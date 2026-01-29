Tin sáng 29/1: Không khí lạnh tăng cường trở lại ở Bắc Bộ; hiểm họa khôn lường từ ốc ngâm 'thuỷ tinh lỏng'

Không khí lạnh tăng cường trở lại ở Bắc Bộ

Theo Hà Nội mới, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ dự báo, sáng 29/1, Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, sương mù nhẹ; trời rét, nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ. Trưa và chiều 29/1, Hà Nội nắng ấm, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ.

Trạng thái thời tiết Hà Nội nêu trên còn duy trì đến ngày 30/1. Do bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tăng cường trở lại, Hà Nội nhiều mây, mưa nhỏ rải rác trong ngày 31/1, sau đó có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Nam chuyển hướng Đông Bắc cấp 2, nhiệt độ giảm dần. Khoảng đêm 6 và ngày 7/2, Hà Nội tiếp tục ảnh hưởng đợt không khí lạnh có cường độ yếu, gây mưa nhỏ rải rác, trời rét.

Các nơi còn lại của miền Bắc ngày 29 và 30/1 có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa và chiều trời nắng; riêng phía Đông miền Bắc sáng 30/1 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác; rét về đêm và sáng. Đêm 30 và ngày 31/1, miền Bắc mưa nhỏ rải rác, rét về đêm và sáng. Từ ngày 1/2, miền Bắc rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Hiểm hoạ khôn lường từ ốc ngâm 'thuỷ tinh lỏng'



Theo SK&ĐS, liên quan đến đường dây sơ chế, tiêu thụ hơn 3.000 tấn ốc bươu ngâm hóa chất Natri Silicate (thường gọi là thủy tinh lỏng) ở phường Bình Đông vừa được triệt phá. Chủ cơ sở là Huỳnh Văn Trường (SN 1979, quê Cần Thơ) đã bị Cơ quan CSĐT Công an TPHCM khởi tố về tội "Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm".

Theo Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM, Natri Silicate (Na₂SiO₃, còn gọi là "thủy tinh lỏng") là hóa chất công nghiệp, thường được sử dụng trong xây dựng làm chất chống thấm bê tông, phụ gia sản xuất xi măng chịu axit; dùng làm keo dán công nghiệp, chất tẩy rửa, nguyên liệu sản xuất gốm sứ hoặc phủ bề mặt kim loại để chống ăn mòn. Natri Silicate bị nghiêm cấm tuyệt đối sử dụng trong thực phẩm.

Ths.BS Bùi Thị Duyên - Phụ trách khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Quân y 175 cho rằng, việc tiêu thụ ốc có tồn dư natri silicate tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe. Với tính kiềm mạnh, hóa chất này có thể gây kích ứng, bỏng niêm mạc miệng, thực quản và đường tiêu hóa. Ngoài ra, trong quá trình sản xuất ở nhiệt độ cao, natri silicate có thể lẫn tạp chất, trong đó có kim loại nặng nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Khi ăn phải thực phẩm nhiễm chất này, người dân có thể gặp các biểu hiện cấp tính như kích ứng, bỏng niêm mạc đường tiêu hóa, đau bụng, buồn nôn, nôn ói, tiêu chảy, rát họng. Trường hợp nặng có thể dẫn đến viêm loét dạ dày – ruột, đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em, người cao tuổi và người có bệnh lý dạ dày nền.

Hoạt động từ năm 2021 tới nay, cơ sở này đã tuồn ra thị trường hơn 3.000 tấn ốc ngâm hoá chất. Ảnh: CACC.

Học sinh nhiều trường tại TPHCM được nghỉ Tết Nguyên đán 16 ngày



Theo Báo GD&TĐ, quyết định của UBND TPHCM quy định, học sinh được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 11 ngày, từ 12 đến 22/2/2026 (tức 25 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng). Do ngày 12/2 rơi vào thứ 5 nên Sở GD&ĐT TPHCM cho phép hiệu trưởng được linh động để học sinh nghỉ thêm 3 ngày trước đó (9 đến 11/2) nếu đảm bảo nội dung và tiến độ chương trình. Cộng thêm ngày nghỉ cuối tuần liền trước, học sinh có thể nghỉ Tết 15-16 ngày.

Nhiều trường như: Tiểu học Tân Đông Hiệp, THCS Tân Bình (phường Tân Đông Hiệp), Trường Tiểu học Trần Văn Ơn (phường Đông Hưng Thuận), THCS Võ Trường Toản, THCS Dĩ An (phường Dĩ An), Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Tân Mỹ), Trường Tiểu học Phan Chu Trinh (phường Lái Thiêu),... áp dụng lịch nghỉ Tết tối đa. Bà Nguyễn Vĩnh Bảo Châu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Văn Ơn cho hay trường học hết thứ Bảy, học sinh chính thức nghỉ Tết từ chủ nhật. Tổng thời gian nghỉ Tết là 15 ngày.

Trong khi đó, Trường THPT Hồ Thị Bi (xã Hóc Môn) lại cho học sinh nghỉ 13 ngày. Nhiều trường khác cho biết chỉ nghỉ tối đa 11 ngày theo lịch chung của Sở. Những học sinh có lý do chính đáng như theo bố mẹ về quê hay du xuân vẫn được duyệt nghỉ thêm.

Nhiều trường học tại TP.HCM cho học sinh nghỉ Tết 16 ngày. Ảnh minh họa

Bôi xấu hình ảnh lực lượng công an trên Facebook, người đàn ông 53 tuổi bị phạt 7,5 triệu đồng

Thông tin từ Công an TP Đà Nẵng, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Điện Bàn phát hiện tài khoản Facebook cá nhân của ông D.A.V (SN 1973, trú tại phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng) đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung sai sự thật, mang tính công kích, xúc phạm uy tín của lực lượng Công an.

Công an phường đã nhanh chóng tiến hành xác minh và mời ông V lên làm việc. Tại cơ quan Công an, ông V đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Nguyên nhân được xác định do nhận thức pháp luật hạn chế, thiếu kiểm chứng thông tin, dẫn đến việc chia sẻ các nội dung sai sự thật, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan, tổ chức.

Công an phường Điện Bàn đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7.500.000 đồng đối với ông D.A.V về hành vi: "Cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân". Ông V đã chấp hành hình thức xử phạt và gỡ bỏ bài viết khỏi mạng xã hội.

Ông D.A.V. bị xử phạt 7,5 triệu đồng. Ảnh: CATP Đà Nẵng

Thua bạc, liều lĩnh cướp giật giữa đêm ở Hà Nội



Theo VOV, ngày 28/1, Công an TP Hà Nội cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Đức Duy (SN 1998, trú tại tỉnh Ninh Bình) về các tội đánh bạc và cướp giật tài sản. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, Phạm Đức Duy không có công việc ổn định, lại thua bạc online nên lâm vào túng quẫn, từ đó nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của người khác.

Khoảng 1h28 phút ngày 14/01, tại khu vực trước tòa nhà CIC, số 1 Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, Hà Nội, đối tượng Duy phát hiện một nhân viên bảo vệ đang đứng trước sảnh tòa nhà. Lợi dụng thời điểm đêm khuya, đối tượng đã áp sát từ phía sau, giật chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy S10+ của nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, người dân xung quanh đã hô hoán và truy đuổi đối tượng. Nhận được tin báo, Tổ tuần tra Công an phường Yên Hòa đang làm nhiệm vụ gần đó đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp cùng quần chúng nhân dân khống chế và bắt giữ thành công Phạm Đức Duy, thu giữ tang vật liên quan.

Đối tượng Phạm Đức Duy.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 22/01, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Đức Duy về các tội Đánh bạc và Cướp giật tài sản theo quy định của pháp luật.