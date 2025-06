Tin sáng 10/6: Miền Bắc sắp tái diễn nắng nóng diện rộng; Khi nào Hà Nội công bố kết quả và điểm chuẩn vào lớp 10 công lập 2025?

Miền Bắc sắp tái diễn nắng nóng diện rộng

Thông tin trên VTC, dự báo cuối tuần miền Bắc đón đợt nắng nóng diện rộng sau chuỗi ngày mưa lớn dồn dập khiến nhiều nơi nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Dự báo từ chiều tối 9/6 đến sáng 10/6, vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 150mm. Đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to với lượng mưa dao động 15-30mm, có nơi trên 70mm. Nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn, trên 100mm chỉ trong 3 giờ.

Sau đợt mưa lớn, miền Bắc đón nắng nóng diện rộng. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Ngoài ra, chiều và tối 9/6, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 70mm. Nam Trung Bộ mưa rào và dông, cục bộ mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Từ chiều 10/6, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần. Chiều tối và tối cùng ngày, Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi mưa rào và dông rải rác.

Trong cơn dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có thể gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Từ 14/6, Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Bộ đội biên phòng cứu 4 ngư dân đánh cá gặp nạn trên biển

Báo Sức khỏe & Đời sống cho biết, vào lúc 11h45 ngày 9/6, Đồn Biên phòng Thanh Lân (huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh), nhận được thông tin của người dân có 1 tàu cá cách khu vực Đồn khoảng 1 hải lý gặp nạn trên biển và trên tàu có 4 ngư dân.

Ngay khi nhận được tin báo, đơn vị đã cử 6 cán bộ chiến sĩ vận hành xuồng đến vị trí nói trên tiến hành cứu hộ thành công đảm bảo an toàn tính mạng cả 4 người.

Con tàu gặp nạn mang BKS TH 90111 - TS do anh Đỗ Xuân Bình (SN 1981, trú tại phường Hải Thanh, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) làm chủ tàu.

Các nạn nhân trên tàu cá gặp nạn được Bộ đội Biên phòng Đồn Thanh Lân cứu.

Theo anh Bình, trong quá trình di chuyển, tàu va trúng đá ngầm dẫn đến nước tràn vào khoang máy. Cùng với việc cứu hộ an toàn tính mạng cả 4 người trên tàu, Đồn Biên phòng Thanh Lân tiến hành lai dắt tàu gặp nạn vào khu vực gần bờ để tiến hành bơm nước ra khỏi khoang máy.

Được biết, ngay khi nhận được thông tin, lãnh đạo huyện Cô Tô đã chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện phối hợp với Đồn Biên phòng Thanh Lân thực hiện thăm khám, đảm bảo sức khỏe cho 4 nạn nhân gặp nạn.

Khi nào Hà Nội công bố kết quả và điểm chuẩn vào lớp 10 công lập 2025?

VTV cho hay, sau hai ngày tổ chức, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026 của Hà Nội đã hoàn thành. Theo ghi nhận, kỳ thi diễn ra ổn định, thuận lợi; công tác tổ chức được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; công tác bảo mật đề thi được đảm bảo theo đúng kế hoạch.

Hà Nội tiếp tục thực hiện nhiều đổi mới trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026 nhằm giảm áp lực cho học sinh, đồng thời bảo đảm công bằng, minh bạch.

Sau hai ngày tổ chức, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2025-2026 của Hà Nội đã hoàn thành.

Một số điểm mới của kỳ tuyển sinh năm nay như việc điều chỉnh cách tính điểm xét tuyển, thay vì nhân hệ số 2 cho môn Toán và Ngữ văn như các năm trước, năm nay, điểm xét tuyển được tính là tổng điểm của 3 môn thi (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ) đều tính theo thang điểm 10 và hệ số 1 để khuyến khích học sinh học đều các môn.

Dự kiến, từ ngày 4 - 6/7, Sở GDĐT Hà Nội sẽ công bố cùng lúc điểm thi và điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của các trường THPT công lập.

Kịp thời ngăn chặn 2 nhóm dùng hung khí chuẩn bị hỗn chiến

Theo VOV, Công an thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân đang phối hợp với Công an xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận tiến hành lập hồ sơ theo dõi, răn đe, giáo dục pháp luật với 2 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập, mang theo hung khí nguy hiểm chuẩn bị gây hỗn chiến, xảy ra trên địa bàn thị trấn Tân Nghĩa.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an thị trấn Tân Nghĩa xác định được thông tin trên mạng xã hội facebook đang có 2 nhóm thanh, thiếu niên của thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân và xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam nhiều lần "hẹn" để đánh nhau.

Các đối tượng liên quan đến vụ việc đa số đều là trẻ vị thành niên. Ảnh: CABT

Công an thị trấn Tân Nghĩa đã tiến hành xác minh, phối hợp với Công an xã Tân Lập tổ chức lực lượng tuần tra an ninh trật tự trên dọc tuyến đường trên địa bàn, nhằm kịp thời ngăn chặn 2 nhóm thanh, thiếu niên nói trên.

Quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện nhóm khoảng 7 thanh, thiếu niên có biểu hiện nghi vấn đang tụ tập tại quán cà phê trên tuyến quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, nên đưa các đối tượng về trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, các nhóm đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn cá nhân trên mạng xã hội Facebook, nên đã lôi kéo, rủ rê nhiều thanh thiếu niên khác chuẩn bị hung khí, hẹn gặp nhau vào khuya ngày 8/6 để đánh nhau tại khu vực nghĩa trang thuộc khu phố 6, thị trấn Tân Nghĩa.

TP Hồ Chí Minh: Cấm xe máy vào đường dẫn cao tốc, nút giao An Phú kẹt cứng

Cũng theo VTV, ngày 7/6, xe máy bị cấm cả hai chiều để đảm bảo an toàn giao thông. Tuy nhiên, lượng lớn xe máy dồn vào các tuyến thay thế như Nguyễn Duy Trinh, Đỗ Xuân Hợp, đường song hành cao tốc… khiến giao thông ùn ứ kéo dài, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Lộ trình thay thế cho xe máy: Võ Chí Công → Nguyễn Duy Trinh → Đỗ Xuân Hợp → đường song hành cao tốc → Mai Chí Thọ (và ngược lại). Do các tuyến này vốn đã quá tải, tình trạng kẹt xe càng nghiêm trọng hơn.

Sáng 9/6, giao thông kẹt nghiêm trọng tại nút An Phú do cấm xe máy vào đường dẫn cao tốc TP Hồ Chi Minh - Long Thành.

Tuyến cao tốc TP Hồ Chi Minh – Long Thành – Dầu Giây được khai thác từ năm 2015. Đến 2017, xe máy được phép lưu thông vào đường dẫn nhằm giảm tải cho An Phú. Tuy nhiên, do lo ngại an toàn, thành phố quyết định cấm trở lại.

Phạt tiền người đăng tin sai sự thật về sầu riêng ngâm hóa chất

Tuổi trẻ đưa tin, ngày 9-6, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với ông H.V.N. (34 tuổi, trú TP Lạng Sơn) vì đăng tải thông tin sai sự thật về sầu riêng lên mạng xã hội. Sau khi đăng tải thông tin sai sự thật, ông N. đã bị Công an tỉnh Đắk Nông mời vào làm việc.

Trước đó, ngày 22-5, tài khoản Facebook "Hà Bảo Nam" do H.V.N. quản lý đăng video có tiêu đề "Tin nóng: Sầu riêng ngâm hóa chất", phản ánh không đúng sự thật việc hàng chục tấn sầu riêng tại Đắk Nông bị ngâm thuốc độc trước khi đưa ra thị trường.

Hà Văn N., người đăng video có tiêu đề "Tin nóng: sầu riêng ngâm hóa chất", phản ánh không đúng sự thật đã bị xử phạt - Ảnh: DUNG THẢO

Nội dung video gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến người tiêu dùng và hoạt động sản xuất, kinh doanh nông sản tại địa phương. Qua xác minh, cơ quan chức năng khẳng định thông tin này là sai sự thật, không có cơ sở kiểm chứng.

Tại cơ quan công an, H.V.N. thừa nhận đăng thông tin chưa được xác minh, đã tự gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm. Công an tỉnh căn cứ điểm a, khoản 1, điều 101 nghị định 15/2020/NĐ-CP để ra quyết định xử phạt hành chính đối với cá nhân này.