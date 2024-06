Tin sáng 9/6: Tin mới nhất vụ nữ sinh mất tích khi đi thi lớp 10; danh sách 18 số điện thoại lừa đảo

Tin sáng 8/6: Diễn biến không khí lạnh xuống miền Bắc; chỉ đạo 'nóng' của Bộ GTVT sau vụ bé trai bị bỏ quên trên ô tô dẫn đến tử vong ở Thái Bình GĐXH - Vùng không khí lạnh từ phía bắc đã tác động khiến thời tiết miền Bắc thay đổi; Bộ GTVT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị tăng cường thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông đối với xe ô tô đưa đón học sinh.

Nữ sinh mất tích bí ẩn khi đi thi lớp 10: Khoanh vùng, tìm kiếm 2 khu vực

Tối 8/6, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, gia đình em học sinh bị mất tích bí ẩn khi đi thi lớp 10 ở TP Châu Đốc, tỉnh An Giang) cho biết vẫn chưa có thông tin gì về con của mình.

Một lãnh đạo Công an TP Châu Đốc xác nhận hiện vẫn chưa có thông tin gì về nữ sinh này. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương rà soát và tìm kiếm thông tin liên quan.

Nữ sinh lớp 10 bị mất tích khi đi thi lớp 10.

Bên cạnh đó, gia đình nữ sinh cũng cho biết đã cùng với các ngành chức năng xác định, khoanh vùng một số khu vực nghi vấn. Trong đó, khu vực gần nhà và một khu vực gần biên giới giáp với Campuchia là 2 nơi mà gia đình và cơ quan chức năng đang khoanh vùng, tập trung tìm kiếm.

Theo báo cáo ngày 5/6 của Trường THCS Nguyễn Trãi (TP Châu Đốc), một học sinh của trường sau khi thi xong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại hội đồng thi Trường THPT Chuyên Thủ Khoa Nghĩa từ ngày 4/6 thì không về nhà.

Ngay sau đó, UBND tỉnh An Giang đã đề nghị công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục - Đào tạo, UBND TP Châu Đốc và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh nguyên nhân vụ việc.

Miền Bắc cao điểm mưa lớn, Hà Nội sáng 9/6 xác suất mưa 30%

Theo VietNamNet cập nhật tin từ trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay (8/6), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 19h đến 8h có nơi trên 100mm như: Nhạn Môn (Bắc Kạn) 109.4mm, Hưng Đạo (Cao Bằng) 115.6mm, Mường Do (Sơn La) 100.2mm, …

Dự báo, từ chiều tối 8-9/6, ở khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20-50mm, có nơi trên 150mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối, đêm và sáng sớm).

Để phục vụ kỳ thi vào lớp 10, cơ quan khí tượng cũng dự báo thời tiết Hà Nội ngày 9/6, xác suất mưa cao chủ yếu tập trung vào sáng sớm và chiều tối.

Cũng trong ngày 8/6, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia có nhận định diễn biến thời tiết trên cả nước từ 8-14/6.

Cụ thể, ở Bắc Bộ, mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có mưa rất to kéo dài từ đêm 8/6 đến khoảng ngày 10, sau đó giảm dần. Từ 11-14/6, khu vực này ngày nắng, vùng đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Ngoài ra, từ 8-10/6, trên các sông suối khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với biên độ lũ lên phổ biến từ 1-3m.

Đối với khu vực Trung Bộ, trong thời kỳ dự báo, hình thái thời tiết là ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, riêng từ chiều tối 8-11/6, có mưa rào và giông rải rác.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, cũng thời gian này, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và giông vài nơi; trong đó, từ chiều tối ngày 8-9/6, lượng mưa 15-30mm, có nơi trên 50mm.

Riêng khu vực Hà Nội, ngày 8/6 có mưa rào và giông rải rác. Từ đêm nay đến ngày 10/6, có mưa vừa và giông, cục bộ có mưa to. Từ 11-14/6, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Loạt chính sách mới về đất đai dự kiến có hiệu lực sớm từ 1/8/2024

Tin từ báo Lao động, chiều 8/6, với 463/465 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Theo Nghị quyết vừa được thông qua, Quốc hội quyết định điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 theo hướng bổ sung Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật Các tổ chức tín dụng và Nghị quyết của Quốc hội quy định về việc giảm thuế giá trị gia tăng vào chương trình.

Những nội dung này dự kiến trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 7 theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Quốc hội sắp xem xét cho phép 3 luật mới liên quan bất động sản có hiệu lực từ 1/8.

Qua xem xét cho thấy Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 có nhiều quy định đổi mới, tiến bộ, được người dân và xã hội kỳ vọng sẽ tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

Việc sớm triển khai thi hành các luật nêu trên sẽ góp phần tháo gỡ vướng mắc, bất cập, đưa các chính sách mới đã được Quốc hội quyết định vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng đất đai.

Đồng thời, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững, đẩy mạnh phát triển nhà ở, nhất là nhà ở xã hội cho công nhân, người lao động có thu nhập thấp.

Do đó, đề nghị Quốc hội cho bổ sung dự luật vào chương trình năm 2024, trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến và biểu quyết thông qua ngay tại đợt 2 của kỳ họp này theo trình tự, thủ tục rút gọn như Chính phủ đề xuất.

Đồng thời, đề nghị Chính phủ nghiên cứu, chỉnh lý tên gọi của luật cho phù hợp với phạm vi sửa đổi là chỉ điều chỉnh thời điểm có hiệu lực thi hành của các luật sớm hơn, từ ngày 1/8/2024.

18 số điện thoại lừa đảo, chặn số ngay để đề phòng

Theo báo Đời sống& Pháp luật cập nhật với đầu số +024, đây là những số điện thoại lừa đảo mà người dùng nên cảnh giác:



1. 02439446395

2. 02499950060

3. 02499954266

4. 0249997041

5.02444508888

6. 02499950412

7. 0249997037

8. 02499997044

9. 02499950212

10. 02499950036

11. 0249997038

12. 0249992623

13. 0249997035

14. 0249994266

15. 02499985212

16. 0245678520

17. 02499985220

18. 0249997044

Thủ đoạn lừa đảo qua điện thoại phổ biến cần cảnh giác

Hiện nay, tình trạng lừa đảo qua điện thoại diễn ra rất phổ biến. Một số thủ đoạn quen thuộc thường thấy như:

- Giả mạo Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án… gọi điện gây sức ép, yêu cầu nộp tiền. Kịch bản lừa đảo trong tình huống này là: Giả làm Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án… liên hệ với nạn nhân thông báo vi phạm không có thật, khai thác thông tin cá nhân của người nghe.

- Giả danh ngân hàng gọi điện mời chào vay tiền online. Thủ đoạn này thực hiện bằng cách hướng dẫn nạn nhân làm các thủ tục vay, mở tài khoản online, sau đó gửi yêu cầu xác nhận phê duyệt khoản vay và yêu cầu nộp các khoản tiền lệ phí, tiền trả góp… để chiếm đoạt.

- Giả danh nhân viên cửa hàng, công ty xổ số... gọi điện thông báo họ may mắn nhận được phần thưởng có giá trị cao.

Trước tình trạng lừa đảo qua điện thoại ngày càng gia tăng, đại diện Cục Viễn thông cũng đã đưa ra lời khuyên khi nhận được cuộc gọi rác, cuộc gọi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần bình tĩnh, thực hiện phản ánh tới đầu số 156.

Quy định mới nhất về xét tặng NSND, NSƯT

Báo Tiền phong đưa tin ngày 6/6, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2024/NĐ-CP, quy định về xét tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân (NSND), nghệ sĩ ưu tú (NSƯT).

Theo quy định, danh hiệu NSND được xét tặng cho cá nhân đạt các tiêu chuẩn trung thành với Tổ quốc, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, điều lệ, nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, địa phương.

Nghệ sĩ nhân dân phải có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong cuộc sống, tận tụy với nghề, có tài năng nghệ thuật tiêu biểu xuất sắc cho loại hình, ngành, nghề văn hóa, nghệ thuật được tôn vinh.

NSND Trần Đức và NSND Xuân Bắc trong lễ trao danh hiệu hồi đầu tháng 3/2024.

Họ phải có uy tín nghề nghiệp, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam, được đồng nghiệp và nhân dân ghi nhận, mến mộ.

Về thời gian hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp. NSND phải hoạt động liên tục hoặc cộng dồn từ 20 năm trở lên (hoặc 15 năm trở lên đối với loại hình nghệ thuật xiếc, múa).

Nghệ sĩ được xét tặng danh hiệu NSND khi đã được tặng danh hiệu NSƯT, sau đó tiếp tục đạt một trong các tiêu chí về giải thưởng trong nước hoặc quốc tế.

Danh hiệu NSƯT được xét tặng cho cá nhân có thời gian hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật chuyên nghiệp liên tục hoặc cộng dồn từ 15 năm trở lên (hoặc 10 năm trở lên đối với loại hình nghệ thuật xiếc, múa). Họ cũng phải đạt một trong các tiêu chí theo quy định về giải thưởng.

