Hà Nội: Phát hiện kho nội tạng động vật, xương bò 'lậu' tại xã Vĩnh Thanh
GĐXH - Lực lượng chức năng xã Vĩnh Thanh (TP Hà Nội) phối hợp cùng Đội Quản lý thị trường số 9 vừa tiến hành kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm một cơ sở kinh doanh tập kết số lượng lớn nội tạng, xương bò cùng nhiều sản phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Thông tin từ cơ quan chức năng xã Vĩnh Thanh (TP. Hà Nội) cho biết, Công an xã Vĩnh Thanh vừa chủ trì, phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9 (Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội) tiến hành kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thôn Cổ Điển, xã Vĩnh Thanh. Cơ sở này do bà T.H làm chủ.
Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang lưu trữ, tập kết một số lượng lớn sản phẩm động vật bao gồm nội tạng, xương bò và nhiều mặt hàng liên quan khác. Toàn bộ số hàng hóa này đều không có nhãn mác chứng minh nguồn gốc xuất xứ, chủ cơ sở cũng hoàn toàn không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật nhằm chứng minh quy trình kiểm dịch an toàn thực phẩm.
Trước những sai phạm rõ ràng nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ cơ sở. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt hành chính với số tiền 12 triệu đồng; đồng thời thực hiện biện pháp tịch thu, yêu cầu tiêu hủy bắt buộc toàn bộ số nội tạng và sản phẩm động vật vi phạm nêu trên theo đúng quy trình môi trường.
Qua vụ việc này, cơ quan chức năng đưa ra khuyến cáo đanh thép yêu cầu các hộ kinh doanh, giết mổ trên địa bàn cần nghiêm túc chấp hành các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm; tuyệt đối không vì lợi nhuận mà buôn bán, tiêu thụ các loại thực phẩm trôi nổi.
Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao cảnh giác, chỉ lựa chọn mua sắm thực phẩm tại các cơ sở, chuỗi cung ứng có uy tín và nguồn gốc rõ ràng để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Hà Nội: Khởi tố vụ án 'Gây rối trật tự công cộng' trên phố Hoàng CầuPháp luật - 17 giờ trước
GĐXH - Liên quan đến vụ việc có dấu hiệu gây mất an ninh trật tự xảy ra tại khu vực trước tòa nhà số 169 phố Hoàng Cầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây rối trật tự công cộng” để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
Hà Nội: Kịp thời chặn đứng xe tải đổ trộm chất thải ra cánh đồng lúc nửa đêmPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Trong quá trình tuần tra đêm bảo đảm an ninh trật tự, lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (Công an TP. Hà Nội) đã kịp thời phát hiện, chặn đứng một xe tải đang có hành vi đổ chất thải trái phép ra khu vực cánh đồng thuộc xã Hưng Đạo.
Ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên hỗn chiến trong đêmPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Từ những lời lẽ khiêu khích, thách thức trên mạng xã hội, hàng chục thanh thiếu niên ở Hà Tĩnh chuẩn bị hung khí, tụ tập để giải quyết mâu thuẫn trong đêm.
Hơn 500 show của Mây lang thang, Lululola vi phạm bản quyềnPháp luật - 1 ngày trước
Theo VCPMC, nhiều show diễn tìm cách né tránh trả tiền bản quyền, áp đặt mức giá không phù hợp...
Khởi tố người lái xe Jeep đi ngược chiều, đe dọa tài xế xe ôm công nghệPháp luật - 1 ngày trước
Sau khi xảy ra mâu thuẫn vì cho rằng xe ôm đậu trước nhà mình, người đàn ông lái xe Jeep đi ngược chiều đuổi theo rồi đe dọa tài xế xe ôm.
Loạt doanh nghiệp truyền thông, giải trí vướng vòng lao lý vì vi phạm bản quyềnPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Bộ Công an vừa khởi tố 5 vụ án hình sự liên quan hành vi “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan” xảy ra tại nhiều công ty, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí. Trong số các bị can bị khởi tố có lãnh đạo, giám đốc nhiều doanh nghiệp như BH Media, Lululola Entertainment và 1900 Group.
Cô gái trẻ lập tức rút toàn bộ số tiền được chuyển khoản, mang đến trụ sở công anPháp luật - 1 ngày trước
Công an xã Bằng Hành, tỉnh Tuyên Quang vừa hỗ trợ, giúp đỡ chị N.T.H. không trở thành "mắt xích" trong đường dây tội phạm của các đối tượng lừa đảo.
Phát hiện xe tải màu xám, công an Việt Nam lập tức theo dõi giám sát kiểm traPháp luật - 1 ngày trước
Công an Quảng Ninh phát hiện xe tải có dấu hiệu nghi vấn.
Hà Nội: Danh tính hai anh em xông vào quán cắt tóc hành hung dã man người phụ nữPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng là anh em ruột, cùng trú tại thôn Lưu Thượng, xã Phượng Dực, TP Hà Nội để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Bùi Đình Khánh cùng 3 đồng phạm bị tuyên án tử hìnhPháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Bùi Đình Khánh, Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng trong vụ án buôn bán trái phép chất ma túy đã bị Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên án tử hình.
Bắt giam 'yêu râu xanh' 60 tuổi xâm hại cháu bé 6 tuổiPháp luật
GĐXH - Sau khi uống rượu say, Phạm Văn Chính (SN 1966, sống tại phường Việt Hưng, Quảng Ninh) có ham muốn tình dục nên khi nhìn thấy cháu H.A (SN 2020) đã có hành vi xâm hại cháu bé.