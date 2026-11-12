Tin sáng 12/11: Thông tin mới nhất về cô giáo bị nam sinh đánh tổn thương 12%; Miễn phí tham quan tại nhiều bảo tàng, di tích trong Ngày Văn hóa Việt Nam

Cô giáo bị học sinh đánh tổn thương 12% sức khỏe đã trở lại trường làm việc

Tiền Phong dẫn lời bà Đỗ Thanh Hương, Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội) cho biết, cô chủ nhiệm lớp 12A5 đồng thời là giáo viên dạy Toán đã quay trở lại trường làm việc từ ngày 2/11.

Trước đó, trao đổi với phóng viên, bà Hương cũng cho biết, sau khi xảy ra sự việc, sức khỏe và tinh thần chưa hoàn toàn ổn định nhưng cô giáo vẫn rất nóng lòng, muốn quay lại trường sớm vì lo lắng cho học sinh trong lớp. Ban giám hiệu nhà trường đã đến động viên cô nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe và ổn định tâm lý trước khi quay lại đứng lớp.

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hà Nội), nơi xảy ra sự việc học sinh đánh cô giáo hồi tháng 10 (ảnh: Công Hướng)

Như đã thông tin, ngày 19/10, trong giờ học môn Toán tại lớp 12A5, Trường THPT Mạc Đĩnh Chi, khi cô giáo đang chữa bài, nam sinh L.H.V bất ngờ lao lên bục giảng dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt cô giáo. Ngày 19/10, Cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ khẩn cấp đối với nam sinh trong vụ việc. Ngày 21/10, Cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với L.H.V về tội cố ý gây thương tích Khoản 2 điều 134 Bộ Luật hình sự.

Từ 12/11 đến 31/12/2026, chủ phương tiện xe máy, ô tô tại Hà Nội lưu ý thông tin sau

Từ ngày 12/11 đến hết ngày 31/12/2026, Sở Xây dựng Hà Nội triển khai phương án tổ chức giao thông trên đường Nguyễn Trãi, đoạn qua phường Thanh Xuân, nhằm phục vụ thi công rãnh cáp điện ngầm thuộc Dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng đường Vành đai 2,5. Vietnamdaily đưa tin.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, việc thi công được thực hiện bằng phương án rào chắn di động tại khu vực nút giao giữa đường Vành đai 2,5 và đường Nguyễn Trãi. Công tác này lần lượt triển khai trên hai hướng lưu thông: đi Hà Đông và đi Hà Nội.

Tại mỗi hướng, đơn vị thi công bố trí rào chắn dài 40m, rộng 3,75m để đào rãnh cáp điện ngầm ngang đường. Quá trình thi công được chia thành 4 phân đoạn, mỗi phân đoạn rộng 3,75m và thực hiện lần lượt.

Sau khi hoàn thành từng phân đoạn, nhà thầu phải thu hồi rào chắn, hoàn trả mặt đường hiện trạng rồi mới chuyển sang khu vực tiếp theo. Trong thời gian thi công, các phương tiện vẫn được lưu thông trên phần mặt đường còn lại.

Đáng chú ý, việc rào chắn và thi công trên đường Nguyễn Trãi chỉ diễn ra vào ban đêm, trong khung giờ từ 22h hôm trước đến 5h sáng hôm sau.

Miễn phí tham quan tại nhiều bảo tàng, di tích trong Ngày Văn hóa Việt Nam

Theo Thông tư số 167/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, các tổ chức, cá nhân sẽ được miễn phí tham quan tại nhiều bảo tàng, di tích và vườn quốc gia vào Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) hằng năm. Báo Sức khỏe & Đời sống đưa tin.

Cụ thể, chính sách áp dụng tại 8 bảo tàng gồm: Bảo tàng Hải Dương học, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử quốc gia, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Bảo tàng Yersin, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Bên cạnh đó, người dân còn được miễn phí tham quan Di tích lịch sử Dinh Độc Lập và 4 vườn quốc gia gồm Bạch Mã, Cúc Phương, Tam Đảo và Yok Đôn.

Đối với Vườn quốc gia Ba Vì và Vườn quốc gia Cát Tiên, phần phí tham quan do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí không thuộc diện miễn theo chính sách này.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong 10 bảo tàng, di tích sẽ miễn phí khách tham quan vào ngày 24/11. (Ảnh: Tuấn Anh)

Việc miễn phí tham quan vào ngày 24/11 hằng năm là một trong những chính sách cụ thể nhằm đưa chủ trương tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam vào đời sống, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động văn hóa, tìm hiểu lịch sử, di sản và bản sắc dân tộc.

Trường học phải dạy ít nhất 3 môn bằng tiếng Anh, tối thiểu 105 tiết mỗi năm

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 94 quy định tiêu chuẩn, tiêu chí và việc đánh giá mức độ triển khai thực hiện Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học”. Thông tin trên VTC News cho hay.

Theo quy định, việc triển khai tại các cơ sở giáo dục phổ thông được đánh giá theo 3 mức độ. Mức độ sau kế thừa kết quả của mức độ trước và phải đáp ứng thêm các yêu cầu tương ứng.

Ở mức độ 2, trường có một cấp học phải ít nhất 50% số lớp triển khai dạy học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai. Với trường có nhiều cấp học, tỷ lệ này được tính riêng ở từng cấp.

Đáng chú ý, nhà trường phải tổ chức dạy nội dung hoặc một số nội dung của ít nhất 3 môn học hoặc hoạt động giáo dục (ngoài môn tiếng Anh) bằng tiếng Anh, với tổng thời lượng tối thiểu 105 tiết/năm học, tương đương 3 tiết/tuần.

Ở mức độ 3, yêu cầu giảng dạy ít nhất 3 môn học hoặc hoạt động giáo dục bằng tiếng Anh, với thời lượng tối thiểu 105 tiết/năm học, tiếp tục được duy trì. Tuy nhiên, tỷ lệ lớp tham gia được nâng lên.

Cụ thể, trường có cấp tiểu học phải có ít nhất 70% số lớp triển khai; trường có cấp THCS phải đạt ít nhất 80%; trường có cấp THPT phải đạt ít nhất 90% số lớp.

Cảnh giác với tin giả trẻ em bị bắt cóc, bạo hành, mua bán người

Phòng An ninh mạng - Công an TP Quảng Ninh mới đây phát hiện một số tài khoản đăng tải bài viết kêu gọi cộng đồng mạng chia sẻ thông tin tìm thân nhân bé trai khoảng 6 tuổi vừa được "Công an thành phố QN" giải cứu từ một vụ mua bán người qua biên giới. Báo Sức khỏe & Đời sống thông tin.

Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan công an xác định hình ảnh được sử dụng trong bài viết thực chất là hình ảnh cắt ghép từ một vụ việc xảy ra ở nước ngoài. Đáng chú ý nội dung việc cháu bé được lực lượng Công an giải cứu tại Quảng Ninh và cần tìm thân nhân là hoàn toàn bịa đặt, sai sự thật.

Cảnh giác với những thông tin sai sự thật, chưa kiểm chứng trên mạng xã hội. Ảnh: Cơ quan Công an.

Theo cơ quan công an, thủ đoạn của những đối tượng tung tin giả không đơn thuần là bịa đặt một câu chuyện. Một số đối tượng lợi dụng sự quan tâm của cộng đồng để câu kéo lượt tương tác, tăng lượng người theo dõi cho các trang, hội nhóm phục vụ kinh doanh, quảng cáo hoặc bán hàng. Nguy hiểm hơn, đây còn có thể là bước mở đầu cho các hoạt động lừa đảo, dẫn dụ người dùng truy cập đường link độc hại, cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền dưới những danh nghĩa hỗ trợ, quyên góp, tìm kiếm và giúp đỡ nạn nhân. Đặc biệt, việc sử dụng hình ảnh trẻ em trong những câu chuyện bịa đặt còn xâm phạm quyền riêng tư, quyền được bảo vệ hình ảnh và lợi ích hợp pháp của trẻ em.