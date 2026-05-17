Hà Nội: Phát hiện kho nội tạng động vật, xương bò 'lậu' tại xã Vĩnh Thanh

Thông tin từ cơ quan chức năng xã Vĩnh Thanh (TP. Hà Nội) cho biết, Công an xã Vĩnh Thanh vừa chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thôn Cổ Điển, xã Vĩnh Thanh. Cơ sở này do bà T.H làm chủ.

Lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ được phát hiện tại cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thôn Cổ Điển, xã Vĩnh Thanh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang lưu trữ, tập kết một số lượng lớn sản phẩm động vật bao gồm nội tạng, xương bò và nhiều mặt hàng liên quan khác. Toàn bộ số hàng hóa này đều không có nhãn mác chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chủ cơ sở cũng hoàn toàn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật nhằm chứng minh quy trình kiểm dịch an toàn thực phẩm.

Trước những sai phạm rõ ràng nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 12 triệu đồng; đồng thời thực hiện biện pháp tịch thu, yêu cầu tiêu hủy bắt buộc toàn bộ số nội tạng và sản phẩm động vật vi phạm nêu trên theo đúng quy trình môi trường.

Toàn bộ số nội tạng và sản phẩm động vật vi phạm được đem đi tiêu hủy.

Qua vụ việc này, cơ quan chức năng đưa ra khuyến cáo đanh thép yêu cầu các hộ kinh doanh, giết mổ trên địa bàn cần nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; tuyệt đối không vì lợi nhuận mà buôn bán, tiêu thụ các loại thực phẩm trôi nổi.

Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, chỉ lựa chọn mua sắm thực phẩm tại các cơ sở, chuỗi cung ứng có uy tín và nguồn gốc rõ ràng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.