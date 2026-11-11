Hàng chục triệu người dân Hà Nội và miền Bắc đón tin vui thời tiết sau đợt không khí lạnh mạnh gây rét

Dự báo thời tiết hôm nay các khu vực trên cả nước

Theo bản tin dự báo thời tiết của VTV thời tiết, khu vực Bắc Bộ chủ yếu rét về đêm và sáng, trưa và chiều nhiệt độ tăng dần với mức nhiệt cao nhất từ 21-24 độ.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới của Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia cho thấy, từ ngày 11/11, trời không mưa có nắng trở lại, nhiệt độ cao nhất ở khu vực này tăng lên 24 độ. Sau đó nhiệt độ tiếp tục tăng, đạt khoảng 26-30 độ trong những ngày tiếp theo; nhiệt độ ban đêm cũng tăng từ 19 độ lên 22 độ, thời tiết dần ấm trở lại.

Tại khu vực Trung Bộ, mưa lớn còn xảy ra nốt trong ngày hôm nay. Trọng tâm mưa tập trung ở TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có những nơi mưa trên 300mm.

Đối với TP Huế và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm. Do mưa lớn, cảnh báo sạt lở đất có thể xảy ra ở nhiều nơi.

Về nhiệt độ, khu vực Bắc miền Trung khá lạnh. Mức nhiệt cao nhất từ phường Tĩnh Gia trở vào phường Phú Xuân từ 19-23 độ.

Tại khu vực Nam Bộ, thời tiết từ sáng đến trưa nay trời nắng mạnh và nóng. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực này phổ biến từ 32-34 độ. Về chiều tối trời có mưa dông, cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh nguy hiểm.

Theo dự báo thời tiết trong những ngày tới Hà Nội sẽ có nắng, mức nhiệt tăng dần. Ảnh: T.H

Dự báo thời tiết 10 ngày tới các khu vực trên cả nước

Dự báo thời tiết các khu vực từ đêm 11/11 đến ngày 12/11

- Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; phía Đông Bắc Bộ ngày 12/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trời rét, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi rét đậm.

- Khu vực Quảng Trị: Có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông.

- Khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa có mưa to đến rất to và dông đến hết đêm 11/11, sau có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to.

- Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối 11-12/11 có mưa rào và dông rải rác.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông cao nguyên Trung Bộ và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết từ đêm 12/11 đến ngày 20/11

- Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế: Có mưa rào và dông vài nơi vài nơi, riêng Bắc Bộ từ đêm 12/11 đến sáng 13/11 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ đêm 12-13/11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm và sáng trời rét.

- Khu vực từ TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa: Từ đêm 12-14/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 15/11 có mưa rào và dông vài nơi.

- Nam Bộ: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng thời kỳ từ đêm 12-16/11 chiều và tối có mưa rào và dông rải rác.

- Các khu vực khác: Có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Đông cao nguyên Trung Bộ từ đêm 12-13/11 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

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