thay đổi. Con biết phụ giúp mẹ, chăm lo việc nhà, học hành cũng nghiêm túc hơn.
Sau khi tốt nghiệp, con thi vào một trường cao đẳng nghề. Những năm tháng đó, tôi vừa làm việc chính, vừa nhận thêm việc gia công buổi tối để trang trải chi phí.
Có những ngày chỉ ngủ vài tiếng, nhưng tôi vẫn cố gắng vì nghĩ đến tương lai của con và một tuổi già bớt nhọc nhằn.
Khi con ra trường và ở lại thành phố làm việc, tôi dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để giúp con mua nhà. Với tôi, đó là thành quả lớn nhất đời mình.
Hai năm sau, con lập gia đình. Tôi từng nghĩ nhà sẽ đông vui hơn, nhưng thực tế lại khác. Con trai và con dâu hiếm khi về quê, kể cả dịp Tết.
Dù buồn, tôi vẫn tự an ủi, miễn con cái ổn định là được.
Lên thành phố chăm cháu, đánh đổi tuổi già bằng sự hy sinh
Khi tôi vừa nghỉ hưu, con dâu sinh cháu. Tôi khăn gói lên thành phố phụ chăm sóc. Từ đó, cuộc sống của tôi gắn liền với việc nhà, nấu nướng, trông cháu, gần như không có thời gian nghỉ ngơi.
Dù mệt, tôi vẫn thấy vui vì được gần con cháu. Tôi từng nghĩ, đây chính là hình ảnh tuổi già mà mình mong muốn: bận rộn nhưng có ý nghĩa.
Khi cháu đi học mẫu giáo, công việc của tôi nhẹ nhàng hơn. Tôi chỉ cần đi chợ, nấu ăn và dọn dẹp. Những ngày tháng đó, tôi cảm thấy khá hài lòng.
Cú sốc 300 triệu đồng và lời đề nghị "về quê dưỡng già"
Đầu năm nay, con trai bất ngờ đề nghị tôi về quê. Chúng nói rằng giờ việc nhà không nhiều, có thể tự lo, và sẽ gửi tiền để tôi yên tâm sống tuổi già.
Tôi không đồng ý. Sau 4 năm xa quê, mọi thứ đã trở nên xa lạ. Hơn nữa, tôi không muốn sống một mình trong căn nhà trống trải.
Thế nhưng, ngay trong đêm hôm đó, tôi nhận được khoản tiền 80.000 NDT (khoảng 300 triệu đồng). Đi kèm là một tin nhắn khiến tôi chết lặng: đó là tiền "công" 4 năm chăm cháu, và nếu thấy buồn khi về quê, tôi có thể vào viện dưỡng lão để có bạn đồng tuổi.
Nhận ra sự thật cay đắng về tình thân
Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng số tiền kia không phải là sự báo đáp, mà là cách con cái muốn tôi rời đi càng sớm càng tốt.
Hơn 20 năm nuôi con, bao nhiêu tiền bạc và công sức tôi chưa từng tính toán. Vậy mà giờ đây, tình thân lại bị quy đổi thành một con số.
Cả đêm hôm đó, tôi không ngủ. Sáng hôm sau, tôi chủ động yêu cầu con trai đưa ra bến xe để về quê. Không một lời níu kéo, không một bữa cơm tiễn biệt.
Những tháng ngày cô đơn và bài học về tuổi già
Đã hơn 6 tháng kể từ ngày tôi rời thành phố. Con trai từng hứa sẽ thường xuyên về thăm, nhưng thực tế thì không. Những cuộc gọi thưa dần, rồi gần như biến mất.
Khi tôi ốm nặng vào tháng 4, con chỉ nhắn vài câu dặn dò uống thuốc. Không một lần trở về.
Từ đó, tôi hiểu rằng mình không thể trông chờ vào ai trong tuổi già. Tôi quyết định cắt đứt liên lạc, tự lo cuộc sống của mình.
Nếu một ngày không còn đủ sức, tôi sẽ tự vào viện dưỡng lão, nhưng đó là lựa chọn của tôi, không phải sự sắp đặt của con cái.
Tuổi già chỉ có thể dựa vào chính mình
Sau tất cả, tôi nhận ra một điều trong cuộc sống, dựa vào người khác luôn tiềm ẩn rủi ro. Chỉ khi tự đứng vững, con người mới không bị tổn thương khi kỳ vọng sụp đổ.
Tuổi già không phải lúc để chờ đợi sự chăm sóc, mà là giai đoạn cần sự chủ động và độc lập nhiều hơn bao giờ hết.
Giống như một cái cây cổ thụ, muốn đứng vững trước giông bão, rễ phải cắm sâu vào đất. Và với con người cũng vậy, chỗ dựa vững chắc nhất không phải con cái, mà chính là bản thân mình.
* Bài viết là chia sẻ của bà Ngô (Nam Ninh, Trung Quốc) được lan truyền trên nền tảng Toutiao.
