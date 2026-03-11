Tin sáng 11/3: Nếu tăng 8% lương cơ sở, cán bộ, công chức sẽ nhận bao nhiêu mỗi tháng? Kể từ ngày 11/3, người dân Hà Nội đón tin cực vui

Nếu tăng 8% lương cơ sở, cán bộ, công chức sẽ nhận bao nhiêu mỗi tháng?

Theo đó, tiếp xúc cử tri tỉnh Lào Cai sáng 9/3, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết từ ngày 1/7/2026, Chính phủ dự kiến tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%. Các khoản lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng. VTC News đưa tin.

Lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8% như nêu trên, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2,53 triệu đồng/tháng (mỗi tháng tăng khoảng gần 190.000 đồng).

Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: lương = lương cơ sở x hệ số lương. Đây cũng là cơ sở để xác định nhiều khoản phụ cấp trong khu vực công như phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, thâm niên và các chế độ chính sách khác.

Kể từ ngày 11/3, người dân Hà Nội đón tin cực vui

Người dân đang sinh sống tại Thủ đô Hà Nội sẽ được miễn phí dịch vụ dưới đây trong 3 ngày từ 11/3-13/3. Phụ Nữ Mới đưa tin.

Kỷ niệm 73 năm thành lập ngành Điện ảnh Việt Nam (15/3/1953 - 15/3/2026), mới đây Viện Phim Việt Nam thông báo tổ chức chiếu miễn phí 3 bộ phim điện ảnh đặc biệt từ ngày 11/3-13/3 tại rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã, Hà Nội).

Ảnh: Viện Phim Việt Nam

Theo đó, vào 9h ngày 11/3, Viện Phim tổ chức chiếu bộ phim Vùng trời của đạo diễn Huy Thành. Tác phẩm khắc họa sinh động hình ảnh những con người kiên cường bảo vệ bầu trời Tổ quốc, thể hiện tinh thần chiến đấu và ý chí bất khuất của dân tộc trong bối cảnh lịch sử đặc biệt.

Ngày 12/3, khán giả sẽ được thưởng thức bộ phim Hy vọng cuối cùng của đạo diễn Trần Phương. Với cách xây dựng nhân vật sâu sắc và thông điệp nhân văn, tác phẩm này đã để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người xem và từng giành được hai giải thưởng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 6. Đây cũng là một trong ba bộ phim quan trọng giúp đạo diễn Trần Phương vinh dự nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Đến ngày 13/3, Viện Phim tổ chức chiếu phim Gánh xiếc rong của nữ đạo diễn Việt Linh. Phim mang đến một góc nhìn đa chiều về cuộc sống bấp bênh nhưng đầy đam mê của những nghệ sĩ xiếc rong. Thông qua những số phận nhỏ bé, tác phẩm phản ánh các vấn đề nhân sinh sâu sắc, khẳng định phong cách sáng tạo riêng biệt của đạo diễn Việt Linh trong giai đoạn đổi mới của điện ảnh Việt Nam.

Theo đó hoạt động chiếu phim miễn phí nhằm tôn vinh chặng đường hình thành, phát triển và những đóng góp to lớn của điện ảnh đối với đời sống văn hóa, tinh thần của dân tộc.

Việt Nam sắp quan sát được mưa sao băng phương Nam siêu tốc rực sáng

Tại Việt Nam, bạn có thể săn tìm những vệt sao băng phương Nam này khoảng vài giờ trước khi Mặt Trời mọc vào rạng sáng ngày 15/3 sắp tới ở ngay phía trên đường chân trời phía Nam. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Việt Nam sắp quan sát được mưa sao băng phương Nam siêu tốc rực sáng.

Hội Thiên văn Hà Nội (HAS) cho biết, mưa sao băng γ-Normids là một trận mưa sao băng diễn ra hằng năm và thường đạt cực điểm vào ngày 15/3. Tuy nhiên, đây là một hiện tượng khá khó quan sát và chủ yếu dành cho những người yêu thiên văn ở Nam bán cầu. Mưa sao băng này hoạt động từ 25/2 đến 28/3 và vào thời điểm cực đại chỉ tạo ra khoảng 6 sao băng mỗi giờ trong điều kiện bầu trời tối hoàn toàn và lý tưởng. Trong thực tế, số sao băng có thể nhìn thấy thường ít hơn đáng kể.

Bé gái 3 ngày tuổi bị bỏ rơi ven đường trong đêm ở Bắc Ninh

Ngày 10/3, UBND phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh phát đi thông báo tìm người thân cho bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở bên lề đường tại tổ dân phố Lam Cầu.

Trước đó, vào hồi 20h30, ngày 6/3, trên đường đi từ phường Thuận Thành về nhà, trước lối rẽ từ đường tỉnh lộ 280 đi về tổ dân phố Dực Vy, ông Đỗ Duy Quân, (SN 1974, hộ khẩu thường trú tổ dân phố Lam Cầu, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh) phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên lề đường.

Bé gái được bọc trong chăn màu xanh, đồ vật kèm theo gồm 1 hộp sữa cho trẻ em nhãn hiệu Synbiotic và 1 bình cho trẻ uống sữa, ngoài ra không có thông tin, vật gì khác.

Qua kiểm tra sơ bộ, sức khỏe của cháu bé bình thường, không có dị hình, dị tật; độ tuổi ước khoảng 3 ngày tuổi (chưa rụng rốn), cân nặng 3,5kg.

UBND phường Mão Điền đề nghị ai là thân nhân của cháu bé liên hệ UBND phường Mão Điền, địa chỉ tại tổ dân phố Bàng Cả Đình Mận, phường Mão Điền, tỉnh Bắc Ninh (qua phòng Văn hóa- Xã hội) để làm thủ tục nhận lại trẻ theo quy định của pháp luật.

Trong thời gian 7 (bảy) ngày, kể từ ngày 10/3/2026 đến 17h00 phút ngày 17/3/2026, nếu không có người thân đến nhận hoặc không có thông tin về thân nhân của cháu, UBND phường Mão Điền sẽ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Diễn biến thời tiết dịp bầu cử: Cả nước không mưa, Bắc bộ rét về đêm và sáng

Thông tin về tình hình thời tiết, thiên tai trên phạm vi cả nước và trong thời gian bầu cử, An Ninh Thủ Đô dẫn nguồn tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho hay, tại Hà Nội, thời tiết cơ bản tạnh ráo, nắng nhẹ, có ngày xuất hiện mưa nhỏ, trời rét về đêm và sáng. Cụ thể, trong thời gian từ 11/3 đến 16/3, vào chiều tối và đêm 12/3, khu vực Bắc bộ sẽ chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường.

Các tỉnh từ Quảng Trị đến khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi trong các ngày 13/3/2026 - 14/3/2026 có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và giông. Từ đêm ngày 12/3/2026 - 14/3/2026 khu vực Bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh. Ngày 13/3/2026, vịnh Bắc bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sau gió yếu dần.

Thời tiết trên cả thuận lợi cho các hoạt động dịp bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Từ ngày 13/3/2026 - 14/3/2026, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sau gió yếu dần.