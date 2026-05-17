Tuyên Quang: Tìm thấy nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước dưới chân thủy điện Nho Quế 3
GĐXH - Sau nhiều giờ xuyên đêm tìm kiếm trong điều kiện hiểm trở, lực lượng cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tuyên Quang đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước thương tâm dưới chân Thủy điện Nho Quế 3 khiến 2 học sinh tử vong.
Chiều 17/5, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, sau nhiều giờ xuyên đêm tìm kiếm trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, địa hình hiểm trở, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã tìm thấy thi thể cháu V.T.S (SN 2009), nạn nhân cuối cùng trong vụ đuối nước thương tâm tại khu vực chân Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3, xã Khâu Vai.
Theo thông tin từ cơ quan chức năng, suốt nhiều giờ đồng hồ giữa đêm tối, dòng nước sâu chảy xiết và địa hình nhiều hốc đá nguy hiểm, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Hà Giang thuộc Công an tỉnh Tuyên Quang vẫn kiên trì bám trụ hiện trường, triển khai đội lặn chuyên dụng rà soát từng khu vực nghi có nạn nhân mắc kẹt.
Ngay sau khi đưa được thi thể cháu V.T.S lên bờ, lực lượng chức năng đã hoàn tất các thủ tục bàn giao cho gia đình lo hậu sự theo phong tục địa phương. Sự tận tụy, không quản hiểm nguy của các cán bộ, chiến sĩ trong cuộc chạy đua với thời gian đã phần nào sẻ chia mất mát với gia đình nạn nhân.
Qua vụ việc đau lòng trên, Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị các nhà trường, chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ đuối nước trước dịp nghỉ hè. Các trường học cần tổ chức sinh hoạt chuyên đề, hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống khi gặp tai nạn dưới nước như gọi người lớn hỗ trợ, sử dụng phao cứu sinh, ném vật nổi hoặc dùng sào dài hỗ trợ, tuyệt đối không tự ý lao xuống cứu người khi không bảo đảm an toàn.
Chính quyền cơ sở cũng cần rà soát toàn bộ khu vực sông, suối, hồ đập, đặc biệt là những nơi nước sâu, gần công trình thủy điện nguy hiểm để lắp đặt biển cảnh báo, biển cấm tắm và tăng cường tuần tra, nhắc nhở người dân.
Đối với phụ huynh, cần quản lý chặt chẽ thời gian sinh hoạt của con em, không để trẻ tự ý rủ nhau đi tắm sông, suối, ao hồ khi không có người lớn đi cùng hoặc không có phương tiện bảo hộ an toàn.
Trước đó, như Gia đình và Xã hội đã thông tin, khoảng 15h20 ngày 15/5, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực Hà Giang tiếp nhận tin báo từ Công an xã Khâu Vai về vụ đuối nước xảy ra tại khu vực chân Nhà máy Thủy điện Nho Quế 3, thuộc thôn Quán Xí.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 12h23 cùng ngày, các cháu M.M.C (SN 2009), V.T.S (SN 2009) và M.T.D (SN 2011), cùng trú tại xã Khâu Vai, rủ nhau xuống khu vực chân thủy điện tắm suối. Trong lúc tắm, cháu M.T.D không may bị chìm xuống nước. Phát hiện sự việc, cháu M.M.C đã kịp thời cứu được em lên bờ.
Tuy nhiên ngay sau đó, cháu V.T.S tiếp tục gặp nạn. Không ngần ngại nguy hiểm, M.M.C tiếp tục lao xuống cứu bạn nhưng cả hai đều bị dòng nước cuốn trôi.
Đến khoảng 17h30 ngày 15/5, lực lượng Công an xã Khâu Vai cùng người dân địa phương đã tìm thấy thi thể cháu M.M.C. Riêng cháu V.T.S mất tích cho đến khi được lực lượng cứu hộ tìm thấy vào ngày 17/5.
