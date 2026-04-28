300 triệu cho 4 năm chăm cháu: Tôi hiểu mình không còn chỗ trong cuộc sống của con lúc tuổi già

Thứ ba, 15:27 28/04/2026 | Tâm sự
GĐXH - Khoản tiền tưởng là hiếu thảo lại trở thành dấu chấm hết cho những kỳ vọng về một tuổi già ấm áp bên con cháu.

Kỳ vọng giản dị về tuổi già bên con cái

Người ta thường nói, nuôi con là để nương tựa lúc tuổi già. Tôi cũng từng tin như vậy, nhất là khi chỉ có một cậu con trai duy nhất. 

Cả tuổi trẻ, vợ chồng tôi dồn hết tâm sức cho con, mong đến lúc tuổi già sẽ được an nhàn, quây quần bên con cháu.

Từ nhỏ, con trai tôi không phải chịu thiệt thòi. Tôi luôn cố gắng cho con học trường tốt, mặc đẹp, không thiếu thốn bạn bè. 

Những năm đầu, con học hành khá ổn. Nhưng càng lớn, đặc biệt từ khi lên cấp 3, con bắt đầu thay đổi, trở nên bướng bỉnh và sao nhãng việc học.

Biến cố gia đình và hành trình một mình nuôi con

Để gần con hơn, tôi từng từ bỏ cơ hội thăng tiến, cùng chồng thuê trọ gần trường để kèm cặp con từng ngày. Dù vậy, kết quả vẫn không như mong đợi.

Biến cố ập đến khi con đang học lớp 11, chồng tôi qua đời vì tai nạn. Nỗi đau mất mát khiến tôi gần như gục ngã. 

Nhưng cũng từ đó, con trai bắt đầu thay đổi. Con biết phụ giúp mẹ, chăm lo việc nhà, học hành cũng nghiêm túc hơn.

Sau khi tốt nghiệp, con thi vào một trường cao đẳng nghề. Những năm tháng đó, tôi vừa làm việc chính, vừa nhận thêm việc gia công buổi tối để trang trải chi phí. 

Có những ngày chỉ ngủ vài tiếng, nhưng tôi vẫn cố gắng vì nghĩ đến tương lai của con và một tuổi già bớt nhọc nhằn.

Khi con ra trường và ở lại thành phố làm việc, tôi dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để giúp con mua nhà. Với tôi, đó là thành quả lớn nhất đời mình.

Hai năm sau, con lập gia đình. Tôi từng nghĩ nhà sẽ đông vui hơn, nhưng thực tế lại khác. Con trai và con dâu hiếm khi về quê, kể cả dịp Tết. 

Dù buồn, tôi vẫn tự an ủi, miễn con cái ổn định là được.

Sau tất cả, tôi nhận ra tuổi già không phải lúc để chờ đợi sự chăm sóc, mà là giai đoạn cần sự chủ động và độc lập nhiều hơn bao giờ hết. Ảnh minh họa

Lên thành phố chăm cháu, đánh đổi tuổi già bằng sự hy sinh

Khi tôi vừa nghỉ hưu, con dâu sinh cháu. Tôi khăn gói lên thành phố phụ chăm sóc. Từ đó, cuộc sống của tôi gắn liền với việc nhà, nấu nướng, trông cháu, gần như không có thời gian nghỉ ngơi.

Dù mệt, tôi vẫn thấy vui vì được gần con cháu. Tôi từng nghĩ, đây chính là hình ảnh tuổi già mà mình mong muốn: bận rộn nhưng có ý nghĩa.

Khi cháu đi học mẫu giáo, công việc của tôi nhẹ nhàng hơn. Tôi chỉ cần đi chợ, nấu ăn và dọn dẹp. Những ngày tháng đó, tôi cảm thấy khá hài lòng.

Cú sốc 300 triệu đồng và lời đề nghị "về quê dưỡng già"

Đầu năm nay, con trai bất ngờ đề nghị tôi về quê. Chúng nói rằng giờ việc nhà không nhiều, có thể tự lo, và sẽ gửi tiền để tôi yên tâm sống tuổi già.

Tôi không đồng ý. Sau 4 năm xa quê, mọi thứ đã trở nên xa lạ. Hơn nữa, tôi không muốn sống một mình trong căn nhà trống trải.

Thế nhưng, ngay trong đêm hôm đó, tôi nhận được khoản tiền 80.000 NDT (khoảng 300 triệu đồng). Đi kèm là một tin nhắn khiến tôi chết lặng: đó là tiền "công" 4 năm chăm cháu, và nếu thấy buồn khi về quê, tôi có thể vào viện dưỡng lão để có bạn đồng tuổi.

Nhận ra sự thật cay đắng về tình thân

Khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rằng số tiền kia không phải là sự báo đáp, mà là cách con cái muốn tôi rời đi càng sớm càng tốt.

Hơn 20 năm nuôi con, bao nhiêu tiền bạc và công sức tôi chưa từng tính toán. Vậy mà giờ đây, tình thân lại bị quy đổi thành một con số.

Cả đêm hôm đó, tôi không ngủ. Sáng hôm sau, tôi chủ động yêu cầu con trai đưa ra bến xe để về quê. Không một lời níu kéo, không một bữa cơm tiễn biệt.

Những tháng ngày cô đơn và bài học về tuổi già

Đã hơn 6 tháng kể từ ngày tôi rời thành phố. Con trai từng hứa sẽ thường xuyên về thăm, nhưng thực tế thì không. Những cuộc gọi thưa dần, rồi gần như biến mất.

Khi tôi ốm nặng vào tháng 4, con chỉ nhắn vài câu dặn dò uống thuốc. Không một lần trở về.

Từ đó, tôi hiểu rằng mình không thể trông chờ vào ai trong tuổi già. Tôi quyết định cắt đứt liên lạc, tự lo cuộc sống của mình. 

Nếu một ngày không còn đủ sức, tôi sẽ tự vào viện dưỡng lão, nhưng đó là lựa chọn của tôi, không phải sự sắp đặt của con cái.

Tuổi già chỉ có thể dựa vào chính mình

Sau tất cả, tôi nhận ra một điều trong cuộc sống, dựa vào người khác luôn tiềm ẩn rủi ro. Chỉ khi tự đứng vững, con người mới không bị tổn thương khi kỳ vọng sụp đổ.

Tuổi già không phải lúc để chờ đợi sự chăm sóc, mà là giai đoạn cần sự chủ động và độc lập nhiều hơn bao giờ hết.

Giống như một cái cây cổ thụ, muốn đứng vững trước giông bão, rễ phải cắm sâu vào đất. Và với con người cũng vậy, chỗ dựa vững chắc nhất không phải con cái, mà chính là bản thân mình.

* Bài viết là chia sẻ của bà Ngô (Nam Ninh, Trung Quốc) được lan truyền trên nền tảng Toutiao.

Có 3 người con hiếu thảo, tuổi già tôi vẫn chọn sống riêng: Lý do khiến ai cũng phải suy ngẫmCó 3 người con hiếu thảo, tuổi già tôi vẫn chọn sống riêng: Lý do khiến ai cũng phải suy ngẫm

GĐXH - Tuổi già, tôi chọn sống độc lập, tự chủ tài chính và chủ động sắp xếp cuộc sống theo cách riêng.

Dì giúp việc 'bốc hơi' cùng 1,3 tỷ vay vợ chồng tôi, 15 năm sau bà quay lại với món quà nghẹn ngào

Dì giúp việc 'bốc hơi' cùng 1,3 tỷ vay vợ chồng tôi, 15 năm sau bà quay lại với món quà nghẹn ngào

Bị nói bất hiếu vì đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng kết quả sau đó khiến cả gia đình im lặng

Bị nói bất hiếu vì đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nhưng kết quả sau đó khiến cả gia đình im lặng

Tưởng gửi tiền là hiếu thảo, tôi nghẹn ngào khi biết mẹ dùng tiền theo cách này

Tưởng gửi tiền là hiếu thảo, tôi nghẹn ngào khi biết mẹ dùng tiền theo cách này

20 người đi họp lớp, hóa đơn 17 triệu và cái kết 'cạch mặt' nhau mãi mãi

20 người đi họp lớp, hóa đơn 17 triệu và cái kết 'cạch mặt' nhau mãi mãi

Người sống thọ thường có 4 điểm chung

Người sống thọ thường có 4 điểm chung

Khi nỗi đau mất chồng còn chưa nguôi, tôi bất ngờ đối diện một cú sốc khi một người phụ nữ dắt theo cậu bé 5 tuổi đến nhận là con của chồng tôi, kèm theo giấy xét nghiệm ADN…

GĐXH - Vô tình nhìn thấy cuốn sổ tiết kiệm của mẹ, tôi mới nhận ra suốt thời gian qua, mình đã hiểu sai về hai chữ "hiếu thảo".

Đất tăng giá chóng mặt, chồng giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần anh trai

Đất tăng giá chóng mặt, chồng giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần anh trai

Gần đây mảnh đất 100m2 đã có giá gần 2 tỷ, chồng thúc giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần các anh trai.

GĐXH - Sau 15 năm bặt vô âm tín, dì giúp việc bất ngờ xuất hiện trước cửa, mang theo một câu chuyện khiến tất cả chúng tôi nghẹn ngào.

GĐXH - Tuổi già, tôi chọn sống độc lập, tự chủ tài chính và chủ động sắp xếp cuộc sống theo cách riêng.

Yêu sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, gia đình phản đối dữ dội nói tôi tham giàu

Yêu sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, gia đình phản đối dữ dội nói tôi tham giàu

30 tuổi, tôi nghĩ mình đủ chín chắn để lựa chọn hạnh phúc, nhưng chuyện tình cảm của tôi với sếp nữ hơn 10 tuổi đã có 3 con, lại khiến gia đình tôi phản ứng dữ dội…

15 năm làm giúp việc cho ông chủ giàu có, ngày nghỉ việc tôi bật khóc khi mở túi quà

15 năm làm giúp việc cho ông chủ giàu có, ngày nghỉ việc tôi bật khóc khi mở túi quà

GĐXH - Sau 15 năm tận tụy chăm sóc một gia đình giàu có, người giúp việc lớn tuổi nhận lại món quà khiến bà sững sờ.

GĐXH - Từng phản đối viện dưỡng lão, tôi thay đổi suy nghĩ sau một câu chuyện và cái kết khiến nhiều người bất ngờ.

Tin vào tình thân, tôi kêu gọi cả họ giúp chú ba bệnh nặng: Kết quả sau 2 tuần khiến tôi quyết định rời nhóm

Tin vào tình thân, tôi kêu gọi cả họ giúp chú ba bệnh nặng: Kết quả sau 2 tuần khiến tôi quyết định rời nhóm

GĐXH - Khi chú ba bệnh nặng cần 690 triệu đồng, tôi phát động quyên góp trong gia đình với niềm tin vào tình thân. Nhưng sau hai tuần, phản ứng của họ hàng khiến tôi thất vọng.

Làm giúp việc cho gia đình giàu có 10 năm, thứ họ tặng khi nghỉ việc khiến tôi lặng người

Làm giúp việc cho gia đình giàu có 10 năm, thứ họ tặng khi nghỉ việc khiến tôi lặng người

GĐXH - Khoảng thời gian làm giúp việc cho gia đình doanh nhân trở thành ký ức sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi.

GĐXH - Khoảng thời gian làm giúp việc cho gia đình doanh nhân trở thành ký ức sâu sắc nhất trong cuộc đời tôi.

Tin vào tình thân, tôi kêu gọi cả họ giúp chú ba bệnh nặng: Kết quả sau 2 tuần khiến tôi quyết định rời nhóm

Tin vào tình thân, tôi kêu gọi cả họ giúp chú ba bệnh nặng: Kết quả sau 2 tuần khiến tôi quyết định rời nhóm

Chỉ sau khi sống cùng con dâu và con rể, tôi mới thấm đâu là nơi nương tựa tốt nhất đời mình

Chỉ sau khi sống cùng con dâu và con rể, tôi mới thấm đâu là nơi nương tựa tốt nhất đời mình

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
