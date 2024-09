Tin sáng 30/9: Thông tin mới nhất vụ sập sân khấu cuộc thi hoa hậu ở TP HCM; lưu ý quan trọng khi di chuyển qua cầu phao Phong Châu

VNN đưa tin, vào khoảng 10h30 ngày 29/9, cầu phao thay thế tạm thời cầu Phong Châu đã được lắp đặt thành công. Từ hôm nay (30/9), người dân có thể lưu thông qua cầu phao từ 6-22h hàng ngày.

Công an tỉnh Phú Thọ phát đi thông báo về việc di chuyển qua cầu phao. Cụ thể, các phương tiện xe thô sơ, xe máy, xe gắn máy, mô tô 3 bánh được phép lưu thông 2 chiều, vận tốc không quá 5km/h.

Chỉ cho phép ô tô con, xe bán tải lưu thông 1 chiều khi qua cầu, thời gian mỗi chiều lưu thông 10 phút, khoảng cách giữa các xe trên cầu không dưới 30m, vận tốc không quá 10km/h.

Vào 9h ngày 29/9, lực lượng thuộc Lữ đoàn 249, Binh chủng Công binh lắp cầu phao nối 2 huyện Lâm Thao và huyện Tam Nông.

Lữ đoàn 249 là đơn vị chủ trì, phối hợp với các lực lượng triển khai bắc, nối thông cầu phao PMP 60T bảo đảm giao thông cho người dân hai bên bờ sông Thao. Vị trí bắc cầu ở phía hạ lưu, cách địa điểm cầu Phong Châu bị sập khoảng 300m.

Sau khoảng 90 phút, các lực lượng đã triển khai khớp nối, lắp ghép các phà nhịp lại và cố định để tạo thành chiếc cầu phao hoàn chỉnh.

Khi hoàn thành việc bắc cầu, đơn vị tổ chức thông xe kỹ thuật, kiểm tra, hiệu chỉnh kỹ thuật, hoàn tất các công đoạn để ngày 30/9 sẽ thông xe phục vụ nhu cầu đi lại trước mắt của người dân.

Trước đó, sáng 9/9 xảy ra vụ sập cầu Phong Châu (sập trụ T7 và nhịp N6,N7) khiến nhiều phương tiện đang di chuyển trên cầu rơi xuống sông và 8 người mất tích. Trong những ngày qua, lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể và đang nỗ lực tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 29/9, trên tuyến Quốc lộ 2 đoạn qua xã Việt Vinh, huyện Bắc Quang (tỉnh Hà Giang) đã xảy ra vụ sạt lở taluy dương, chiều dài khoảng 300m, khối lượng đất đá sạt lở khoảng trên 3.000m3.

Vụ việc làm đổ sập 3 ngôi nhà, 1 người tử vong, 2 người mất tích, 5 xe bị vùi lấp, giao thông bị ách tắc. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng huyện Bắc Quang đã huy động 5 máy xúc cỡ lớn, 1 máy xúc lật và 8 ô tô tải được huy động đến hiện trường để san gạt, vận chuyển đất đá.

Tính đến trưa cùng ngày (29/9), tại hiện trường vụ sạt lở đất, lực lượng chức năng đã tìm thấy 1 người tử vong là bà Tạ Thị Hạnh (SN 1971, trú tại thôn Nậm Buông, xã Việt Vinh). Hiện lực lượng Công an vẫn đang tiếp tục tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích; hỗ trợ các hộ dân có nhà ở nằm trong vùng có nguy cơ sạt lở di chuyển đồ đạc tới nơi an toàn.

Theo cơ quan chức năng, số lượng người bị vùi lấp có thể tăng lên. Công an tỉnh Hà Giang vẫn đang huy động thêm các chiến sĩ khẩn trương tìm kiếm người trong các ngôi nhà bị vùi lấp.

Tại thời điểm xảy ra vụ sạt lở, theo ghi nhận có nhiều phương tiện và người dân đang di chuyển trên đường. Lực lượng chức năng đề nghị người dân có người thân di chuyển qua hiện trường vào thời điểm đó, hiện chưa liên lạc được hoặc mất tích, báo ngay cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH (số điện thoại 114) hoặc chính quyền địa phương nơi gần nhất.

Tiền phong đưa tin, ngày 29/9, công an quận 11 (TPHCM) vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra vụ sập sân khấu cuộc thi Miss Cosmo 2024 tổ chức tại Nhà thi đấu Phú Thọ làm một người bị thương.

Thông tin ban đầu, chiều 28/9, nhóm nhân viên kỹ thuật đang hoàn thiện sân khấu chính của cuộc thi Miss Cosmo 2024 tại Nhà thi đấu Phú Thọ (phường 15, quận 11) thì hệ thống đèn sân khấu tự động bất ngờ đổ sập xuống từ độ cao khoảng 5 m.



Theo ghi nhận của phóng viên, hệ thống đèn đổ xuống khu vực sàn diễn và một số hàng ghế ngồi của khán giả.

Sự cố làm một nhân viên kỹ thuật bị chấn thương nhẹ và nhiều người khác bị trầy xước. Sau khi vụ việc xảy ra, công an quận 11 và các đơn vị liên quan đã có mặt, phối hợp kiểm tra hiện trường để làm rõ nguyên nhân.

Miss Cosmo 2024 là cuộc thi nhan sắc quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại TPHCM với sự tham gia của đại diện hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Sân khấu tại Nhà thi đấu Phú Thọ sẽ là nơi diễn ra đêm bán kết (2/10) và chung kết (5/10) của cuộc thi này.

Được biết, nhà thi đấu Phú Thọ nằm trên đường Lý Thường Kiệt, khánh thành từ năm 2003, có sức chứa tối đa 8.000 người. Công trình thường được tổ chức các sự kiện thể thao, giải trí, ca nhạc, triển lãm quy mô lớn.

Chiều 29/9, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết trong thời gian nằm viện, bé viêm phổi nặng kém đáp ứng điều trị. Bé diễn tiến sốc nhiễm trùng, nhiễm trùng huyết, tổn thương đa cơ quan, được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa nhưng không qua khỏi hôm 26/9. Bé từng nhiễm sởi, đã được điều trị khỏi bệnh này.

Bé nhập viện chiều 6/9, phát hiện bệnh nhờ bác sĩ khám sàng lọc tại Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp sau khi chuyển từ Mái ấm Hoa Hồng sang. Bệnh viện đang báo cáo ca tử vong này đến Sở Y tế TP HCM, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM.

Trước đó, ngày 28/8, một bé gái từng ở mái ấm này cũng nhập Bệnh viện Nhi đồng 2 trong tình trạng viêm phổi nặng, phải hỗ trợ thở oxy, sau đó hồi phục xuất viện.

Mái ấm Hoa Hồng do bà Giáp Thị Sông Hương, 50 tuổi, quê Bắc Giang, đại diện theo pháp luật và trực tiếp quản lý. Mái ấm được truyền thông là nơi "cưu mang các thai phụ, người già có hoàn cảnh khó khăn; sinh viên học sinh mang thai ngoài ý muốn...", kêu gọi từ thiện.

Cơ sở có 12 nhân viên bảo mẫu và hai lái xe. Các bảo mẫu tại đây chăm sóc 86 trẻ mồ côi sơ sinh đến vài tuổi (vượt quá số lượng cho phép 47 trẻ). Tuy nhiên, họ thường xuyên bạo hành các bé với hành vi như xách tay chân, ném, bóp đầu, bóp miệng, tát, đấm liên tiếp...

Ngày 6/9, bảo mẫu Nguyễn Thị Ngọc Cẩm và Diệp Ngọc Tuyền bị cảnh sát bắt tạm giam về tội Hành hạ người khác. Làm việc với cơ quan điều tra, những phụ nữ này thừa nhận trong quá trình chăm sóc trẻ mồ côi đã nhiều lần đánh để "các cháu sợ, không quấy phá".

Cơ quan chức năng kiểm tra ghi nhận Mái ấm Hoa Hồng có 86 trẻ em, gồm 15 bé dưới một tuổi; 37 bé 1-3 tuổi; 31 bé học mầm non bên ngoài; 3 bé đang nằm bệnh viện. Toàn bộ trẻ đã được đưa về các cơ sở công lập chăm sóc, gồm: Trung tâm bảo trợ trẻ em Tam Bình, Làng Thiếu niên Thủ Đức, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp.

Sao chổi C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), sao chổi được mong đợi nhất năm, được nhìn thấy trên bầu trời TP Quy Nhơn, Bình Định sáng nay 29-9.

Chiều 29-9, ông Lê Quang Thủy, chuyên gia, cố vấn về thiên văn, chế tạo mô hình của Trung tâm Khám phá khoa học Quy Nhơn, cho biết những hình ảnh mà các nhiếp ảnh gia chụp được tại Quy Nhơn sáng sớm nay đích thực là sao chổi C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS). Bởi vì các nhà thiên văn thế giới đã tính toán được đường đi, giờ xuất hiện của sao chổi này mà chúng ta có thể nhìn thấy.

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 29-9, anh Hoàng Đức Ngọc (ở TP Quy Nhơn), người chụp được những hình ảnh sao chổi C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), cho biết bản thân là một người yêu thích thiên văn nên rất thích tìm hiểu về lĩnh vực này.

"Tôi biết thông tin về sao chổi C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) qua các hội nhóm nghiên cứu thiên văn và mạng xã hội. Để chụp được những bức ảnh này, sáng sớm nay 29-9 tôi đã đến bán đảo Phương Mai, TP Quy Nhơn chuẩn bị sẵn hết máy ảnh, chân máy.

Khoảng 4h, tôi bắt đầu ngắm và chụp ảnh sao chổi. Đến hơn 5h, khi Mặt trời xuất hiện thì không thể nhìn thấy sao chổi nữa", anh Ngọc chia sẻ.

Cũng theo anh Ngọc, theo thông tin từ các nhà khoa học thiên văn, sao chổi này có nguồn gốc từ đám mây Oort trong Hệ Mặt trời. Mọi người có thể nhìn thấy sao chổi ở ngay phía trên đường chân trời hướng đông đông nam trong chòm sao Kính Lục Phân, khoảng 30-45 phút trước khi Mặt trời mọc đến ngày 2-10.

Tuy nhiên cần có ống nhòm để dễ quan sát hơn vì độ sáng biểu kiến của nó chỉ cỡ 3,5. Khác với sao băng xuất hiện trong nháy mắt, sao chổi di chuyển rất chậm trên bầu trời nên tha hồ ngắm.

