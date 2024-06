Tin sáng 3/6: Tin mới nhất vụ bé gái 11 tuổi 'mất tích' nhiều ngày; miền Bắc nắng nóng gay gắt

Tin sáng 2/6: Thông tin mới bất ngờ vụ bé trai bị bỏ quên trên ô tô ở Thái Bình; Sở TT&TT TP.HCM vào cuộc vụ 'Angela Phương Trinh phát ngôn ngông cuồng' GĐXH - Cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ GTVT về vụ trẻ mầm non bị tử vong trên xe ô tô đưa đón học sinh xảy ra tại Thái Bình; Sở TT&TT TP.HCM cho biết sẽ xác minh vụ diễn viên Angela Phương Trinh phát ngôn sốc gây xôn xao dư luận...

Bé gái 11 tuổi 'mất tích' nhiều ngày ở TPHCM, được tìm thấy ở nhà cha ruột

Thông tin từ báo VietNamNet, bà N.T.T. (48 tuổi, quê ở Nghệ An) cho biết, Công an huyện Hóc Môn đã tìm thấy con gái của bà, là bé Nguyễn Thị H.L. (11 tuổi, học sinh lớp 5 Trường tiểu học Tam Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn). Bé H.L. được tìm thấy ở nhà cha ruột tại quận Bình Tân. Người này là chồng cũ, đã ly hôn của bà T.

Hình ảnh bé gái 11 tuổi bị mất tích nhiều ngày. Ảnh: VietNamNet

Dù trước đó khi con vừa mất tích, bà T. nhiều lần liên hệ để tìm kiếm, nhưng chồng cũ đều nói bé không có ở chỗ ông. Khi công an vào cuộc để tìm kiếm và có liên hệ thì ông này mới xác nhận, bé đang sinh sống tại nhà ông.

Công an đã mời mẹ con bà T. và người chồng cũ đến làm việc vào sáng mai (3/6) và lấy lời khai theo quy định pháp luật.

Như đã thông tin, nhiều ngày nay, bà T. cùng hàng xóm, nhà trường tổ chức tìm kiếm khi bé H.L. mất tích từ sáng 26/5.

Hôm đó là chủ nhật, bé H.L. không đến học thêm tại nhà cô giáo nên người mẹ, tức bà T. nhận được tin nhắn từ cô hỏi thăm con. Nghĩ là con gái vì lý do gì nên không đi học, bà T. nhắn cho cô giáo rằng, bé nghỉ học.

Đến chiều đi làm về, bà T. hốt hoảng phát hiện con không ở nhà, đi đâu không rõ. Bà T. cùng hàng xóm, người thân và cô giáo tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Bà T. là mẹ đơn thân, làm lao công nuôi con. Bé H.L. thường ngày đi học và sau đó về nhà cô giáo để học thêm. Đến tối, khi tan ca, bà T. mới đến nhà cô giáo đón con về.

Khi con mất tích, bà T. cùng hàng xóm trích xuất hình ảnh camera an ninh khu trọ, xác định trong sáng 26/5, bé H.L. có mượn điện thoại của 1 người trong xóm trọ để sử dụng. Một lúc sau, có thanh niên mặc áo xe ôm công nghệ đến đón và bé rời khỏi phòng trọ...

Khi công an vào cuộc tìm kiếm, đã nhanh chóng tìm thấy bé H.L. tại nhà cha ruột của bé. Theo người mẹ, ông này từ trước đến giờ từ chối nhận con.

Đề xuất viên chức ngành nghệ thuật là công việc nặng nhọc để được về hưu sớm

Tin từ báo Lao động, Bộ Văn hóa - Thể thao Du lịch đề xuất xây dựng chính sách đối với viên chức lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được xem xét về hưu sớm.

Theo đó, Bộ Văn hóa - Thể thao Du lịch đề xuất rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến tuyển chọn, đào tạo và chế độ chính sách đối với nghệ sĩ trong các lĩnh vực nghệ thuật; giải quyết việc làm cho nghệ sĩ biểu diễn sau thời kỳ đỉnh cao.

Đề xuất xây dựng chính sách đối với viên chức lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn thuộc "Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm" được xem xét về hưu sớm theo nguyện vọng khi đã tham gia Bảo hiểm xã hội đủ 20 năm trở lên, mức hưởng lương hưu sẽ theo tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: Quốc hội

Nghị định quy định về đào tạo các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật, trong đó có quy định về chính sách tuyển dụng đối với người học các ngành, nghề chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật sau khi tốt nghiệp, có tài năng, năng khiếu phù hợp với vị trí việc làm.

Nghị định quy định một số chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động chuyên môn trong các đơn vị sự nghiệp công lập lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn, trong đó tập trung vào một số nội dung sau:

Sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp đối với viên chức, người lao động chuyên môn lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Sửa đổi, bổ sung quy định về chế độ bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn đối với viên chức, người lao động chuyên môn lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn.

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 21/2015/NĐ-CP về chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm điện ảnh, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác.

Miền Bắc nắng nóng, có nơi trên 37 độ C

Báo VTCNnews đưa tin từ trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 2/6, Trung Bộ nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C như: Quảng Ngãi 37 độ C, Tuy Hòa (Phú Yên) 36,8 độ C, Phan Thiết (Bình Thuận) 36,2 độ C.

Ảnh minh họa

Ngày 3/6, Bắc Bộ tăng nhiệt, trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Khu vực này chiều tối đề phòng mưa rào và dông.

Từ 4/6, nắng nóng giảm dần ở Bắc Bộ.

Tại Trung Bộ, ngày 3 và 4/6 thời tiết nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Ngày 5/6, nắng nóng ở Trung Bộ khả năng dịu dần.

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi.

Nhiều người sốc nhiệt khi đi theo ông Thích Minh Tuệ?

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 10h sáng 2/6 tại địa phận thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế). Thời điểm trên, người phụ nữ đang tham gia đi theo đoàn ông Thích Minh Tuệ.

Ngay khi phát hiện sự việc, hai cán bộ, chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ kịp thời đỡ, dìu người phụ nữ. Sau đó, một người phụ nữ khác có mặt để cõng người phụ nữ này rời khỏi đoàn đông người.

Một lãnh đạo Công an thị xã Hương Trà cho biết, hai cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ người phụ nữ nói trên hiện đang công tác tại đơn vị.

Nhiều người bị sốc nhiệt khi đi bộ. Ảnh: Báo Công an Nhân dân

Ở một diễn biến khác, một số thông tin cho hay, có 2 người phụ nữ khác ở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế khi đi theo đoàn ông Thích Minh Tuệ cũng bị sốc nhiệt.

Tuy nhiên, qua xác minh của PV, lãnh đạo các Bệnh viện, Trung tâm Y tế trên địa bàn cho biết không tiếp nhận trường hợp liên quan vào cấp cứu điều trị. Có thể, những người này sau khi bị sốc nhiệt, được hỗ trợ kịp thời nên sức khỏe ổn định.

Trước đó, Báo Sức khỏe & Đời sống đã thông tin, tối 30/5, một người đàn ông 47 tuổi bị sốc nhiệt được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị sau đó chuyển tuyến lên Bệnh viện Trung ương Huế để cấp cứu, tuy nhiên người này đã tử vong sau đó.

Được biết, người đàn ông này tham gia đoàn đi theo ông Thích Minh Tuệ cách thời điểm xảy ra sự việc 3 ngày. Khi đoàn di chuyển qua địa bàn thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) ông bị ngất xỉu và được chuyển đến bệnh viện.

Từ tháng 6/2024, có 6 trường hợp sẽ bị thu hồi GPLX

Tin từ báo Đời sống&Pháp luật, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa ban hành Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/6/2024.

Ảnh minh họa

Thông tư 05/2024/TT-BGTVT của Bộ GTVT vừa ban hành có nhiều điểm mới đáng chú ý liên quan đến quản lý và sử dụng giấy phép lái xe. Trong đó, quy định các trường hợp bị thu hồi giấy phép lái xe (GPLX) gồm:

1. Có hành vi gian dối để được cấp GPLX như khai báo gian dối về tuổi, sức khỏe, sử dụng giấy tờ không đúng quy định.

2. Tẩy xóa, làm sai lệch thông tin trên GPLX: Những người vi phạm trường hợp này sẽ không được cấp bằng trong 5 năm, nếu muốn cấp lại thì phải học và sát hạch như cấp giấy phép lái xe lần đầu.

3. Để người khác sử dụng GPLX của mình: Đây là một trường hợp mới so với trước đây. Khi bị phát hiện thì sẽ bị thu hồi giấy phép lái xe. Nếu muốn cấp lại thì phải học và thi sát hạch lại.

4. Cấp GPLX cho người không đủ điều kiện: Trong đó, người được cấp bằng lái xe có thể không có đủ các điều kiện như không đủ tuổi, không đủ sức khỏe…

5. Khi có sai sót về thông tin trên GPLX. Các thông tin có thể bị sai sót gồm thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, nơi cư trú, hạng giấy phép lái xe…

6. Thông qua việc khám sức khỏe Cơ quan có thẩm quyền xác định trong cơ thể người lái xe có chất ma túy (theo quy định mới).

Ngoài ra, người có hành vi vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và không được cấp GPLX trong thời hạn 5 năm kể từ ngày phát hiện hành vi vi phạm. Nếu có nhu cầu cấp lại GPLX phải học và sát hạch lại như trường hợp cấp GPLX lần đầu.