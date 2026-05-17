Hà Nội triển khai kịch bản tăng trưởng mới, phấn đấu GRDP 11%

Nhiều 'điểm nghẽn' cần tháo gỡ

Theo Chỉ thị số 11/CT-UBND về thúc đẩy tăng trưởng quý II và 6 tháng cuối năm 2026, phấn đấu GRDP đạt 11% vừa ban hành, 4 tháng đầu năm 2026, Hà Nội tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực với GRDP quý I tăng 7,87%, cao hơn mức bình quân chung cả nước.

Nhiều lĩnh vực trở thành điểm sáng như chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 8,6%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,6%; lượng khách du lịch tăng 31,3%. Thu ngân sách nhà nước đạt gần 320 nghìn tỷ đồng, tương đương 49,2% dự toán năm.

Đặc biệt, Hà Nội đã hoàn thiện nền tảng cho mô hình tăng trưởng mới thông qua "Bộ ba chiến lược" gồm Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, Luật Thủ đô sửa đổi và Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Đây được xem là trụ cột mở ra dư địa phát triển dài hạn cho Thủ đô.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu các sở, ngành, địa phương không chủ quan trước khó khăn, đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm kích hoạt cả động lực tăng trưởng truyền thống lẫn động lực tăng trưởng mới.

Tuy nhiên, thành phố vẫn đối mặt với nhiều thách thức. Mức tăng trưởng quý I tuy tích cực nhưng thấp hơn kịch bản đề ra là 10,23%, khiến áp lực tăng trưởng các quý còn lại rất lớn. Nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước chỉ tăng 3,5%, cho thấy khu vực tư nhân vẫn là "điểm nghẽn" cần tháo gỡ. Xuất khẩu 4 tháng đầu năm giảm 0,9%, trong khi CPI tăng 4,58%, vượt ngưỡng kiểm soát 4,5% do tác động của giá năng lượng thế giới.

Bên cạnh đó, nhiều tồn tại kéo dài như ùn tắc giao thông, ô nhiễm sông nội đô, nguy cơ mất an toàn thực phẩm và tiến độ xử lý các điểm nghẽn về hạ tầng, môi trường còn chậm.

Theo kịch bản điều chỉnh, để đạt mục tiêu tăng trưởng 11% cả năm, Hà Nội phải đạt mức tăng GRDP 10,47% trong quý II và 13,19% ở quý IV. Thành phố kỳ vọng khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 11,16%, dịch vụ tăng 11,55%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt khoảng 730 nghìn tỷ đồng và vốn FDI đăng ký đạt 4,5 tỷ USD.

Chủ tịch UBND Thành phố yêu cầu thúc đẩy mạnh các động lực tăng trưởng

Để hoàn thành mục tiêu, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các đơn vị bám sát chỉ đạo của Trung ương, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, thúc đẩy mạnh các động lực tăng trưởng truyền thống.

Trong lĩnh vực công thương, Sở Công Thương được giao theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu và hàng hóa thiết yếu, chủ động các phương án bình ổn thị trường, đảm bảo cung - cầu hàng hóa. Thành phố cũng sẽ xây dựng Đề án "Liên thông dữ liệu, tối ưu hóa chi phí logistics - xuất nhập khẩu" nhằm giảm chi phí cho doanh nghiệp xuất khẩu.

Các chương trình xúc tiến thương mại sẽ được mở rộng sang các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, CPTPP, Trung Đông, Ấn Độ, châu Phi… Đồng thời, Hà Nội thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động thương mại, hỗ trợ tiểu thương áp dụng thanh toán QR, hóa đơn điện tử và tiếp cận thương mại điện tử.

Ngành thuế và ngân hàng được giao tháo gỡ vướng mắc hoàn thuế VAT, mở rộng tín dụng ưu đãi cho doanh nghiệp xuất khẩu và triển khai các gói vốn lưu động phục vụ đơn hàng ngoại thương.

Ở lĩnh vực dịch vụ và du lịch, Hà Nội tiếp tục xem đây là động lực tăng trưởng quan trọng. Các chương trình kích cầu tiêu dùng, phát triển kinh tế đêm, tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa - du lịch sẽ được triển khai tại hồ Hoàn Kiếm, Hồ Tây, Sơn Tây, Ba Vì và các làng nghề truyền thống nhằm gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Thành phố Hà Nội đặt mục tiêu GRDP cả năm đạt 11%.

Về đầu tư công, Sở Tài chính được giao tham mưu giao KPI giải ngân cụ thể theo từng tháng cho từng chủ đầu tư, đồng thời báo cáo định kỳ kết quả giải ngân. Thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm như tuyến metro số 5 Văn Cao - Hòa Lạc, các tuyến Vành đai 1, 2.5, 3, 3.5, 4 và 7 cầu vượt sông Hồng.

Công tác giải phóng mặt bằng được yêu cầu thực hiện quyết liệt nhằm đảm bảo tiến độ các công trình lớn, đặc biệt là các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027.

Song song với các động lực truyền thống, Hà Nội cũng tập trung mở rộng dư địa tăng trưởng mới. Các sở, ngành được yêu cầu triển khai Luật Thủ đô 2026, đẩy mạnh phân cấp, cải cách hành chính và xây dựng mô hình quản trị dựa trên dữ liệu số để rút ngắn thời gian xử lý thủ tục đầu tư.

Sở Quy hoạch và Kiến trúc được giao xây dựng kế hoạch triển khai Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và hình thành nền tảng dữ liệu không gian dùng chung. Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, triển khai hệ thống quan trắc ô nhiễm bằng trí tuệ nhân tạo và xử lý dứt điểm các dự án chậm triển khai.

Ở lĩnh vực công nghệ cao, Hà Nội sẽ đẩy nhanh hoàn thiện hạ tầng Khu công nghệ cao Hòa Lạc, thu hút dòng vốn FDI chất lượng cao, triển khai Khu công nghiệp sạch Sóc Sơn và lựa chọn nhà đầu tư cho các khu công nghiệp mới.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao triển khai các giải pháp phục vụ "30 bài toán lớn" của Thủ đô, tập trung vào đô thị thông minh, môi trường, giao thông, y tế, giáo dục và kinh tế số.

Theo lãnh đạo thành phố, trong bối cảnh áp lực tăng trưởng ngày càng lớn, các sở, ngành và chính quyền cơ sở cần hành động quyết liệt, thực chất hơn, lấy hiệu quả đầu tư, tiến độ giải ngân và tốc độ tháo gỡ điểm nghẽn làm thước đo điều hành, tạo nền tảng để Hà Nội hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% trong năm 2026.

