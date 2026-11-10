Tin sáng 10/11: Từ hôm nay, một chính sách có hiệu lực, các cựu chiến binh nhận chế độ ưu đãi mới; Tin vui cho người dân mua vé tàu

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Đề xuất bổ sung 27/7 là ngày nghỉ hưởng nguyên lương

Phiên họp Quốc hội tại hội trường sáng 9/11. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Theo Vietnam+, trong phiên thảo luận sáng 9/11 về sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động, đại biểu Nguyễn Sỹ Hội (Nghệ An) đề nghị nghiên cứu bổ sung ngày 27/7 - Ngày Thương binh-Liệt sỹ, là ngày nghỉ hưởng nguyên lương.

Đại biểu phân tích, đất nước đã có nhiều đổi mới, kinh tế-xã hội phát triển. Đảng, Nhà nước rất quan tâm đến an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đặc biệt là quan tâm tới người có công.

Vào dịp 27/7 hằng năm, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống được tổ chức chủ động, chu đáo. Các tổ chức đoàn thể từ Trung ương đến địa phương đều triển khai nhiều hoạt động thiết thực như thăm hỏi Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình liệt sỹ, thương bệnh binh; tu sửa, thắp hương, thắp nến tri ân tại các nghĩa trang, đài tưởng niệm liệt sỹ, thể hiện sâu sắc đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Qua gặp gỡ, tiếp xúc với các gia đình người có công, cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, cựu dân công hỏa tuyến và nhân dân, đại biểu tỉnh Nghệ An cho biết, nhiều cử tri có tâm tư, nguyện vọng đề nghị Quốc hội bổ sung 27/7 là ngày người lao động được nghỉ hưởng nguyên lương.

Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh

Theo Quyết định số 1257/QĐ-BNV, khi cựu chiến binh qua đời cá nhân hoặc tổ chức đứng ra lo việc mai táng có trách nhiệm chuẩn bị một bộ hồ sơ để đề nghị giải quyết trợ cấp mai táng. Ảnh minh họa: TL

Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 1257/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 10/11/2026 về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ.

Trong đó Quyết định nêu rõ thủ tục hành chính "Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh".

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm căn cứ Quyết định của Sở Nội vụ, tổ chức thực hiện việc chi trả chế độ trợ cấp mai táng cho đối tượng theo quy định.

Người làm thủ tục có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã; gửi qua dịch vụ bưu chính; nộp trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Từ ngày 9/11, người dân có thể mua vé tàu trên VNeID

Ngành Đường sắt chính thức triển khai dịch vụ bán và thanh toán vé tàu trên VNeID kể từ ngày 9/11/2026.

Theo thông tin từ Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam (VNR), Ngành Đường sắt chính thức triển khai dịch vụ bán và thanh toán vé tàu trên VNeID kể từ ngày 9/11/2026.

Để mua vé, quý khách cần tài khoản VNeID đã hoàn tất định danh mức 2 và đăng nhập thành công trên điện thoại.

Thông qua tính năng tự động xác thực thông tin cá nhân từ tài khoản VNeID mức 2, quy trình đặt vé trên ứng dụng được đơn giản hóa, nhanh chóng và có tính bảo mật cao. Dịch vụ áp dụng cho tất cả các tuyến đường sắt trên toàn quốc.

Hành khách có thể mua vé hộ cho người thân bằng cách nhập thông tin cá nhân của người đi. Hệ thống hỗ trợ tính năng "Gửi vé qua VNeID", cho phép chuyển thẳng vé điện tử vào ứng dụng VNeID của người nhận (tùy chọn ẩn hoặc hiện giá vé). Người đi tàu chỉ cần truy cập VNeID, xác nhận "Nhận vé" là có thể sử dụng đi tàu.

Hai vợ chồng ngộ độc củ ấu tàu, người vợ nguy kịch vì sốc tim

Người phụ nữ nguy kịch vì sốc tim sau khi ăn củ ấu tàu. Ảnh: BVCC

Báo Đại biểu Nhân dân đưa tin từ Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên (Đắk Lắk), các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc vừa cứu sống hai bệnh nhân ngộ độc củ ấu tàu, trong đó một trường hợp diễn tiến sốc tim, suy tim cấp, nguy kịch tính mạng.

Trước đó, bệnh viện tiếp nhận hai vợ chồng chị H.T.P (SN 1976) và anh H.V.K (SN 1975) trong tình trạng ngộ độc sau khi ăn củ ấu tàu. Cả hai được sơ cứu tại Trung tâm Y tế huyện Ea H'leo trước khi chuyển đến bệnh viện.

Qua thăm khám và xét nghiệm các bác sĩ nhận định cả hai có biểu hiện ngộ độc aconitin - độc chất tác động mạnh lên hệ thần kinh và tim mạch. Hai bệnh nhân nhanh chóng được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để theo dõi và điều trị.

Trong quá trình điều trị, chị H.T.P bất ngờ xuất hiện nhịp tim chậm, tụt huyết áp, khó thở và rối loạn nhịp tim, diễn tiến đến sốc tim, suy tim cấp do độc chất, đe dọa trực tiếp tính mạng.

Các bác sĩ đã khẩn trương triển khai hồi sức tích cực, hỗ trợ tuần hoàn và lọc máu liên tục (CRRT). Sau can thiệp, tình trạng bệnh nhân cải thiện rõ rệt.

Biển số ô tô 999.99 trúng đấu giá hơn 6,1 tỷ đồng

Ảnh minh họa sử dụng AI.

TPO đưa tin, trong năm 2026, Bộ Công an đã tổ chức đấu giá thành công 150.000 biển số xe, gồm hơn 50.000 biển số ô tô và 100.000 biển số mô tô, xe gắn máy; thu về 4.300 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước.

Trong đó, các biển số ô tô trúng đấu giá cao nhất năm 2026 và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính gồm: 30B-999.99 có giá trúng đấu giá 6,185 tỷ đồng; 51L-999.99 là 4,825 tỷ đồng; 30C-999.99 là 4,505 tỷ đồng; 65A-888.88 là 4,2 tỷ đồng và 51B-999.99 là 4,055 tỷ đồng.

Đối với biển số xe máy, biển số 65AB-999.99 trúng đấu giá cao nhất 1,598 tỷ đồng; biển số 50AA-999.99 là 1,390 tỷ đồng và 99AA-999.99 là 1,059 tỷ đồng...