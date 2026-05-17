Tin sáng 17/5: Quy định mới về VNeID có hiệu lực người dân cần biết; El Nino xác suất cao quay lại từ tháng 6, Việt Nam đối mặt mùa hè khốc liệt

Tin sáng 16/5: Thông tin mới nhất vụ cô giáo dùng kim tiêm phạt học sinh ở TPHCM; lãnh đạo để nhân viên uống rượu bia tại nơi làm việc có thể bị phạt đến 5.000.000 đồng

Quy định mới về VNeID có hiệu lực người dân cần biết

Thông tin trên Đời sống pháp luật, trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, ứng dụng định danh điện tử VNeID dần trở thành "ví giấy tờ số" của mỗi công dân khi tích hợp ngày càng nhiều loại giấy tờ quan trọng.

Không chỉ dừng ở căn cước, giấy phép lái xe hay bảo hiểm, ứng dụng này sẽ tiếp tục được mở rộng chức năng, cho phép hiển thị học bạ, văn bằng, chứng chỉ với giá trị pháp lý tương đương bản giấy.

Cụ thể, từ hôm nay, người dân có thể sử dụng học bạ, văn bằng, chứng chỉ trực tiếp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID thay cho bản giấy trong nhiều thủ tục hành chính, giao dịch dân sự và tuyển dụng. Quy định này được nêu tại Nghị định 88/2026/NĐ-CP về tạo lập và sử dụng dữ liệu giáo dục, đào tạo.

Theo nghị định, mỗi công dân sẽ có một "hồ sơ học tập suốt đời", được quản lý thống nhất bằng số định danh cá nhân. Đây là mã số duy nhất cho phép người dân truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục để tra cứu toàn bộ thông tin học tập của mình, từ bậc phổ thông đến đại học và các chương trình đào tạo khác. Các dữ liệu này sau khi được cơ sở giáo dục cập nhật hợp lệ sẽ được số hóa, lưu trữ lâu dài và tự động tích hợp lên VNeID.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đặt mục tiêu hoàn thành việc cấp mã hồ sơ học tập suốt đời cho toàn bộ người học trước ngày 1/1/2027. Các cơ quan trong hệ thống giáo dục có trách nhiệm chuẩn bị hạ tầng công nghệ hoặc sử dụng dịch vụ từ các nhà cung cấp để tạo lập dữ liệu đúng lộ trình.

Hồ sơ học tập số hóa không chỉ dừng ở bằng tốt nghiệp mà bao quát toàn bộ quá trình học tập của mỗi cá nhân. Trong đó gồm học bạ điện tử ghi nhận kết quả học tập và rèn luyện; các loại văn bằng, chứng chỉ; kết quả đào tạo tại cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; cùng với các thành tích, giải thưởng được cơ quan có thẩm quyền công nhận. Ngoài ra, hệ thống còn lưu trữ thông tin công nhận văn bằng nước ngoài, kết quả đánh giá năng lực và xác nhận quá trình học tập tại các cơ sở giáo dục.

Điểm đáng chú ý là các dữ liệu này khi hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý tương đương bản giấy. Điều này đồng nghĩa, khi thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch hoặc nộp hồ sơ xin việc, người dân chỉ cần xuất trình thông tin trên ứng dụng mà không cần mang theo bản gốc hay bản sao chứng thực như trước đây.

Cùng với việc mở rộng tiện ích, nghị định cũng quy định rõ nguyên tắc khai thác và sử dụng dữ liệu nhằm đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Theo đó, cá nhân được toàn quyền truy cập và sử dụng dữ liệu của chính mình; các cơ quan Đảng, Nhà nước và tổ chức chính trị - xã hội được khai thác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; cơ sở giáo dục được sử dụng dữ liệu trong phạm vi quản lý. Các tổ chức, cá nhân khác chỉ được tiếp cận dữ liệu khi có sự đồng ý của chủ thể thông tin hoặc theo quy định pháp luật.

El Nino xác suất cao quay lại từ tháng 6, Việt Nam đối mặt mùa hè khốc liệt

VTC News đăng tải theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, ENSO đang trong trạng thái trung tính. Trong khoảng ba tháng tới (6-8/2026), hiện tượng ENSO xác suất duy trì trạng thái trung tính giảm mạnh xuống dưới 10% và xác suất chuyển sang trạng thái El Nino (pha nóng) gia tăng lên 85-95%.

Cũng trong 3 tháng này, bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ở mức tương đương trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 5,2 cơn, đổ bộ vào đất liền 1,9 cơn).

Nắng nóng tiếp tục xảy ra và gia tăng hơn về cường độ tại Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Huế và duyên hải Nam Trung Bộ. Số ngày nắng nóng khả năng xảy ra nhiều hơn so với cùng kỳ năm 2025. Nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn 0,5-1°C so với trung bình nhiều năm.

Các đợt mưa vừa, mưa to tập trung ở Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ, Nam Bộ. Các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra trên phạm vi cả nước.

So với trung bình nhiều năm, trong tháng 6, tổng lượng mưa tại Tây Bắc, Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế cao hơn 5-10%, các khu vực còn lại phổ biến xấp xỉ. Trong đó, duyên hải Nam Trung Bộ thấp hơn 20-40%.

Sang tháng 7, tổng lượng mưa cao hơn 5-15%, vùng núi phía bắc Bắc Bộ ở mức xấp xỉ. Tháng 8, tổng lượng mưa tương đương trung bình nhiều năm, trong đó, Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi - Gia Lai và cao nguyên Trung Bộ cao hơn 10-25%.

Cũng theo cơ quan khí tượng, từ tháng 9-11, hiện tượng ENSO duy trì trạng thái El Nino với xác suất trên 90%.

Bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền thấp hơn nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông 6,9 cơn, đổ bộ vào đất liền 2,9 cơn).

Từ khoảng đầu tháng 9, nắng nóng sẽ dần suy giảm tại Bắc Bộ và từ nửa cuối tháng này sẽ suy giảm tại Trung Bộ. Nhiệt độ trung bình trên cả nước cao hơn nhiều năm 0,5-1,5°C, có nơi cao hơn.

Vì sao ca sĩ Quang Lập và chủ loạt công ty BH Media, Lululola, Mây Sài Gòn... bị khởi tố?

Thông tin từ Phunumoi.vn, theo thông tin từ Bộ Công an, ngày 15/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 vụ án hình sự về tội "Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan" theo Điều 225 Bộ luật Hình sự. Các vụ án xảy ra tại nhiều doanh nghiệp, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực truyền thông, giải trí, sản xuất nội dung âm nhạc và biểu diễn.

Cụ thể, vụ án thứ nhất xảy ra tại BH Media. Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc công ty này.

Vụ án thứ hai xảy ra tại Lululola Entertainment. Bị can bị khởi tố là Võ Văn Nam, Giám đốc công ty.

Vụ án thứ ba liên quan nhóm 1900 Group, khởi tố 2 bị can gồm Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt trời và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo.

Vụ án thứ tư xảy ra tại Mây Sài Gòn, khởi tố 2 bị can Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc công ty.

Trong vụ án thứ năm, Cơ quan điều tra khởi tố bị can Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca để đời, người được biết đến với nghệ danh ca sĩ Quang Lập.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh tố tụng liên quan đúng quy định pháp luật.

Cục CSGT nói gì về mức phạt tiền khi sửa đổi Nghị định 168?

Theo Người lao động, liên quan đến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168, ngày 16/5, Thượng tá Phạm Việt Công, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (CSGT, Bộ Công an), khẳng định quan điểm xuyên suốt trong quá trình xây dựng dự thảo Nghị định 168 theo hướng "không nâng mức phạt tiền, không nâng mức trừ điểm, không tước quyền sử dụng giấy phép lái xe".

Thượng tá Phạm Việt Công cho biết sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị định số 168 , về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước. Kết quả xử lý các hành vi vi phạm tăng cao, tai nạn giao thông đã giảm rõ rệt so với cùng kỳ (so với cùng kỳ năm 2024, giảm 5.293 vụ, giảm 708 người chết, giảm 5.257 người bị thương). Điều này cho thấy Nghị định số 168 đang phát huy vai trò, hiệu quả trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Chế tài xử phạt hiện hành đã bảo đảm mục tiêu phòng ngừa tai nạn giao thông, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

"Với thực trạng tình hình trật tự, an toàn giao thông đường bộ hiện nay, việc tiếp tục duy trì mức xử phạt, mức trừ điểm là cần thiết nhằm duy trì tính ổn định và phòng ngừa, kiềm giảm tai nạn giao thông"- Thượng tá Phạm Việt Công nói.

Trên cơ sở quá trình thực hiện sửa đổi, bổ sung theo chỉ đạo của các cấp, quan điểm của Bộ Công an và cơ quan chủ trì soạn thảo tham mưu cho Bộ Công an và Chính phủ là không tăng các mức phạt tiền, đồng thời cũng không tăng mức trừ điểm đối với các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, nhiều quy định mới đã thay đổi theo hướng cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính. Ví dụ như một số trường hợp sẽ không tạm giữ phương tiện hoặc không tước bằng lái trực tiếp ngay, bỏ quy định về việc taxi, xe vận tải phải lắp ghế an toàn trẻ em và các hoạt động kinh doanh vận tải… cũng như mô tả, làm rõ thêm nhiều hành vi.

Về chế tài xử phạt, Thượng tá Phạm Việt Công cho biết đã đồng bộ hóa các quy định hiện nay, đặc biệt là trong lĩnh vực quản lý hồ sơ phương tiện. Điều này hướng đến tạo môi trường thuận lợi nhất, không có các quy định ảnh hưởng nhiều đến người dân, doanh nghiệp và các tổ chức liên quan.

Cơ quan soạn thảo Nghị định đã triển khai nhiều giải pháp cải cách thủ tục hành chính, trong đó phần lớn quy trình thực hiện trên môi trường mạng; ứng dụng khoa học công nghệ vào thủ tục hành chính từ khâu cấp phép liên quan đến trình tự thủ tục xử phạt vi phạm, tạo điều kiện cho người dân trong quá trình thực thi và thực hiện các quyền của mình.

Quy định mới: Xe máy vượt tín hiệu đường sắt có thể bị phạt tới 6 triệu đồng

SKĐS thông tin, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2026/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường sắt.

Trong đó Nghị định này quy định xử phạt chi tiết đối với vi phạm về quy tắc giao thông tại đường ngang, cầu chung, hầm đường sắt. Việc tăng mạnh mức xử phạt nhằm nâng cao ý thức chấp hành của người tham gia giao thông, hạn chế tai nạn tại các điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt.

Cụ thể tại Điều 13 Nghị định số 81/2026/NĐ-CP xử phạt các hành vi vi phạm quy định về quy tắc giao thông tại đường ngang, cầu chung, hầm đường sắt như sau:

Phạt cảnh cáo đối với người đi bộ vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển.

Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 300.000 đồng đối với người đi bộ vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đã đóng; vượt qua đường ngang khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường hoặc hướng dẫn của nhân viên gác đường ngang, cầu chung, hầm khi đi qua đường ngang, cầu chung, hầm.

Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng đối với người điều khiển xe đạp, xe đạp máy, người điều khiển xe thô sơ không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường khi đi qua đường ngang, cầu chung.

Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vượt rào chẳn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển; vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường hoặc chỉ dẫn của nhân viên gác đường ngang, cầu chung khi đi qua đường ngang, cầu chung.

Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô, máy kéo, xe máy chuyên dùng dừng xe, đỗ xe, quay đầu xe trong khu vực đường ngang, cầu chung.

Phạt tiền từ 18.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ô tô, các loại xe tương tự xe ô tô vượt rào chắn đường ngang, cầu chung khi chắn đang dịch chuyển; vượt đường ngang, cầu chung khi đèn đỏ đã bật sáng; không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của biển báo hiệu, vạch kẻ đường hoặc chỉ dẫn của nhân viên gác đường ngang, cầu chung khi đi qua đường ngang, cầu chung.

Loài thú cổ quý hiếm bậc nhất thế giới lọt vào bẫy ảnh

Hình ảnh loài Cầy gấm (Prionodon pardicolor) được bẫy ảnh ghi nhận (ảnh: BQLRPHTH).

Ngày 16/5, thông tin trên SKĐS, Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa phối hợp với Trung tâm Môi trường và Phát triển nguồn lực cộng đồng thực hiện "Khảo sát đa dạng sinh học nhóm thú mặt đất tại khu vực rừng phòng hộ Tuyên Hóa bằng phương pháp bẫy ảnh" ghi nhận nhiều loài nguy cấp, quý hiếm.

Theo đánh giá, khu vực rừng thuộc quản lý của Ban Quản lý Rừng phòng hộ Tuyên Hóa có vị trí gần với các vườn quốc gia/khu bảo tồn quan trọng với cảnh quan đa dạng sinh học của dãy Trường Sơn như Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh), Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) và Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Trị).

Rừng phòng hộ Tuyên Hóa có sinh cảnh đặc trưng rừng kín thường xanh mưa ẩm nhiệt đới của khu vực Trường Sơn. Đây là một trong những khu vực có giá trị dạng sinh học cao của vùng Bắc Trung Bộ cũng như của Việt Nam với sự xuất hiện của nhiều loài động vật quý hiếm. Việc điều tra rà soát để đánh giá đa dạng sinh học tạo cơ sở khoa học cho công tác quản lý và bảo tồn.

Đoàn khảo sát thực hiện đặt bẫy ảnh ở 53 điểm. Tất cả các điểm đều ghi nhận thông tin động vật khác nhau. Hình ảnh một số loài nguy cấp, quý hiếm như Thỏ vằn Trường Sơn (Nesolagus timminsi), Tê tê java (Manis javanica), Cầy gấm (Prionodon pardicolor). Cùng các loài quý hiếm khác có tên trong Sách đỏ như Khỉ vàng (Macaca mulatta), Khỉ đuôi lợn (Macaca leonina), Cầy vòi hương (Paradoxurus hermaphroditus), Cheo cheo (Tragulus kanchil), Gà lôi trắng (Lophura nycthemera)… được bẫy ảnh ghi nhận.

Đặc biệt, khu vực này có sự hiện diện của loài Thỏ vằn Trường Sơn (Nesolagus timminsi) loài đặc hữu của Việt Nam, phân bố chủ yếu ở phía Bắc và Trung của dãy Trường Sơn và biên giới Việt - Lào. Các nhà bảo tồn động vật hoang dã đánh giá loài thỏ này là một trong những loài thú cổ hiếm có và ít được biết đến nhất trên thế giới.