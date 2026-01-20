Tin sáng 20/1: Đón không khí lạnh, Bắc Bộ có nơi dưới 6 độ; nhặt được túi xách chứa tiền vàng, người phụ nữ trình báo công an

Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh có cường độ mạnh

Theo Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia, miền Bắc sắp đón không khí lạnh khiến thời tiết chuyển mưa rét. Không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng từ tối và đêm 20/01, sau đó tăng cường mạnh trong ngày 21/01 và mở rộng ra Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Gió trên đất liền chuyển hướng Đông Bắc cấp 2–3, ven biển cấp 3–4. Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa rải rác.

Từ ngày 21/01, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét; vùng núi và trung du Bắc Bộ khoảng ngày 22–23/01 có khả năng rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11–14°C; vùng núi 8–11°C, vùng núi cao có nơi dưới 6°C.

Thời tiết Hà Nội : Từ chiều tối 20/01 đến 22/01 có mưa rải rác, từ ngày 21/1 trời rét, nhiệt độ thấp nhất 12–14°C.

Từ ngày 21/01, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi – Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng băng giá và sương muối.

TPHCM thí điểm dạy AI tại nhiều trường từ học kỳ 2 năm học 2025-2026

Sở GD&ĐT TPHCM vừa ban hành kế hoạch triển khai thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo (AI) cho học sinh phổ thông trên địa bàn thành phố trong năm học 2025-2026. Theo Sở GD&ĐT TPHCM, việc dạy AI góp phần hình thành và phát triển các năng lực quan trọng cho người học. Các năng lực này bao gồm: Số, AI, tin học, công nghệ, tự học và giải quyết vấn đề.

Chương trình chú trọng trang bị kỹ năng vận dụng AI vào thực tiễn. Đồng thời, học sinh được hình thành các phẩm chất để sử dụng công nghệ an toàn, có trách nhiệm trong học tập và đời sống. Nội dung giáo dục AI được thiết kế tinh gọn, phù hợp với tâm lý lứa tuổi từng khối lớp.

Về hình thức, trường học có thể linh hoạt lựa chọn hoặc kết hợp nhiều phương thức khác nhau. Lồng ghép trong các môn học là hình thức ưu tiên để đảm bảo tính phổ cập, đặc biệt là môn Tin học. Ngoài ra, AI được sử dụng như công cụ hỗ trợ đổi mới phương pháp dạy học ở các môn khác.

Các trường đủ điều kiện đội ngũ giáo viên có thể xây dựng chuyên đề học tập lựa chọn hoặc mô-đun độc lập. Các hoạt động câu lạc bộ, ngoại khóa sẽ được đẩy mạnh để truyền cảm hứng cho học sinh có năng khiếu công nghệ. Theo lộ trình, các cơ sở giáo dục phải hoàn thành đánh giá thí điểm trước ngày 30/05/2026. Sở sẽ tổng hợp, báo cáo Bộ GD&ĐT trước ngày 15/6/2026 để có định hướng cho giai đoạn tiếp theo.

Nhặt được túi xách chứa tiền, vàng, người phụ nữ thu mua ve chai trình báo công an

Chiều 19/01, lãnh đạo Công an xã Vĩnh Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và trao trả tài sản đánh rơi cho người dân sau khi được một người phụ nữ thu mua ve chai trình báo, giao nộp. Theo đó, vào lúc 10h20 cùng ngày, chị Trần Thị Hoa Lý (SN 1977, trú tại thôn 9, xã Vĩnh Linh) trong quá trình di chuyển nhặt được 1 túi xách màu đen bị đánh rơi.

Bên trong túi có nhiều tài sản và giấy tờ quan trọng, gồm 2 thẻ ngân hàng, 1 thẻ Căn cước công dân, giấy tờ xe mô tô mang tên Hoàng Thị Linh, 1 lắc kim loại màu vàng và tiền mặt hơn 8 triệu đồng. Chị Lý nhanh chóng đến Công an xã Vĩnh Linh trình báo và giao nộp toàn bộ tài sản nhặt được.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Vĩnh Linh tiến hành xác minh và trao trả đầy đủ tài sản theo đúng quy định. Công an xã Vĩnh Linh biểu dương và cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của chị Lý, đồng thời mong muốn những hành động đẹp như vậy sẽ tiếp tục được nhân rộng trong đời sống xã hội.

Công an xã Vĩnh Linh và chị Lý (ngoài cùng bên phải) trao trả tài sản cho người đánh rơi. Ảnh: CAX.

Hà Nội: Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất 300 tấn giò chả



Theo báo Tiền phong, Công an TP Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở sản xuất, sử dụng hàn the trong chế biến giò chả số lượng lớn ở phố cổ. Cụ thể, ngày 18/01, Đội 7 Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội phối hợp cùng Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh giò chả Y.H trên phố Nguyễn Thiện Thuật, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chủ cơ sở là Nguyễn Bật Y (SN 1973, trú tại Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang cơ sở này đang sản xuất 3 tạ giò chả có chứa hàn the. Đây là loại phụ gia bị cấm sử dụng trong chế biến thực phẩm.

Tại cơ quan điều tra, bà Y. khai nhận đã sử dụng hàn the vào quá trình chế biến từ năm 2022 nhằm mục đích làm giòn và kéo dài thời gian bảo quản, chống mốc, ôi thiu cho thực phẩm.

Đáng chú ý, từ khi hoạt động đến nay, cơ sở này đã tung ra thị trường Hà Nội khoảng 300 tấn giò chả chứa hàn the. Hiện, cơ quan công an đã thu giữ 3 kg hàn the nguyên chất và đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng kiểm tra các sản phẩm tại cơ sở.

Triệt phá nhóm 'tín dụng đen' qua mạng xã hội ở Ninh Bình, lãi suất tới 7.000 đồng/triệu/ngày



Ngày 19/01, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã phát hiện một nhóm đối tượng có hoạt động "tín dụng đen" trên không gian mạng gồm 4 đối tượng: Nguyễn Văn Thủy (SN 1994, trú tại thôn Nha Tiến, xã Trần Thương); Đỗ Quốc Huy (SN 1989, trú tại thôn Nam Cao); Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1988) và Nguyễn Thị Lan (SN 1988), cùng trú tại thôn Nguyễn Khuyến, xã Vĩnh Trụ, tỉnh Ninh Bình.

Các đối tượng này lợi dụng mạng xã hội để lập các hội, nhóm kín, đăng tải thông tin cho vay tiền với thủ tục nhanh gọn, không cần cầm cố tài sản, có dấu hiệu cho vay lãi nặng.

Sau khi xác định rõ phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá. Ngày 15/01/2026, lực lượng chức năng đã bắt giữ 4 đối tượng nêu trên. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an thu giữ nhiều giấy tờ, tài liệu có liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng.

Các đối tượng trong vụ án tại cơ quan công an. (Ảnh CANB).

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2024 đến ngày 14/01/2026, đã cho chị Thiều Thị H (SN 1992, trú tại tổ dân phố Vĩnh Tiến, xã Vĩnh Trụ) vay tiền với mức lãi suất từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng/1 triệu/ngày.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Thủy, Đỗ Quốc Huy, Nguyễn Hữu Hiếu và Nguyễn Thị Lan về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.