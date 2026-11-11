Tin sáng 11/11: Chi tiết về các khoản trợ cấp thất nghiệp, tiền đóng BHXH sau khi tăng từ 1/1/2027; Miền Bắc rét đến khi nào?

Trợ cấp thất nghiệp, tiền đóng BHXH tăng từ 1/1/2027

Chính phủ vừa nâng lương tối thiểu cho lao động trong doanh nghiệp, lao động làm việc theo hợp đồng. Lương tối thiểu tháng là mức thấp nhất làm cơ sở thỏa thuận, trả lương cho lao động theo hình thức lương tháng, đảm bảo công việc hoặc chức danh của họ làm việc đủ thời giờ bình thường trong tháng và hoàn thành định mức hoặc công việc đã thỏa thuận mà không thấp hơn lương tối thiểu.

Cụ thể, vùng I lên 5,7 triệu; vùng II đạt 5,08 triệu; vùng III là 4,45 triệu và vùng IV lên 4,04 triệu đồng. Mức lương tối thiểu vùng tăng kéo theo mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Hà Nội phân luồng giao thông đường đê Xuân Quan - Long Biên từ ngày 11/11

Ảnh minh họa.

Sở Xây dựng Hà Nội cho biết trên VTV, từ ngày 11/11 thực hiện phương án hướng dẫn tổ chức giao thông đường đê Xuân Quan - Long Biên (đoạn lối xuống nút giao Lâm Du - Cổ Linh và đoạn lối xuống nút giao Bát Khối - Cổ Linh) để phục vụ thi công dự án đầu tư xây dựng cải tạo, mở rộng đường Cổ Linh - Hồng Tiến thuộc nút giao đường Cổ Linh với cầu Trần Hưng Đạo.

Cụ thể, phương án hướng dẫn tổ chức giao thông để các phương tiện đi qua khu vực rào chắn đường đê Xuân Quan - Long Biên (đoạn lối xuống nút giao Lâm Du - Cổ Linh và đoạn lối xuống nút giao Bát Khối - Cổ Linh) trong thời gian rào chắn, thi công dự án tổ chức rào chắn cố định toàn bộ mặt đường tại 2 điểm kết nối đường đê Long Biên - Xuân Quan (đoạn lối xuống nút giao Lâm Du - Cổ Linh và đoạn lối xuống nút giao Bát Khối - Cổ Linh).

Các phương tiện trên đường đê Xuân Quan - Long Biên (đoạn nút giao Lâm Du - Cổ Linh và đoạn nút giao Bát Khối - Cổ Linh) có nhu cầu đi đường Cổ Linh và đường Bát Khối đi theo hướng đường đê Xuân Quan - Long Biên - đường Trần Đăng Khoa - đường Cổ Linh - đường Bát Khối - đường đê Xuân Quan - Long Biên và ngược lại.

Đề xuất bỏ thi lớp 10 chuyên theo từng môn

Bộ Giáo dục và Đào tạo hôm 9/11 gửi các Sở và một số đại học, lấy ý kiến với dự thảo lần thứ ba về tổ chức, hoạt động, tuyển sinh của trường THPT chuyên từ năm học 2027-2028. Tuy nhiên, trong văn bản đăng trên website, Bộ sửa đổi, cho phép áp dụng ngay hoặc dời sang năm học 2028-2029. Tiền Phong, VnExpress đưa tin.

Theo đó, các lớp chuyên được tổ chức theo ba khối, gồm Khoa học Tự nhiên, Xã hội và Ngoại ngữ, thay vì chia ra chuyên Toán, Văn, Lý, Hóa, Anh... như hiện nay.

Tất cả học sinh học 8 môn bắt buộc (Toán, Văn, Ngoại ngữ, Lịch sử, Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp, Nội dung giáo dục địa phương); kèm 4 môn tự chọn theo khối Khoa học Tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh, Tin), Xã hội và Ngoại ngữ (Sử, Địa, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học và môn thứ 4 trong Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ). Ngoài ra, mỗi em có một môn chuyên, tương ứng với ba khối là Toán - Văn - Ngoại ngữ.

Đầu năm lớp 10, học sinh được học tập, trải nghiệm, tìm hiểu lĩnh vực, ngành nghề. Đến cuối kỳ I, học sinh chọn hai môn khác phù hợp định hướng nghề nghiệp và tổ hợp xét tuyển đại học, gọi là môn chuyên sâu. Nếu muốn đổi, các em được xem xét vào cuối năm lớp 10 hoặc lớp 11.

Khối chuyên Khoa học Tự nhiên có 4 môn chuyên sâu để lựa chọn, gồm: Lý, Hóa, Sinh, Tin. Môn lựa chọn với khối Xã hội, Ngoại ngữ là: Địa lý, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học và môn thứ 4 (Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ).

Công an Hà Nội giải cứu người phụ nữ đuối nước dưới gầm cầu Long Biên

Vào khoảng 14h07 ngày 10/11, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội nhận được tin báo có người bị đuối nước trên sông Hồng, tại khu vực gầm cầu Long Biên (thuộc địa bàn phường Hồng Hà). Ngay lập tức, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) đã điều động 12 cán bộ, chiến sĩ cùng 2 cano và 1 xe cứu thương nhanh chóng tiếp cận hiện trường triển khai phương án cứu nạn. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng cứu nạn đặc biệt tinh nhuệ dưới nước đã tìm thấy nạn nhân là nữ giới và đưa lên bờ an toàn. Sau khi thực hiện sơ cấp cứu ban đầu, lực lượng chức năng đã dùng xe chuyên dụng chuyển nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để các bác sĩ tiếp tục chăm sóc y tế.

Miền Bắc rét đến khi nào?

Vietnamdaily dẫn nguồn tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, dự báo đợt rét này có khả năng kéo dài từ ngày 9-13/11, trong đó hai ngày 9-10/11 có thể là hai ngày rét nhất. Nhiệt độ thấp nhất trong cả đợt rét này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.

Miền Bắc chuyển rét, miền Trung đón đợt mưa lớn diện rộng do tác động của không khí lạnh (Ảnh: Lao động).

Nhận định thời tiết từ đêm 12/11 đến ngày 20/11

Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế: có mưa rào và dông vài nơi vài nơi, riêng Bắc Bộ từ đêm 12/11 đến sáng 13/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 12-13/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: Từ đêm 12-14/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 15/11 có mưa rào và dông vài nơi.

Nam Bộ: có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ đêm 12-16/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

Các khu vực khác: có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông cao nguyên Trung Bộ từ đêm 12-13/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.