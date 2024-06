Tin sáng 10/6: Thông tin mới nhất vụ người phụ nữ tố bị giam, hành hạ như thời trung cổ ở Bình Thuận; Hà Nội đề nghị công an vào cuộc thông tin lộ đề thi Văn

Hà Nội đề nghị công an vào cuộc trước thông tin lộ đề thi Văn

Các thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025. Ảnh: TL

Sở GD&ĐT Hà Nội có công văn gửi Công an thành phố Hà Nội về việc xác minh điều tra thông tin mạng xã hội liên quan đến việc lộ đề thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025 tại Hà Nội.

Trong hai ngày 8 và 9/6, Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025. Trong sáng 9/6, trên một số mạng xã hội có thông tin về việc lộ đề, thay đề dự phòng ở các môn thi Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh...

Theo giaoducthoidai, Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, các thông tin này không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận xã hội, làm ảnh hưởng lớn đến công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2024-2025 của TP. Hà Nội.

Sở GD&ĐT Hà Nội đề nghị Công an thành phố Hà Nội chỉ đạo xác minh làm rõ các thông tin liên quan và có biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật để bảo đảm sự nghiêm túc, an toàn của kỳ thi.

Ông Trần Thế Cương (Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội) khẳng định thông tin lộ đề thi là không chính xác. Theo ông Cương, việc xây dựng, in sao và vận chuyển đề thi tại Hà Nội được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, đúng quy chế thi và bảo đảm bảo mật tuyệt đối.

Bắt 2 phụ nữ liên quan đến vụ người phụ nữ tố bị giam, hành hung ở Bình Thuận

Nguyễn Thị Hoài Diễm bị bắt tạm giam. (Ảnh: Công an tỉnh Bình Thuận)

Liên quan vụ việc chị T.T.B.D (33 tuổi, trú xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết) bị chồng cũ và gia đình chồng cũ giữ trái pháp luật, hành hung gây thương tích, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam 2 người phụ nữ.

Theo VTC News, danh tính hai người này là Nguyễn Thị Ngọc Lan (36 tuổi, trú phường Phú Thủy, TP. Phan Thiết) và Nguyễn Thị Hoài Diễm (40 tuổi, trú xã Thiện Nghiệp).

Với vai trò đồng phạm, Nguyễn Hồng Tâm (50 tuổi, trú xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình, Bình Thuận) và Trần Hữu Tình (33 tuổi, trú phường Phú Hài, TP Phan Thiết) cũng bị khởi tố nhưng được tại ngoại.

Kết quả điều tra xác định, ngày 4/12/2023, chị D cùng chồng là Nguyễn Tự Tín (33 tuổi, trú xã Thiện Nghiệp) về tại số nhà 86, đường Nguyễn Phúc Nguyên (khu phố 14, phường Phú Thủy) để sinh sống.

Ngày 29/12/2023, chị D và chồng ly hôn. Tuy nhiên sau khi ly hôn, chị D tiếp tục ở lại nhà chồng cũ để tiện chăm sóc 3 con nhỏ.

Thời gian ở tại đây, Tín và các thành viên trong gia đình cho rằng chị D là mầm họa, nên Tín, Diễm và Lan (chị ruột của Tín) đã bàn bạc thống nhất nhờ Tâm và Tình giúp sức trong việc canh giữ chị D, không cho ra khỏi nhà.

Ba đối tượng Tín, Lan và Diễm thay nhau dùng tay, chân, chày gỗ, cối gỗ đánh đập, hành hung chị D gây thương tích. Đến 15/4/2024, lợi dụng sơ hở, chị D trốn thoát và đến Công an phường Phú Thủy trình báo toàn bộ sự việc.

Sau khi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, Cơ quan CSĐT Công an TP. Phan Thiết phối hợp với Viện KSND cung cấp, cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an Bình Thuận huy động hàng chục cán bộ, chiến sỹ thực hiện lệnh khám xét tại số nhà 29, Trần Bình Trọng và căn biệt thự số 241, Bàu Me (cùng ở xã Thiện Nghiệp).

Qua khám xét, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng liên quan đến vụ việc.

Cơ quan chức năng cho biết, các bị can có thái độ chống đối, không hợp tác, có nhiều thủ đoạn rất tinh vi để đối phó với cơ quan điều tra…

Vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra để xử lý theo quy định.

Hành khách nước ngoài quên ví chứa nhiều ngoại tệ trên tàu Thống Nhất

Hành khách (áo đỏ) nhận lại ví cùng toàn bộ tài sản bỏ quên trên tàu. Ảnh: VNR cung cấp

Theo VietnamNet, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, đoàn tiếp viên đường sắt Phương Nam vừa trả lại ví cho hành khách nước ngoài, trong đó chứa nhiều ngoại tệ và giấy tờ quan trọng.

Sự việc xảy ra trên tàu Thống Nhất SE3 xuất phát từ ga Hà Nội ngày 8/6. Sau khi dừng trả khách và rời ga Huế di chuyển tiếp về Sài Gòn, lúc 9h8 sáng 9/6, tiếp viên toa số 8 dọn vệ sinh toa xe đã phát hiện có một ví da màu đen ở giường số 2.

Qua tra cứu cho thấy, đây là giường khách nước ngoài đã xuống ở ga Huế. Trưởng tàu Trần Xuân Trà và bảo vệ trên tàu đã lập biên bản, kiểm tra trong ví có nhiều loại ngoại tệ giá trị, gồm hơn 1 triệu đồng, 476 USD, 520 baht Thái Lan và 100.000 kip Lào. Ngoài ra, trong ví còn có một hộ chiếu, một USB, 6 thẻ ngân hàng và một số giấy tờ tùy thân khác đều mang tên Simpson Ian Murray.

Ngay sau đó, Trưởng tàu đã liên lạc với hướng dẫn viên du lịch của Công ty Livitrans (đơn vị tổ chức tour du lịch có vị khách quên ví trên tàu) để xác minh tài sản.

Khi tàu SE3 dừng tại ga Đà Nẵng, Trưởng tàu đã bàn giao ví cùng toàn bộ tài sản, giấy tờ, gửi chuyến tàu chiều ngược lại ra ga Huế để trao trả cho hành khách.

Bé 11 tháng tuổi mắc chứng tắc tá tràng bẩm sinh hiếm gặp

Bác sĩ tiến hành thăm khám cho bệnh nhi.

Theo GĐVN, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã phẫu thuật cấp cứu thành công cho bệnh nhi 11 tháng tuổi bị tắc tá tràng bẩm sinh.

Trước đó, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng được chẩn đoán theo dõi tắc tá tràng sơ sinh. Gần đây trẻ có biểu hiện ăn bú kém, nôn hoàn toàn sau bú, số lần nôn ngày càng tăng được gia đình cho nhập viện điều trị.

Kết quả khám lâm sàng và cận lâm sàng cho thấy dạ dày giãn chứa nhiều dịch, đoạn đầu tá tràng giãn đường kính 28mm, đoạn chuyển tiếp thuôn nhỏ… Các quai ruột non phía sau xẹp, chứa ít dịch và hơi.

Qua hội chẩn chuyên khoa, các bác sĩ chẩn đoán trẻ bị tắc tá tràng bẩm sinh và chỉ định chuyển phòng mổ cấp cứu điều trị tắc tá tràng cho trẻ. Tại phòng mổ, kíp phẫu thuật đặt Trocar quan sát thấy dạ dày giãn lớn, đoạn D1 tá tràng giãn lớn, D2 tá tràng xẹp, các quai ruột non phía sau xẹp nhiều.

Xác định được nguyên nhân gây bệnh kíp phẫu thuật đã tiến hành mở bờ tự do D1 tá tràng, kiểm tra thấy giữa D1 và D2 tá tràng tắc hoàn toàn, do màng ngăn, tiến hành nối tá – hỗng tràng cho bệnh nhi.

Hiện tại sức khỏe bệnh nhi ổn định, đang được theo dõi tại Khoa Ngoại - Chuyên khoa bệnh viện.

Bác sĩ Nguyễn Văn Luyện - Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh cho biết, tắc tá tràng bẩm sinh là một bệnh lý tương đối hiếm gặp, tỷ lệ mắc 1/5.000 – 1/10.000 ở trẻ mới sinh.

8/8 học sinh Việt Nam đoạt huy chương Olympic Vật lý châu Á

Các học sinh tham dự cuộc thi Olympic Vật lý Châu Á (APhO) năm 2024.

Theo VNN, Bộ GD&ĐT nhận được thông tin về kết quả chính thức của đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Châu Á (APhO) năm 2024 được tổ chức tại Malaysia. Đội tuyển quốc gia Việt Nam có 8 học sinh dự thi.

Kết quả, 8/8 học sinh đoạt huy chương, gồm: 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng. Đây là kết quả vượt trội so với những năm trước.

Kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 24 được tổ chức từ ngày 3-10/6 có 28 đội đoàn từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ với 208 thí sinh dự thi. Đây là kỳ APhO đầu tiên do Malaysia tổ chức với số đội tham dự nhiều nhất từ trước đến nay.

Các thí sinh dự thi trải qua 2 ngày thi với thời gian thi 5 tiếng/ngày. Bài thi lý thuyết năm nay được xây dựng từ các ứng dụng thực tế và hiện đại của Vật lí như đài phun nước, cáp quang hay từ kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí nổi tiếng Nature về vật lí thiên văn.

Bài thi Thực nghiệm được xây dựng trên cơ sở thí nghiệm về con quay hồi chuyển, một hiệu ứng cơ học được ứng dụng rất nhiều trong thực tế như định vị chính xác trong hàng không hàng hải hay các thiết bị tự cân bằng.

Ban Tổ chức APhO 2024 tổ Lễ bế mạc và trao giải trong ngày 9/6, lúc 18h30 (giờ Malaysia).