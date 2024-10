Tin sáng 1/10: Đề xuất phương án giải quyết tình trạng thừa giáo viên; không khí lạnh tràn về, nền nhiệt miền Bắc thay đổi ra sao?

Tin sáng 30/9: Thông tin mới nhất vụ sập sân khấu cuộc thi hoa hậu ở TP HCM; lưu ý quan trọng khi di chuyển qua cầu phao Phong Châu GĐXH - Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ sập hệ thống đèn sân khấu của cuộc thi Miss Cosmo 2024 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (quận 11, TPHCM); từ hôm nay (30/9), người dân có thể lưu thông qua cầu phao từ 6-22h hàng ngày.

Bắc Bộ mưa lớn trước khi không khí lạnh tràn về

VTCnews cập nhật tin theo trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay, bộ phận không khí lạnh đã báo ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Khoảng gần sáng và ngày 1/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ, sau đó đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5.

Trong đợt không khí lạnh này, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát; đêm và sáng sớm trời lạnh, vùng núi Bắc Bộ trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến 19-22 độ C, vùng núi 17-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 16 độ C, Nghệ An-Hà Tĩnh nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C.

Ảnh minh họa

Hà Nội đêm 30/9 đến sáng sớm 1/10 có lúc mưa rào và dông, đêm 1/10 trời chuyển mát với nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Từ đêm 2/10 đến ngày 4/10, nhiệt độ thấp nhất ở Thủ đô dao động 19-21 độ C.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ chiều tối 30/9 đến sáng sớm 1/10, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 100mm.

Từ chiều 1/10 đến ngày 2/10, Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 150mm, nguy cơ mưa cục bộ cường suất lớn (trên 100mm/6h). Từ đêm 2/10, mưa lớn giảm dần.

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện.

Đề xuất phương án giải quyết tình trạng thừa giáo viên

Báo Lao động đưa tin ngày 30/9, theo thông tin từ Bộ Nội vụ, trong quý IV/2024, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, tập trung, nỗ lực hoàn thành 144 nhiệm vụ, trong đó 29 nhiệm vụ còn tồn đọng từ quý III/2024 chuyển sang và 115 nhiệm vụ có thời hạn trình trong quý IV/2024; riêng trong tháng 10.2024, phải tập trung hoàn thành 56 nhiệm vụ cấp có thẩm quyền giao.

Đáng chú ý, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị triển khai báo cáo Ban cán sự đảng Chính phủ tình hình biên chế sự nghiệp giáo dục giai đoạn 2022 - 2026 và đề xuất phương án giải quyết tình trạng thừa giáo viên giai đoạn 2024-2026 tại các địa phương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu các đơn vị có chức năng đề xuất phương án giải quyết tình trạng thừa giáo viên giai đoạn 2024-2026 tại các địa phương. Ảnh: Bộ Nội vụ

Tham mưu Chính phủ kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 1157 ngày 28/8/2024 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2018 - 2023.

Chủ động hướng dẫn Bộ, ngành, địa phương công tác chuẩn bị hồ sơ khen thưởng nhân dịp kỷ niệm năm tròn, năm chẵn, các ngày lễ lớn, sự kiện trọng đại của đất nước năm 2024 và năm 2025 với thành tích tiêu biểu, nổi bật để đề nghị khen thưởng cấp cao đảm bảo đầy đủ, kịp thời.

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo; chủ động, linh hoạt, nhanh nhạy xử lý những điểm nóng, những vấn đề có biểu hiện phức tạp, làm tốt công tác dự báo những vấn đề có thể phát sinh.

Bão Krathon giật cấp 17 gần Biển Đông có ảnh hưởng tới Việt Nam?

Báo VietNamNet cập nhật theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h ngày 30/9, vị trí tâm bão Krathon ở vào khoảng 20,4 độ Vĩ Bắc; 121,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Lu-giông (Philippines).

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183km/h), giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 10-15km/h.

Trong 24 giờ tới, bão Krathon có khả năng đi vào vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Theo dự báo hiện tại, bão không có khả năng ảnh hưởng đến vùng ven biển và đất liền nước ta.

Dự báo hướng di chuyển của bão Krathon. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia

Cơ quan khí tượng dự báo do tác động của bão, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông (phía Bắc vĩ tuyến 18,0N; phía Đông kinh tuyến 116,5E) gió mạnh cấp 6-7, từ gần sáng ngày 1/10 mạnh lên cấp 8-9, sóng biển cao 2 - 4m, sau tăng lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão cấp 13-15, giật trên cấp 17, sóng biển cao 7 - 9m; biển động dữ dội.

Đặc biệt, hiện nay còn có rãnh áp thấp có trục ở khoảng 19-22 độ Vĩ Bắc nối với cơn bão Krathon. Dự báo đêm 1/10 và ngày 2/10, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao từ 2 - 3m.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Vụ sạt lở ở Hà Giang: Trước khi tử vong, nạn nhân livestream từng cảnh báo mọi người đừng cố đi qua

Theo Đời sống&pháp luật, chiều 30/9, trao đổi với phóng viên, bí thư Đảng ủy, UBND xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang xác nhận, lực lượng chức năng vừa tìm thấy một thi thể nam giới, đây là một trong số các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở xảy ra trên địa bàn.

Tin từ Công an tỉnh Hà Giang cũng cho biết, 12h30' trưa ngày 30/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh T.Đ.Đ, 1 trong các nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất thuộc địa phận thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.

Lực lượng chức năng tìm thấy nạn nhân Đ (Ảnh CA Hà Giang)

Được biết, ngày hôm qua, tại thời điểm xảy ra sạt lở, khi anh Đ. đang dùng máy điện thoại livestream thì không may bị đất vùi lấp, mất tích.

Theo đoạn clip livestream được lưu lại trên trang cá nhân của anh Đ., trước khi núi đồi sạt lở hoàn toàn, người dân cùng anh Đ. chứng kiến từ xa đã phát hiện cây cối cùng đất đá từ từ tràn xuống. Cùng lúc này trên quốc lộ 2 có rất nhiều phương tiện tham gia giao thông. Anh Đ. cầm điện thoại ghi nhận và phát trực tiếp, cùng với đó người đàn ông này liên tục nhắc nhở người dân nhanh chóng rời khỏi địa bàn, một số người ở xung quanh cũng được nạn nhân cảnh báo tìm vị trí an toàn để đứng.

Đến đoạn cuối của clip, nạn nhân chứng kiến ngọn núi bất ngờ sạt lở rất nhanh và chỉ kịp ghi nhận thêm hình ảnh một vài người đi xe máy bị vùi lấp, vài chiếc ô tô bị đất đá bao trùm và anh hô hào thêm vài câu thì gặp nạn.

Xác minh thông tin người dân 'hôi của' xe tải gặp tai nạn trên cao tốc

VTCnews đưa tin ngày 30/9, bài viết kèm hình ảnh vụ tai nạn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Theo người đăng tải, khi nhiều bao hàng văng từ xe xuống mặt đường, mặc cho tài xế khản cổ xin đừng lấy, người dân vẫn bất chấp băng qua cao tốc mang về.

Anh Nguyễn Trí Dũng - quản lý điều hành chiếc xe chở hàng gặp sự cố trên lập tức đến hiện trường ngay khi biết sự việc. Anh Dũng cũng là người đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội. Anh thông tin vụ tai nạn xảy ra rạng sáng 27/9, khi ô tô đang trên đường vận chuyển hàng từ Lào Cai về Hải Phòng.

Cơ quan chức năng đang xác minh hình ảnh chia sẻ trên mạng xã hội người dân "hôi của" sau vụ va chạm.

Hàng chục tấn hàng tràn ra đường, ô tô biến dạng đầu và phần thùng xe cũng hư hỏng nặng. Tài xế đã liên hệ thuê người bốc, chuyển hàng rơi vãi lên xe với chi phí 20 triệu đồng. Họ làm việc liên tục từ rạng sáng 27/9 đến gần 22h cùng ngày.

Anh Nguyễn Trí Dũng cho biết thời điểm tối 27/9 là lúc nhóm người lao vào lấy hàng nhiều nhất. Anh Dũng nói anh đăng tải hình ảnh trên lên mạng xã hội với mục đích cảnh tỉnh, chứ "không muốn đưa ai vào vòng lao lý".

Sau khi rà soát, nhà xe cho hay tổng thiệt hại là trên 10 tấn hàng, bao gồm cả số hàng rơi vãi do bao đựng bị vỡ và hàng hóa bị người dân lấy đi. Bên trong bao chứa là lân, đạm dùng trong trồng trọt. "Đến lúc này, nhà máy vẫn chưa ký nhận cho chúng tôi vì hao hụt lớn quá", anh Dũng nói.

Đơn vị vận hành đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai xác nhận vụ tai nạn xảy ra đêm 26/9 tại Km82+950 đoạn qua xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Lúc này, xe tải biển số Hải Phòng đi hướng Lào Cai - Hà Nội. Đến địa điểm trên chiếc xe lật ngang. Hàng hóa trên ô tô đổ tràn ra đường. Vụ tai nạn không gây thương vong về người.

Theo đại diện Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 1 (Cục Cảnh sát giao thông), vụ tai nạn khiến lượng lớn hàng hóa văng ra đường cao tốc. Nhà xe sau đó đã thuê người bốc vác để giải phóng hiện trường. Tuy nhiên cảnh sát chưa ghi nhận có tình trạng người dân lao vào tranh cướp, hôi của.

Đơn vị này cho hay sẽ phối hợp với cơ quan chức năng địa phương để kiểm tra, xác minh.

Clip 2 đối tượng lao vào cướp tiệm vàng và dùng hung khí chống trả.