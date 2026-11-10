Hà Nội đang dư khoảng 5.800 chỗ ở cho sinh viên chưa có người thuê ở
GĐXH - Tại Thành phố Hà Nội, hơn 43% chỗ ở tại hai khu nhà ở sinh viên tập trung của Hà Nội hiện vẫn trong tình trạng bỏ trống, dù giá thuê ưu đãi và được đầu tư quy mô lớn.
Theo báo cáo tình hình vận hành tháng 10/2026 từ Sở Xây dựng Hà Nội, tổng công suất thiết kế tại hai khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II và Pháp Vân – Tứ Hiệp đạt 13.496 chỗ.
Tuy nhiên, toàn thành phố mới chỉ cho thuê được 7.670 chỗ, hiện còn dư 5.826 chỗ chưa có người vào ở.
Tình trạng vắng bóng người thuê thể hiện rõ rệt nhất tại Khu nhà ở sinh viên Pháp Vân – Tứ Hiệp thuộc địa bàn phường Yên Sở.
Trong tổng số 6.128 chỗ ở đưa vào diện theo dõi khai thác, đơn vị vận hành mới chỉ ký hợp đồng với 2.822 sinh viên, để trống tới 3.306 chỗ. Tỷ lệ lấp đầy tại đây chỉ dừng lại ở mức 46%, đồng nghĩa với việc hơn một nửa số phòng vẫn đang phải đóng cửa.
Đáng chú ý, thống kê này chưa tính đến khối nhà A1 và 80 căn hộ tại đơn nguyên A5 do đã được UBND thành phố giao Trung tâm Quản lý nhà Hà Nội tiếp nhận, triển khai sửa chữa nhằm chuyển đổi công năng sang quỹ nhà tạm cư phục vụ giải phóng mặt bằng.
Tại khu vực phía Tây, Khu nhà ở sinh viên Mỹ Đình II thuộc phường Từ Liêm ghi nhận tỷ lệ khai thác khả quan hơn nhưng số lượng vị trí trống vẫn chiếm tỷ trọng đáng kể.
Với quy mô 7.368 chỗ được bố trí theo tiêu chuẩn khép kín 6 người mỗi căn hộ, hiện dự án đã đón 4.848 sinh viên, còn lại 2.520 chỗ chưa có người đăng ký thuê, tương ứng tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 65,8%.
Tình cảnh đìu hiu tại các khối ký túc xá sinh viên tạo nên bức tranh tương phản sâu sắc với phân khúc nhà ở xã hội dành cho người lao động thu nhập thấp.
Đơn cử tại dự án CT19A Việt Hưng ở phường Việt Hưng, nhu cầu an cư của các hộ gia đình lớn đến mức trong tổng số 515 căn hộ đưa ra thị trường, đã có 510 căn được ký hợp đồng cho thuê ổn định. Với chỉ vỏn vẹn 5 căn hộ còn lại, dự án này đạt tỷ lệ lấp đầy xấp xỉ 99%.
Thực trạng hàng nghìn chỗ ở sinh viên bị bỏ trống kéo dài trong khi nhu cầu thuê nhà ở xã hội của người lao động luôn căng thẳng tiếp tục đặt ra thách thức lớn đối với công tác điều tiết quy hoạch, quản trị vận hành cũng như giải pháp linh hoạt chuyển đổi công năng các nguồn quỹ nhà công cộng trên địa bàn Thủ đô.
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